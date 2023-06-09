Đang có 'màn dạo đầu' sục sôi khó cưỡng, tôi mất hứng ngay lập tức và bực bội vô cùng khi phát hiện một chuyện động trời

Tâm sự 09/06/2023 13:00

Khi cuộc ân ái đang giữa lúc nồng nàn, tôi theo thói quen thò tay lên chiếc hộp chuyên đựng bao cao su ở đầu giường thì không khỏi đứng hình ngay lập tức.

Vợ chồng tôi vừa kết hôn được 4 tháng. Thế nhưng đợt vừa rồi tôi lại phải đi công tác 2 tuần. Vợ chồng son mà, xa chồng từng ấy thời gian khiến tôi nhớ anh vô cùng. Trong những ngày xa nhà, dù hai vợ chồng vẫn gọi video với nhau đều đặn nhưng tôi vẫn chỉ mong nhanh chóng để được về gặp anh.

Ngày đầu tiên trở về, vừa ăn cơm tối xong, tôi không đợi được nữa, vội vã kéo chồng vào phòng ngủ. Chồng tôi cũng khá hưởng thụ sự chủ động của vợ. Thế nhưng khi cuộc ân ái đang giữa lúc nồng nàn, tôi theo thói quen thò tay lên chiếc hộp chuyên đựng bao cao su ở đầu giường thì không khỏi đứng hình ngay lập tức. Chiếc hộp rỗng không, chẳng còn cái bao cao su nào cả!

Đang có 'màn dạo đầu' sục sôi khó cưỡng, tôi mất hứng ngay lập tức và bực bội vô cùng khi phát hiện một chuyện động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ chắc chắn không thể sai được, vào ngày tôi đi thì trong hộp vẫn còn 2 cái bao cao su. Trí nhớ tôi rất tốt, hơn nữa vào đêm trước ngày đi công tác, chính tôi đã kiểm tra số lượng bao cao su trong hộp. Vậy sau hai tuần tôi vắng nhà, 2 chiếc bao cao su ấy đã đi đâu?

Lúc ấy tôi mất sạch hứng thú, bực bội vô cùng. Sau đó tôi ném cái hộp rỗng không ra trước mặt chồng và yêu cầu ở anh một lời giải thích. Chồng tôi bảo rằng anh không hề biết số lượng bao cao su trong hộp. Điều này đúng vì trước nay tôi là người mua, quản lý và lấy bao cao su mỗi lúc vợ chồng gần gũi.

Anh bảo nếu đúng là mất hai chiếc như tôi nói thì chỉ có một khả năng. Cuối tuần trước anh về bên nhà bố mẹ chơi rồi ngủ lại qua đêm. Khoảng gần một giờ đêm, bạn thân của anh gọi điện, nói rằng xóm trọ của bạn gái anh ta đã đóng cửa. Anh ta biết tôi đi vắng nên muốn ngủ nhờ một đêm ở phòng ngủ dành cho khách. Chồng tôi hẹn anh ta qua nhà bố mẹ chồng lấy chìa khóa, hôm sau họ đã trả lại và anh chẳng nghĩ ngợi gì.

Đang có 'màn dạo đầu' sục sôi khó cưỡng, tôi mất hứng ngay lập tức và bực bội vô cùng khi phát hiện một chuyện động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe xong mà bán tín bán nghi. Tôi muốn hỏi trực tiếp bạn thân của chồng thì chồng vội vã can ngăn. Anh bảo đó là chuyện tế nhị và đáng xấu hổ, tốt nhất không nên hỏi thẳng làm gì. Tôi đòi xem nhật ký cuộc gọi trong máy anh, xem có đúng là cái đêm hôm ấy bạn thân của anh gọi điện đến không. Chồng tôi giơ điện thoại ra nhưng nhật ký cuộc gọi đã bị xóa toàn bộ. Anh giải thích rằng đó là thói quen của anh từ trước tới giờ.

Tôi mông lung chẳng biết đường nào mà lần. Chồng tôi thì mang danh dự ra để thề rằng anh không làm gì có lỗi với tôi cả, những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng vấn đề là chẳng hề có chứng cứ chứng minh. Tìm bạn thân của chồng hỏi chuyện cũng vô ích, họ chắc chắn sẽ lén lút thông báo rồi bao che cho nhau nếu thật sự có gì mờ ám. Chẳng lẽ lại đi tìm bạn gái của anh chàng kia, hỏi xem có phải đêm ấy họ ngủ qua đêm ở nhà tôi và lấy bao cao su của vợ chồng tôi dùng hay không?

Đang có 'màn dạo đầu' sục sôi khó cưỡng, tôi mất hứng ngay lập tức và bực bội vô cùng khi phát hiện một chuyện động trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mà tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Chẳng lẽ chồng tôi dám đưa gái lạ về nhà thật, còn ân ái ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, sau đó dùng bao cao su của tôi mua nữa? Trước nay anh đối xử với tôi khá tốt, lại không phải mẫu người lăng nhăng trơ trẽn, tôi nghĩ anh có lẽ không có gan để làm như vậy. Rồi chẳng lẽ khi lấy bao cao su, phát hiện hết sạch rồi mà anh không đi mua bù vào ư? Để cái hộp rỗng không như thế, có khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"? 

Nhưng cứ thế bỏ qua thì tôi lại không yên lòng nổi. Tôi nên làm thế nào trong tình huống này? Tôi có nên thuê người theo dõi chồng mình để giải tỏa nghi vấn trong lòng mình không? Mà nhỡ đó chỉ là tình 1 đêm thì tôi có theo dõi cũng làm sao ra vấn đề được? Ôi, tôi đến phát điên lên mất, mọi thứ cứ như một mớ bòng bong vậy!

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Đến khi ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy Quân lấy từ trong túi ra một cái khăn tay khá đẹp mắt đặt lên bàn. Tôi không hiểu nên hỏi Quân định làm gì, anh không trả lời chỉ nhìn vào túi xách tôi mang theo.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình chuyện vợ chồng

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