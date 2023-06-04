Cơ thể mệt mỏi sẽ dễ làm cho hệ thống tim mạch quá sức, chức năng điều tiết sinh lý không còn trong trạng thái bình thường. Lại thêm việc bị mất sức khi "gần gũi" dễ khiến hai phái có thể lịm dần đi, dẫn đến hiện tượng trụy tim đột tử.

Ở những thời điểm cơ thể quá mệt mỏi, kiệt sức hay căng thẳng, thậm chí đang mắc bệnh khiến sức khỏe suy giảm, vợ chồng tuyệt đối đừng nên quan hệ tình dục.

Thực tế có rất nhiều cặp tình nhân được phát hiện đột tử với nửa kia khi đang yêu trong ô tô, trong nhà. Nguyên nhân là vì chính thủ phạm từ khí CO. Đây là chất độc từ môi trường sống xung quanh con người, từ các khí thải của nhà máy, các phương tiện xe cộ giao thông xung quanh phát ra.

Nếu cơ thể mệt mỏi, cảm xúc bất ổn đừng "yêu" ngay mà nên nghỉ ngơi, thư giãn cho khỏe khoắn mới tiến hành "chuyện ấy" để không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Bởi thế, khi “lâm trận” bạn nên tránh "yêu" trong xe ôtô, nhất là khi xe vẫn đang nổ máy. Cũng không nên “yêu” gần cửa sổ, cửa ra vào, trong thang máy, trên mái nhà, trong toilet… Những nơi này ngoài dễ bị tai nạn còn rất dễ bị trúng gió độc khi mải miết “đổi gió”.

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Quan hệ quá nhiều lần, nhiều ngày liên tục

Chàng và nàng cũng có thể phải đối mặt với tình trạng đột tử ngay khi quan hệ tình dục nếu như cả hai có ham muốn “chuyện ấy” quá cao, nhất là quá nghiện "chuyện đó".

Rất nhiều nam giới hoặc phụ nữ vì có sinh lý quá mạnh, nên luôn trong tình trạng thèm muốn "chuyện ấy". Việc "yêu" quá nhiều lần trong ngày hoặc "yêu" liên tục sẽ rất hại sức khỏe. Ngoài việc khiến các quý ông dễ bị lao lực, nhồi máu cơ tim còn khiến cơ thể chị em vốn yếu hơn đàn ông dễ kiệt sức và tử vong.

Quan hệ lúc sử dụng rượu bia

Các quý ông thường lầm tưởng rằng, uống 1 cốc rượu trước khi làm tình sẽ khiến phút lâm trận thêm nóng bỏng. Song thực tế, loại đồ uống chứa cồn có kích thích mạnh đến hệ thống tim mạch, làm cho tim đập nhanh, huyết quản co giật, lượng máu chảy nhanh, huyết áp tăng cao, dẫn đến các bệnh tim mạch, não xuất huyết, gây ra đột tử khi quan hệ.

Ngoài ra, khi yêu cũng không nên dùng các loại thuốc tráng dương tăng cường sinh lý nam khác. Hành động này dễ làm cho dục vọng tăng quá mức, “yêu” dồn dập quá quá mạnh mẽ cũng dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.

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Sex khi quá lệch tuổi

Nếu như quá ham hố thực hành chuyện ấy với những người quá chênh lệch nhau về tuổi tác, cũng nên cẩn trọng. Các chuyên gia về giới tính của Nhật trước đó đã kết luận, nếu cặp đôi chênh lệch từ 13 tuổi trở đi cũng là một trong những thủ phạm chính dễ gây đột tử khi “yêu”.

Vì thế, khi tiến hành chuyện ấy, bạn nên chú ý đến sự hài hòa trong tuổi tác. Tuyệt đối đừng ham hố yêu quá mạnh, quá nguy hiểm với những người chồng, người vợ hơn cả một, hai giáp.

Sex lúc đang lạm dụng sử dụng thuốc kích thích

Để những phút “lâm trận” đạt cực khoái, nhiều người khi yêu luôn sử dụng các loại thuốc kích thích nhằm hỗ trợ chuyện ấy. Tuy nhiên, việc dùng thuốc lâu ngày sẽ dẫn đến mệt mỏi, mất tỉnh táo, lâu dần cơ thể bị suy nhược nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc kích thích hỗ trợ, có thể làm cho chuyện "yêu" bốc đồng quá mức, dùng lực quá mạnh dẫn dễ khiến cặp đôi gặp tai nạn khi yêu như: tổn thương vùng nhạy cảm, thủng cùng đồ, trụy tim mạch…

Ảnh minh họa: Internet

Sex không đúng cách

Khi lên giường, các cặp đôi cũng cần học cách “yêu” đúng cách trong và sau khi ân ái. Bạn tuyệt đối phải nằm nghỉ ngơi ở trên giường 1 lúc sau khi yêu, không nên đứng dậy đi vệ sinh ngay lập tức.

Bên cạnh đó, không nên đi tắm nước nóng, nước lạnh hoặc ăn quá no ngay sau khi yêu… Bởi tất cả điều này đều khiến thể lực bị hao tổn, dễ bị đột quỵ khi "yêu".

Lưu ý:

Trong cuộc sống lứa đôi không thể thiếu “chuyện ấy”. Tuy nhiên, để duy trì “lửa yêu” thế nào cho đúng cách và đảm bảo sức khỏe, cả nam giới và nữ giới đều phải học hỏi.

Đặc biệt, nên tinh ý tránh xa những thủ phạm khiến cho chàng và nàng có thể rơi vào vòng nguy hiểm, dễ đột tử ngay phút ân ái trên để cuộc sống phòng the an toàn nhất.