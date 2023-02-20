Ăn diện lộng lẫy đến dự đám cưới của người yêu cũ, chưa kịp vui vẻ, tôi ghê sợ trước lời cô dâu cảnh cáo và chuyện không tưởng xảy ra sau hôn lễ

Tâm sự 20/02/2023 06:25

Đồng ý đến dự đám cưới anh ta, nhưng tôi không ngờ nhất là ánh mắt xì xầm và chuyện bất ngờ xảy ra sau đó.

Lúc tôi bước vào sảnh nhà hàng, có nhiều ánh mắt nhìn theo và những lời xì xầm bàn tán ngày càng nhiều. Dự đám cưới người yêu cũ là một sự kiện trọng đại, tôi làm sao có thể qua loa được?

Chia tay mới 2 tháng, T cầm thiệp cưới đến mời tôi. Anh ta đã vội vàng lấy vợ như muốn tuyên bố: “Không có cô, vẫn có hàng tá cô gái khác đòi c.hết vì tôi”. Nhưng anh ta đâu biết, tôi không những không buồn mà còn vui vẻ, nhận thiệp và khẳng định hôm đó chắc chắn tôi sẽ đến. Phải đến chứ, phải xem thử mặt mũi cô gái nào xấu số làm vợ anh ta chứ?

Yêu nhau 2 năm, T chỉ tặng tôi đúng một cái lắc tay bằng bạc. Trong khi đó, đi ăn, đi chơi, du lịch, mọi khoản tiền anh ta đều yêu cầu tôi chia đôi. Tôi cũng chẳng muốn nợ nần ai nên không ngại ngần chia đôi tiền, thậm chí có khi còn mời anh ta ăn miễn phí. Nhưng đến nhà tôi chơi mà anh ta không đem theo tiền, cũng chẳng mua được quả cam thì tôi chịu. Bố tôi nhờ mua hộ mớ rau sống, anh ta chìa tay hỏi: “Tiền đâu ạ?” thì tôi “hạn hán lời”. Thế hỏi tôi còn lưu luyến gì nữa mà không chia tay?

Ăn diện lộng lẫy đến dự đám cưới của người yêu cũ, chưa kịp vui vẻ, tôi ghê sợ trước lời cô dâu cảnh cáo và chuyện không tưởng xảy ra sau hôn lễ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Nhưng dù nói gì thì nói, dự đám cưới người yêu cũ vẫn là một sự kiện đáng nhớ trong đời nên tôi không thể qua loa được. Vì thế, tôi đến salon làm tóc, trang điểm, mặc bộ váy trắng lộng lẫy đến dự. Khi bước vào sảnh nhà hàng, tôi đã nghe tiếng xì xầm bàn tán của khách khứa. Có vài người bạn chơi chung còn xuýt xoa, khen ngợi tôi chia tay người yêu thì sang chảnh, đẹp rạng rỡ hẳn. Tôi cười, việc gì phải đau khổ cho anh ta cười vào mặt nhỉ?

Không ngờ cô dâu lại đi thẳng xuống chỗ tôi ngồi, ghé vào tai tôi cảnh cáo: “Anh T là chồng tôi, cô đừng có giở mánh khóe để quyến rũ anh ấy nữa. Không yên với tôi đâu?”. Tôi cười suýt chút nữa là phát ra tiếng ha hả.

Không lẽ tôi phải nói thẳng với cô dâu là tôi thấy cô ấy thật đáng thương, thật tội nghiệp sao? Hay tôi phải tuyên bố với cô ấy rằng dù chồng cô ấy có quỳ xuống van xin, tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, nói chi việc quay lại.

Ăn diện lộng lẫy đến dự đám cưới của người yêu cũ, chưa kịp vui vẻ, tôi ghê sợ trước lời cô dâu cảnh cáo và chuyện không tưởng xảy ra sau hôn lễ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà mấy hôm nay, T lại mặt dày nhắn tin, gọi điện rủ tôi đi ăn đúng như lời cô dâu nói thật. Anh ta còn nói hối hận vì lấy vợ? Muốn quay lại với tôi? Trời ơi, theo mọi người, tôi có nên gọi điện cho vợ mới cưới của anh ta để cô ấy quản lại chồng mình không? Phiền phức quá đi.

 

Vô tình vào zalo vợ sắp cưới, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện vợ qua đêm với trai lạ, tiết lộ lí do sốc điếng

Vô tình vào zalo vợ sắp cưới, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện vợ qua đêm với trai lạ, tiết lộ lí do sốc điếng

Cho đến khi đọc những dòng tin nhắn này, tôi phải 'sốc điếng' hét lên kinh hoàng, không dám tin lí do em qua đêm với người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 22 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường