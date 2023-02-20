Ăn diện lộng lẫy đến dự đám cưới của người yêu cũ, chưa kịp vui vẻ, tôi ghê sợ trước lời cô dâu cảnh cáo và chuyện không tưởng xảy ra sau hôn lễ

Đồng ý đến dự đám cưới anh ta, nhưng tôi không ngờ nhất là ánh mắt xì xầm và chuyện bất ngờ xảy ra sau đó.

Lúc tôi bước vào sảnh nhà hàng, có nhiều ánh mắt nhìn theo và những lời xì xầm bàn tán ngày càng nhiều. Dự đám cưới người yêu cũ là một sự kiện trọng đại, tôi làm sao có thể qua loa được? Chia tay mới 2 tháng, T cầm thiệp cưới đến mời tôi. Anh ta đã vội vàng lấy vợ như muốn tuyên bố: “Không có cô, vẫn có hàng tá cô gái khác đòi c.hết vì tôi”. Nhưng anh ta đâu biết, tôi không những không buồn mà còn vui vẻ, nhận thiệp và khẳng định hôm đó chắc chắn tôi sẽ đến. Phải đến chứ, phải xem thử mặt mũi cô gái nào xấu số làm vợ anh ta chứ?

Yêu nhau 2 năm, T chỉ tặng tôi đúng một cái lắc tay bằng bạc. Trong khi đó, đi ăn, đi chơi, du lịch, mọi khoản tiền anh ta đều yêu cầu tôi chia đôi. Tôi cũng chẳng muốn nợ nần ai nên không ngại ngần chia đôi tiền, thậm chí có khi còn mời anh ta ăn miễn phí. Nhưng đến nhà tôi chơi mà anh ta không đem theo tiền, cũng chẳng mua được quả cam thì tôi chịu. Bố tôi nhờ mua hộ mớ rau sống, anh ta chìa tay hỏi: “Tiền đâu ạ?” thì tôi “hạn hán lời”. Thế hỏi tôi còn lưu luyến gì nữa mà không chia tay? Ảnh minh họa: Internet Nhưng dù nói gì thì nói, dự đám cưới người yêu cũ vẫn là một sự kiện đáng nhớ trong đời nên tôi không thể qua loa được. Vì thế, tôi đến salon làm tóc, trang điểm, mặc bộ váy trắng lộng lẫy đến dự. Khi bước vào sảnh nhà hàng, tôi đã nghe tiếng xì xầm bàn tán của khách khứa. Có vài người bạn chơi chung còn xuýt xoa, khen ngợi tôi chia tay người yêu thì sang chảnh, đẹp rạng rỡ hẳn. Tôi cười, việc gì phải đau khổ cho anh ta cười vào mặt nhỉ?

Không ngờ cô dâu lại đi thẳng xuống chỗ tôi ngồi, ghé vào tai tôi cảnh cáo: “Anh T là chồng tôi, cô đừng có giở mánh khóe để quyến rũ anh ấy nữa. Không yên với tôi đâu?”. Tôi cười suýt chút nữa là phát ra tiếng ha hả. Không lẽ tôi phải nói thẳng với cô dâu là tôi thấy cô ấy thật đáng thương, thật tội nghiệp sao? Hay tôi phải tuyên bố với cô ấy rằng dù chồng cô ấy có quỳ xuống van xin, tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói chi việc quay lại. Ảnh minh họa: Internet Vậy mà mấy hôm nay, T lại mặt dày nhắn tin, gọi điện rủ tôi đi ăn đúng như lời cô dâu nói thật. Anh ta còn nói hối hận vì lấy vợ? Muốn quay lại với tôi? Trời ơi, theo mọi người, tôi có nên gọi điện cho vợ mới cưới của anh ta để cô ấy quản lại chồng mình không? Phiền phức quá đi.

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