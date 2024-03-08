Vợ chồng đang tình cảm thì chồng bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi rồi xô ngã xuống giường, sau đó còn trả tôi về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 08/03/2024 16:58

Tôi thấy tuyệt vọng và chán chường quá. Chồng tôi quá bảo thủ. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này.

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn. Tôi và anh quen nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi cũng không kén cá chọn canh.

Khi quen nhau tôi nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vì còn e ngại nên tôi không kể anh nghe về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ thấu hiểu cho nhau hơn. Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh.

Vợ chồng đang tình cảm thì chồng bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi rồi xô ngã xuống giường, sau đó còn trả tôi về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực. Sau này khi chia tay tôi rất hối hận vì tuổi trẻ quá bồng bột. Sau này tôi cũng không thể xóa hết hình xăm này, đành để lại trên người mình.

Vợ chồng đang tình cảm thì chồng bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi rồi xô ngã xuống giường, sau đó còn trả tôi về nhà mẹ đẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không để chồng phải khó chịu về tên của người yêu cũ, trước đêm tân hôn, tôi đã đi sửa lại hình xăm. Vậy mà anh cũng không thể chấp nhận. Anh cho rằng tôi là kiểu phụ nữ hư hỏng. Ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi gọi taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy con gái mới sáng gả đi mà tối đã về nhà.

Bố mẹ tôi còn bàn nhau sáng hôm sau sẽ sang nói chuyện với gia đình chồng của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng và chán chường quá. Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

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Từ khóa:   tâm sự gia đinh tâm sự tình yêu tâm sự eva

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