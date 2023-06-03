Chấn thương này thường xảy ra khi đàn ông quan hệ tình dục quá mạnh hoặc thủ dâm một cách thái quá.

Đây là một trong những tai nạn giường chiếu mà nam giới thường xuyên “dính đạn”. Tình trạng gãy dương vật xảy ra khi dương vật cương cứng đột nhiên bị bẻ cong do một tác động mạnh. Dương vật chỉ gãy khi ở trong tình trạng cương cứng. Khi các bao xơ ống dương vật bị tác động mạnh gập xuống gây gãy. Lúc này máu chảy ra ngoài dồn ứ lên trên gây sưng, bầm tím và gây đau cho nam giới.

Vỡ bao quy đầu là một trong những tai nạn giường chiếu thường xảy ra trong quan hệ tình dục. Khi người đàn ông cố gắng để làm hài lòng người phụ nữ của mình, và làm quá nhiều các tư thế khó, kết quả là tai nạn đã xảy ra. Khi bao quy đầu bị vỡ, gây ra hiện tượng chảy máu do các động mạch bị tổn thương. Việc chữa trị duy nhất là hãy đến phòng khám chuyên khoa và phải kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Rách âm đạo

Những tai nạn giường chiếu nguy hiểm tiếp theo chính là rách âm đạo. Khi quan hệ quá mạnh, dùng những vật ngoài tác động vào sẽ khiến cho cùng đồ bị rách, chảy máu và gây đau đớn. Dù việc này không ảnh hưởng tới sinh sản nhưng sẽ khiến cho nữ giới bị sợ hãi, ám ảnh và hoang mang mỗi lần quan hệ về sau, e ngại chuyện này sẽ tái diện khiến tâm lý luôn không ổn định và đời sống tình dục khó thăng hoa.

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Đột quỵ

Đây là một trong những tai nạn giường chiếu thật nguy hiểm. Dù khả năng này chỉ chưa bằng 1% nhưng bạn cũng cần cẩn thận khi có các dấu hiệu dưới đây: Khó nói, nói ngọng hoặc không thể nói. Cơn đau đầu nghiêm trọng. Cảm thấy yếu hoặc tê liệt một bên thân thể. Khó tập trung vào người hoặc vật thể nào đó.

Đau đầu khi “yêu”

Triệu chứng đau đầu khi quan hệ tình dục thường không gây ra vấn đề gì lớn, nhưng đôi lúc nó là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như huyết áp thấp, u não hoặc chảy máu ở não.

Hiện tượng này có thể xảy ra ở cả nam và nữ, đặc biệt là trong hoặc trước lúc đạt cực khoái. Nó có thể là một cơn đau nhói đột ngột hoặc đau âm ỉ và tăng dần lên.

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“Đồ chơi” rơi vào âm đạo

Đồ chơi tình dục trong âm đạo cũng không phải là trường hợp ngoại lệ giống như rơi vào trực tràng. Các cặp đôi phải thật sự cân nhắc trước khi quan hệ và sử dụng cách này để không làm tổn thương chính bản thân minh, gây nguy hại cho sức khỏe.

Đau tim

Quan hệ tình dục một cách mạnh bạo có thể tăng gấp 3 lần nguy cơ đau tim trong vòng vài giờ sau đó, đặc biệt là khi một người không có sức khỏe tốt. Tất nhiên, tai nạn này khá hiếm khi xảy ra, nhưng một khi nó đã xảy ra thì là trong những tai nạn giường chiếu khá nguy hiểm.

Mắc kẹt “cậu nhỏ”

Tai nạn này xảy ra trong quan hệ tình dục khi người nữ đạt khoái cảm, âm đạo co thắt mạnh và kẹp cứng dương vật của người nam ở trong và gây đau cho cả hai. Tình trạng kẹt cứng có thể duy trì co thắt như thế trong một thời gian vài phút làm không thể rút dương vật ra được.

Ảnh minh họa: Internet

Những tai nạn giường chiếu trong quan hệ tình dục trên nghe chừng rất lạ, nhưng theo bác sĩ nó xảy ra nhiều và cực kỳ ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của vợ chồng.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Minh Sơn (Phòng khám Sản phụ khoa Thịnh An) nam giới bị đột quỵ khi quan hệ tình dục nhất là trong lúc say rượu hoặc những người bị bệnh lý về tim mạch có thể tử vong ngay trên người bạn tình nhẹ hơn thì rách bao quy đầu, gãy dương vật. Còn nữ giới có thể chảy máu âm đạo.

Chính vì thế, mỗi tình huống cần có những xử lý kịp thời. Nếu như gãy dương vật thì cần bỏ qua những ngại ngùng mà đưa chồng đến bệnh viện để phẫu thuật. Có như vậy “cậu bé” mới trở lại trạng thái bình thường, không ảnh hưởng tới vấn đề quan hệ tình dục.

Còn với những người bị tim mạch vì quá hưng phấn thì người vợ cũng đừng nên bối rối, hãy dùng vật nhọn có thể kim băng hoặc kẹp tóc đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Sau đó dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở điểm giữa của rãnh nhân trung từ gốc mũi đến môi trên, để giúp tri giác anh ấy phục hồi, kết hợp làm hô hấp nhân tạo nhằm kích thích hô hấp.

Với phụ nữ bị chảy máu âm đạo không nên quá lo sợ, chỉ cần dừng ngay lại, tìm cách cầm máu âm đạo sau đó đưa đến bệnh viện… Lần sau quan hệ hãy thỏa thuận với đối phương về những động tác khi thực hiện để cùng tạo cho nhau hưng phấn.

Theo bác sĩ Sơn, mỗi tình huống sẽ có cách giải quyết khác nhau. Các cặp đôi khi bước chân vào chốn phòng the hãy nhớ để cho mình một tinh thần thật thỏa mái, sức khỏe thật tốt. Hãy âu yếm người bạn đời của mình thật nhẹ nhàng, tình cảm. Đừng cố để rồi xảy ra những tai nạn giường chiếu cực kỳ nguy hiểm như trên.