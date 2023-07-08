Anh giả say để dụ tôi 'lên giường' trong ngày đầu gặp mặt, vì sợ hãi nên tôi rời đi nhanh chóng, 'chết điếng' với những lời mà anh nói vào sáng hôm sau

Tâm sự 08/07/2023 07:35

Kết thúc cuộc nhậu, anh nói say quá không thể lái xe về được và muốn ngủ lại, nhưng tôi nhất định không đồng ý. Sau đó, anh nói ra nhà nghỉ để ngủ và bắt tôi đi cùng với lý do anh mệt.

Tôi 26 tuổi, đang bán thuốc cho một cửa hàng tại Long Biên (Hà Nội). Đi làm từ 8h sáng đến 10h đêm mới được về, khiến tôi không có thời gian hẹn hò hay có thêm bất kỳ mối quan hệ nào. Bố mẹ bắt đầu thúc giục đến chuyện lấy chồng và nhờ người mai mối. Vì ở quê tôi, con gái ngoài 25 chưa lấy được chồng đều được liệt vào danh sách "gái ế".

Không lâu sau, tôi được cô ruột (em gái bố) giới thiệu cho một chàng trai ở gần nhà cô, hơn tôi 2 tuổi, đang kinh doanh tại Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, ban đầu là những tin nhắn xã giao, quan tâm, hỏi thăm nhau.

Anh giả say để dụ tôi 'lên giường' trong ngày đầu gặp mặt, vì sợ hãi nên tôi rời đi nhanh chóng, 'chết điếng' với những lời mà anh nói vào sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai đứa có vẻ thân thiết hơn nhờ “bà mối” nhiệt tình đánh bóng hình ảnh của cả hai đứa. Anh bảo, nếu tôi đồng ý yêu, tháng 6 tới bố anh ở nước ngoài về sẽ vào xin phép bố mẹ tôi và cưới luôn.

Hơn 1 tháng nói chuyện, anh nói sẽ chủ động sang chỗ tôi làm và đưa đi chơi. Thực tình, tôi thấy cảm động vì sự nhiệt tình và mong chờ anh sẽ dành điều gì đó bất ngờ. Thế nhưng, anh làm tôi thất vọng hoàn toàn...

Hôm ấy anh đi sinh nhật bạn về và đến gặp, thấy anh ngà ngà, tôi khuyên anh về sớm nhưng anh nhất định không nghe. Anh rủ mấy người bạn cùng xóm trọ tôi đi ăn, ra quán còn uống thêm rất nhiều bia.

Anh giả say để dụ tôi 'lên giường' trong ngày đầu gặp mặt, vì sợ hãi nên tôi rời đi nhanh chóng, 'chết điếng' với những lời mà anh nói vào sáng hôm sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc cuộc nhậu, anh nói say quá không thể lái xe về được và muốn ngủ lại, nhưng tôi nhất định không đồng ý. Sau đó, anh nói ra nhà nghỉ để ngủ và bắt tôi đi cùng với lý do anh mệt.

Tuy nhiên, khi lên đến phòng, anh "bỗng dưng" tỉnh táo hẳn, bước đi không còn xiêu vẹo. Điều khiến tôi "choáng" nhất là khi anh đưa ra đề nghị: "Em có thể ngủ lại đây với anh được không?”. Tôi dứt khoát không đồng ý và chạy như bay xuống lầu, lấy xe về nhà trọ.

Đêm ấy tôi mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều về anh. Tôi quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ và tìm lý do hợp lý để cô tôi hiểu mà vẫn giữ được thể diện cho anh.

Anh giả say để dụ tôi 'lên giường' trong ngày đầu gặp mặt, vì sợ hãi nên tôi rời đi nhanh chóng, 'chết điếng' với những lời mà anh nói vào sáng hôm sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, anh đã hành động nhanh hơn khi gọi điện cho cô và nói chúng tôi không hợp nhau. Anh còn nhấn mạnh, tôi không biết quan tâm, khô khan...

Nghe cô ruột nói xong tôi thấy rất giận, nhưng ít ra tôi cũng nhận thấy mình thật may mắn vì sớm nhận ra sự đểu cáng của anh. Từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh, tôi sẽ nói với bố mẹ rằng: "Con không sợ ế mà chỉ sợ lấy nhầm chồng”.

Mệt rã rời sau màn quấn quýt đầy cuồng nhiệt, chồng bất ngờ tỏ ra khó chịu, tôi rùng mình kinh hãi khi biết lý do

Mệt rã rời sau màn quấn quýt đầy cuồng nhiệt, chồng bất ngờ tỏ ra khó chịu, tôi rùng mình kinh hãi khi biết lý do

Nhưng dạo gần đây tôi thấy chồng rất kì lạ. Mỗi lần lên giường với nhau xong, chồng sẽ dúi vào tay tôi 3 triệu. Nếu là lúc bình thường anh đưa tôi tiền thì tôi chẳng thấy gì lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 57 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng