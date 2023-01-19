8 năm chạy chữa mãi chẳng mang thai, nhân lúc chồng đi công tác tôi trải qua một đêm 'cuồng nhiệt' với trai lạ liền gặp sự cố nửa mừng nửa lo

Tâm sự 19/01/2023 18:44

Chuyến du lịch của tôi kéo dài 8 ngày. Đoàn đi chủ yếu là những người không quen biết. Tuy nhiên chúng tôi nhanh chóng trò chuyện và kết thân với nhau. Trong số đó, tôi thực sự bị ấn tượng bởi một chàng trai trẻ. 

Vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm. Cả hai đều làm trong ngành Y nên công việc rất bận rộn. Tháng 9 vừa rồi, sau khi tranh cãi kịch liệt với mẹ chồng về chuyện 8 năm chạy chữa mà tôi vẫn không thể sinh con cho chồng, tôi quyết định xin nghỉ phép, tham gia một tour du lịch nước ngoài.

Chồng tôi không thể đi cùng vì anh đang bận công tác ngoại tỉnh nhưng anh rất đồng tình để tôi đi chơi, giải tỏa tâm lý. Anh còn nói, tôi nên sắp xếp công việc để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì biết đâu, khi tâm trạng vui vẻ, ít căng thẳng, tôi sẽ dễ mang thai hơn. Tôi dính lấy anh ta, cùng anh ta lên bar, uống rượu đêm và sau đó, chúng tôi cùng nhau ở khách sạn...

8 năm chạy chữa mãi chẳng mang thai, nhân lúc chồng đi công tác tôi trải qua một đêm 'cuồng nhiệt' với trai lạ liền gặp sự cố nửa mừng nửa lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyến du lịch của tôi kéo dài 8 ngày. Đoàn đi chủ yếu là những người không quen biết. Tuy nhiên chúng tôi nhanh chóng trò chuyện và kết thân với nhau. Trong số đó, tôi thực sự bị ấn tượng bởi một chàng trai trẻ. 

Anh ta không có ngoại hình nổi bật nhưng tính cách phóng khoáng và hài hước khiến tôi như biến thành một con người khác. 

Tôi dính lấy anh ta, cùng anh ta lên bar, uống rượu đêm và sau đó, chúng tôi cùng nhau ở khách sạn...

Khi trở về, tôi lập tức cắt liên lạc với anh ta để chồng không thể phát hiện. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần sau đó, tôi thấy cơ thể có điều khác thường. 

Đồng nghiệp nói, tôi nên kiểm tra vì trông tôi có vẻ như đang có thai. Tôi ngẩn người. Tự nhiên, những kỷ niệm trong chuyến đi chơi ùa về. 

Chiều hôm đó, tôi vội vã dùng que thử thai thì nhận ra lời đồng nghiệp tôi nói là đúng. Tôi sợ đến tím mặt. Chân tay run lẩy bẩy. Đây là kết quả tôi đã chờ đợi suốt 8 năm qua. Thế nhưng, lúc này tôi thấy rất sợ hãi. 

8 năm chạy chữa mãi chẳng mang thai, nhân lúc chồng đi công tác tôi trải qua một đêm 'cuồng nhiệt' với trai lạ liền gặp sự cố nửa mừng nửa lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết phải làm gì? 

Nếu tôi nói ra sự thật, có thể chồng tôi không yêu cầu ly hôn nhưng anh sẽ hận tôi và tôi sẽ sống phần đời còn lại trong đau khổ dằn vặt. Còn nếu tôi bỏ thai để giữ gia đình thì có thể cả cuộc đời này, tôi sẽ không còn cơ hội làm mẹ....

Tôi thực sự bế tắc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. 

Mua đồ tặng mẹ chồng nhưng phát hiện bà cứ lén vứt bỏ, một hôm nghe câu nói của cô hàng xóm tôi mới sững người

Mua đồ tặng mẹ chồng nhưng phát hiện bà cứ lén vứt bỏ, một hôm nghe câu nói của cô hàng xóm tôi mới sững người

Tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, quan tâm, hiếu thảo với ông bà. Tuy nhà tôi không dư giả gì nhưng thi thoảng tôi lại mua sữa, thuốc bổ, quần áo hay cho ông bà nội ít tiền tiêu vặt.

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