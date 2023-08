Bố tôi nói gia đình người ta quyền thế, giàu có, tôi không cần làm gì mà cũng hưởng thái bình. Đời như vậy là may mắn. Tôi có xem qua tấm hình chân dung anh thanh niên, thấy anh ấy khá đẹp trai. Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Trước giờ tôi mơ ước lấy một người đẹp trai như bố tôi, vì tôi không thích người xấu. Cái tính này nó hại tôi về sau đó. Nhưng khi ấy tôi thấy cũng được, 18 tuổi tôi đã biết gì đâu, vừa thi xong cấp ba, lơ ngơ như con gà toi.

Nhưng mọi chuyện bẽ bàng diễn ra ngay trong đêm tân hôn. Tôi thấy chồng tôi biến mất, nên đi tìm khắp các tầng lầu. Tôi bất ngờ thấy chồng tôi đang hôn đắm đuối chàng phù rể của anh ấy. Họ giật mình khi thấy tôi chết trân ở đó. Buông nhau ra, chồng tôi bình tĩnh nói: Anh muốn nói chuyện với em! Tôi sững sờ không thốt nên lời. Hóa ra chàng phù rể đó chính là bồ của chồng tôi từ lâu. Và đám cưới này như một thủ tục để cho hình ảnh gia đình chồng tôi hoàn hảo. Và tôi hiểu, vì sao một thanh niên đẹp đẽ hào nhoáng giỏi giang, con một gia đình giàu có lại chấp nhận cưới một cô gái quê không cần tìm hiểu.

Chồng tôi đêm đó nằm trên giường, khóc như mưa gió, tâm sự với tôi mọi điều. Anh không hề muốn làm chuyện này. Nhưng khi biết anh là người đồng tính thì mẹ anh không chịu nổi, đã liều thân q.uyên s.inh. Còn bố anh như hóa điên, nhiều lần trói anh vào bàn thờ đánh không tiếc tay. Nhưng anh không chối bỏ được thân phận mình. Bố anh liền nghĩ cách kiếm cho anh một cô vợ và làm đám cưới thật rình rang để thiên hạ khỏi ồn ào.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không giận chồng tôi nhiều. Tôi giận ông trời sao nỡ gieo trò tréo ngoe vào đời tôi. Tôi chỉ có một thời con gái.

Mọi chuyện cũng không yên ả được lâu. Chồng tôi quyết định cho tôi đi làm giúp anh ấy ở công ty, một chân thư ký sai vặt. Không hiểu sao tôi lại không hận chồng, tôi thấy thương anh ấy nhiều hơn. Âu cũng là số phận tôi. Nhiều khi tôi còn đùa với anh, lỡ mà có người yêu em và em yêu lại, anh có giết em không? Anh ấy thần người ra, rồi ôm tôi vào lòng. Anh ấy nói, anh làm khổ em rồi, nên em làm gì cũng được. Chỉ cần biết là anh sẽ luôn đối xử tốt với em, để bù đắp cho em. Anh ấy nói vậy khiến tôi không nỡ làm anh mất mặt. Tôi trân trọng thái độ đó, dù lắm khi tôi nằm khóc vò võ, đàn bà có chồng mà hờ hững như không thì ai chẳng buồn.

Đêm đó chồng tôi không về. Nghe chàng phù rể của anh gọi điện thì biết họ đi tiếp khách hàng Nhật Bản sau đó đi hát karaoke và còn đi bar nữa, nên chồng tôi say xỉn. “Để nó ở nhà anh cho đỡ khổ em” – chàng phù rể nói. Bố chồng tôi cũng đi nhậu ở đâu đó về. Ông như một con gấu, tóc bạc trắng, cái bụng phệ và chiếc cặp táp to bành. Nhìn ông quá chật chội với bộ áo vest. Tôi chạy ra mở cửa vì không muốn gọi bà giúp việc lúc 1h sáng. Bố chồng tôi nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt có gì đó lạ lẫm ngạc nhiên. Tôi dìu ông vào phòng. Và cuối cùng, ông đã không nói một lời.

Tôi không biết phải nói làm sao trong đêm đầu tiên đó. Tôi đau đớn, sợ hãi, cảm giác tội lỗi nhưng cũng có những cảm giác lạ lẫm rung động. Tôi bị ám ảnh suốt một tuần. Mỗi khi nhìn thấy bố chồng là tôi muốn bỏ chạy. Tôi không muốn kể với chồng tôi. Tôi cũng không biết nói sao về bản thân mình nữa. Và những lần sau đó, tôi đã chấp nhận bố chồng tôi như một thói quen.

Tôi biết khi tôi nói ra sự thật này tôi sẽ bị “ném đá” rất nhiều. Nhưng sự thực là những lần sau đó tôi có cảm xúc và tôi thỏa mãn khi quan hệ với người đàn ông đó. Nó không còn là cảm giác bị cưỡng hiếp. Mà nó thành một sự thỏa mãn nhục dục giữa người đàn ông và người đàn bà, điều mà chồng tôi không làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là một người đồng tính, nhưng anh có trách nhiệm với gia đình. Anh đã tâm sự với tôi rất nhiều, như hai người bạn gái. Anh cũng chia sẻ với tôi những khó khăn trong làm ăn. Làm ăn lớn như bố chồng tôi thì nợ nần càng lớn. Như anh là cố duy trì công ty cho qua khủng hoảng. Bố chồng tôi cũng gặp không ít khó khăn khi điều hành một tập đoàn kinh doanh. Tôi nói với chồng, tôi muốn sát cánh cùng anh. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn biết ơn anh. Nhờ có anh mà tôi mới được như hôm nay. Có thời gian học đại học. Có một công ty an toàn để học việc và được trả lương. Và dù gì đi nữa, thì tôi vẫn được sống trong cảnh sung túc. Và vì tôi lấy chồng nên bố mẹ tôi đã không phải trốn nợ người ta. Và ở quê, thì tôi đã là một bông hoa may mắn, chuột sa chĩnh gạo. Tôi nhận ra mình được nhiều hơn mất. Tất cả là nhờ sự ưu ái của chồng tôi.

Tôi đã nói với bố chồng tôi về cái thai. Ông tát tôi và nói, sao mày ngu thế, phải biết giữ thân chứ. Giờ đi bỏ nó đi! Tôi hơi sững người, nhưng đúng là một giải pháp hợp lý.

Nhưng tôi chưa kịp làm chuyện đó, thì chồng tôi đã biết. Bữa đó anh đi công tác Cà Mau và theo lịch trình thì hai ngày nữa anh mới về. Nhưng không ngờ anh bay về sớm. Khi đó, tôi không làm chủ bản thân. Mới 8h tối tôi đã chấp nhận đòi hỏi của bố chồng. Và chồng tôi chết lặng khi biết sự thật đó. Anh lao vào giật bố chồng tôi ra khỏi giường và đánh đấm liên tục lên người ông, vừa đánh vừa khóc. Tôi co rúm người lại. Lúc đó đúng là một trạng thái kinh khủng. Tôi bị lột trần mọi thứ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tôi quỳ xuống, xin lỗi chồng tôi. Đêm đó cả hai chúng tôi cùng khóc. Chồng tôi nói, anh ấy biết tôi đã có thai. Nhưng anh nghĩ có lẽ đó là của ai đó và anh chấp nhận đó là con anh, anh sẽ chăm sóc nó, miễn là tôi hạnh phúc. Không ngờ đó lại là con của bố chồng tôi. Giờ biết tính làm sao? Tôi nói với anh, tôi chuẩn bị đi phá thai, vì bố chồng tôi muốn vậy. Chồng tôi nói, thôi đành vậy. Chúng tôi đưa nhau đi bệnh viện vào hôm sau.

Sau chuyện đó, mối quan hệ gia đình trở nên nặng nề. Mọi người cố tránh nói chuyện và cố không gặp nhau. Tôi cảm thấy mình rối bời và tội lỗi. Chồng tôi nói, anh có thể tha thứ cho em tất cả. Nhưng đừng phạm sai lầm như vậy một lần nào nữa.

Cách đây một tuần, bố chồng tôi về sớm. Ông gọi tôi xuống bếp ăn cơm và nói chuyện. Ông nói chuyện làm ăn của ông có nhiều bế tắc. Và ông cảm thấy cô đơn. Ông nói ra một lý do khiến tôi không biết nói sao. Ông nói sau khi ngủ với tôi lần đầu tiên, ông đã trúng một mối thầu lớn. Và những lần sau đó, ông cảm nhận được khi yêu tôi thì ông đều may mắn hơn. Trong đời ông, có nhiều đàn bà, ông đã ngủ với cả bà lao công trong cơ quan cho đến chị bán nước chè xổm ở đầu ngõ. Ông không coi họ là gì cả, nhưng mỗi người đều cho ông cảm giác riêng. Và ông sẽ chỉ ngủ lại với người mà ông cho là sẽ mang lại may mắn trong công việc. Ông muốn tôi giúp ông…

Tôi từ chối. Vì tôi sợ. Và tôi không muốn chồng tôi buồn. Ngoài chuyện anh ấy không có khả năng ngủ với phụ nữ, anh ấy là một người tốt đến mức hoàn hảo. Anh đã quá bao dung với tôi.

Và hôm qua, bố chồng tôi bị bắt. Chuyện làm ăn đổ bể. Nợ nần quá nhiều. Tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là một cách để thực tại này đỡ ngang trái hơn.