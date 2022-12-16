Chồng C là người đẹp trai, phong lưu, giỏi ăn nói. Anh còn làm về lĩnh vực xây dựng nên không thể tránh được những hôm đi sớm về khuya, tiếp khách hàng trên những bàn nhậu...

Hơn nửa năm nay C thấy chồng không còn mặn mà với mình. K vô tâm với vợ, cũng chẳng đoái hoài gì đến các con. Anh đi công tác nhiều hơn trước, buổi tối thường xuyên về muộn. Khi C hỏi thì chồng gắt gỏng. K nói rằng, việc của C chỉ cần ở nhà chăm lo cho các con và gia đình chồng là đủ. C không cần xía vào chuyện của anh.

Buổi trưa hôm qua, khi C đang nấu ăn cho 2 con và bố mẹ chồng thì bất ngờ có 1 người phụ nữ lạ đến nhà. Cô ta lần đầu tiên đến nhà C nhưng thái độ ngông nghênh, ngang tàng lắm. C chưa kịp hỏi danh tính, cô này đã tự lên tiếng trước!

Ả nói: "Xin giới thiệu với chị, em là bạn gái của anh K. Bọn em đã qua lại với nhau hơn nửa năm nay...". Vừa nói, cô bồ của chồng cúi xuống, xoa xoa cái bụng của mình. C biết ả đang muốn ám hiệu rằng, cô ta đang mang thai con của chồng C!

Vì nhân tình của chồng đến bất ngờ, C có phần sốc, chưa kịp phản ứng. Ả ta lại gần C, vênh mặt trâng tráo nói tiếp: "Thấy anh K là người đàn ông đẹp trai, xuất sắc, em cứ nghĩ vợ anh ấy phải xinh đẹp, mỹ miều lắm. Nhưng đến đây mới vỡ lẽ, hóa ra chị cũng chỉ là gái già. Chị xem lại bản thân của mình xem có xứng đáng với anh K không? Anh ấy hay phải tiếp khách sộp mà dẫn chị đi theo chắc sẽ xấu hổ lắm đấy. Em nghĩ chị nên sớm buông tha cho chồng mình. Anh ấy cũng nói sẽ sớm ly hôn chị để cưới em, nên chị có làm gì thì anh ấy cũng sẽ là của em thôi".

Bị bồ của chồng liên tiếp tấn công như vậy, C nghĩ mình phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ là lúc C phải cho cô ta thấy được bản lĩnh của mình. C cười khẩy 1 cái rồi trả lời ả: "Em còn trẻ nên chắc chưa trải nhiều sự đời. Bồ và vợ khác nhau lắm em ạ. Bồ thì chỉ cần phục vụ trên giường là đủ, rồi luôn nũng nịu, tỏ vẻ đáng yêu để vòi tiền. Còn làm vợ thì khổ sở vất vả trăm bề. Nếu em không tin thì vào đây chị cho xem thứ này...".

Thế rồi C hất hàm về phía phòng ngủ của 2 vợ chồng, ra hiệu cho cô bồ đi theo mình. Vào đến phòng, C đưa ả xem những bộ ảnh trước khi lấy chồng của C.

"Em xem, ngày xưa chị thế nào? Có xinh đẹp, mỹ miều gấp mấy lần em không? Chị cũng từng là "nàng công chúa" của bố mẹ chị, mọi việc trong nhà có khi chẳng cần động móng tay. Vậy mà có 6 năm làm vợ, mọi thứ thay đổi như thế này"- C nói với ả bồ.

Sau đó C kéo tay cô ta đi từ nhà tắm, đến hết 4 tầng nhà, phòng của các con, phòng của bố mẹ chồng... chỉ cho ả những công việc C làm trong 1 ngày. Cô gái này chắc quen với việc được chiều chuộng và ngửa tay xin tiền đàn ông nên khi nhìn thấy những việc này thì mặt tái mét. Cô ta không tin làm vợ mà phải làm việc nhiều như thế! C cười khinh bỉ cô ta.

Sau khi dẫn ả đi hết 1 vòng, C nói tiếp: "Làm vợ không phải là hưởng thụ, nằm chơi xơi nước, cuối tháng chồng đưa tiền đi ăn đi chơi đâu em. Làm vợ là phải cùng chồng lo toan mọi việc, giúp anh ấy giải quyết hết việc nhà để anh yên tâm kiếm tiền ngoài kia...

Em còn trẻ, đẹp, tương lai rộng mở, sao phải chịu phận làm tiểu tam, phá vỡ hạnh phúc của người ta, để rồi muôn đời bị tai tiếng, chửi rủa? Em có chắc nếu chị buông tha anh K thì sau đó anh ấy sẽ chung thủy với em? Hoặc em có chắc anh ấy thực sự muốn cưới em làm vợ, hay chỉ muốn vui vẻ lúc lên giường? Thấy em nhanh nhẹn, chị tin chắc em thừa sức nghĩ được điều này. Chứ không, em đã không đến nhà chị "múa võ" như vậy?".

Nghe hết những điều C nói, nhân tình của chồng bỗng á khẩu. Mặt cô ta nghệt ra, không còn hống hách được như lúc đầu nữa. Sau đó, ả cầm túi xách rồi vội vàng bỏ chạy khỏi nhà C.

Ảnh minh họa

C không biết nhân tình của chồng có mang bầu thật không? Nhưng ngay tối hôm đó K về, anh vội vàng ôm C nói lời xin lỗi. K nói rằng, cô ả đó chỉ là "sai lầm nhất thời", "là thứ qua đường" để anh vui chơi mà thôi. Chuyện có con với cô ta, K khẳng định là không thể xảy ra. Anh hứa sẽ thay đổi và cầu xin C tin tưởng!