5 vị trí mà anh chàng nào cũng mong muốn được người yêu 'hôn đắm đuối' trong lúc 'ÂN ÁI'

Tâm sự 09/06/2023 05:10

Để giúp cả hai có những giây phút 'thăng hoa' hết mình, chị em đừng ngần ngại hôn vào những điểm này trên cơ thể người thương nhé!

Nam giới rất thích những cử chỉ vuốt ve, âu yếm từ phụ nữ. Họ luôn mong muốn nhận được sự quan tâm từ đối tác và cả những lời ngọt ngào. Điều này không chỉ làm tăng sự lãng mạn cho chuyện tình cảm hai bạn mà còn khơi gợi khoái cảm khi ân ái.

Vì vậy, đôi khi phụ nữ phải là người chủ động “mời gọi” và “tấn công” chàng để cả hai có được những phút giây ân ái thăng hoa nhất. Dưới đây là những vị trí đàn ông thích được hôn khi “yêu” mà chị em cần nắm rõ để khiến chàng mê mệt.

Đôi tai

Những nụ hôn hay cái vuốt ve nhẹ nhàng vào tai là cách tuyệt vời để thể hiện tình cảm và sự nồng nhiệt của bạn dành cho chàng trong mỗi “cuộc yêu”. Theo các chuyên gia tình dục, tai là một trong những vị trí nhạy cảm nhất của nam giới. Khi hôn nhẹ tai chàng, anh ấy chắc chắn sẽ bị kích thích vì sự quyến rũ tinh tế của bạn.

Hãy bắt đầu với một vài lời thì thầm vào tai để khơi gợi sự khao khát và hứng thú ở đối phương. Sau đó, bạn có thể vuốt ve, hôn nhẹ hoặc thậm chí cắn nhẹ vùng dái tai của chàng. Hành động này sẽ cho thấy sự khao khát chuyện ấy của bạn đang dâng cao và sẵn sang “nhập cuộc” cùng chàng.

5 vị trí mà anh chàng nào cũng mong muốn được người yêu 'hôn đắm đuối' trong lúc 'ÂN ÁI' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Viền môi

Hôn môi là cách quen thuộc mà các cặp đôi thường làm với nhau khi ân ái, tuy nhiên bạn lại thường bỏ qua phần viền môi. Theo các chuyên gia tình dục, xung quanh viền môi chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác, có thể thúc đẩy cảm xúc tình dục của đối phương.

Bạn có thể hôn nhẹ khu vực này hoặc dùng lưỡi để trêu đùa viền môi của chàng. Tuy nhiên, nó cũng là một vị trí khá nhạy cảm nên bạn cần phải cẩn thận hơn và tránh cọ xát quá mạnh, có thể gây tổn thương cho chàng.

Vùng cổ

Hầu hết phụ nữ sẽ tập trùng vùng tai của đối phương trong màn dạo đầu mà bỏ qua vùng cổ. Nếu bạn chưa bao giờ dành tặng chàng những nụ hôn nồng nhiệt vào vùng cổ, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị khi “yêu”.

Theo đó, cổ là một trong những vị trí cực kỳ nhạy cảm mà bạn có thể tận dụng để thu hút chàng và giúp anh ấy cảm thấy thỏa mãn với cuộc yêu của cả hai.

5 vị trí mà anh chàng nào cũng mong muốn được người yêu 'hôn đắm đuối' trong lúc 'ÂN ÁI' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rốn

Chắc hẳn bạn chưa bao giờ nghe về việc hôn ở rốn của chàng, nhưng đây là một nơi tuyệt vời để kích thích sự nồng nhiệt của chàng. Tuy nhiên bạn nên thực hiện nhẹ nhàng để không khiến chàng cảm thấy nhột. Dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh rốn của anh ấy trước khi vuốt ve hoặc hôn nhẹ ở bên trong.

Xương sống

Đây là một vị trí khá thú vị nhưng phụ nữ lại ít biết điều này. Thật ra, cột sống lưng cũng có thể là một nơi cần sự quan tâm của bạn trong những lần ân ái nồng nhiệt của cả hai.

Bạn hãy dùng tay vuốt nhẹ xương sống của chàng, sau đó làm tăng khoái cảm của chàng bằng cách thử hôn xương sống trước khi bàn tay của anh ấy đan vào mái tóc của bạn. Điều này sẽ khiến anh ấy phải phát ra những âm thanh thể hiện sự sung sướng.

5 vị trí mà anh chàng nào cũng mong muốn được người yêu 'hôn đắm đuối' trong lúc 'ÂN ÁI' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Đến thăm chồng cũ bệnh nặng, tôi bàng hoàng với bộ dạng hiện tại của anh, còn bất ngờ, xúc động hơn khi thấy 'người cũ' cầm một thứ

Đến thăm chồng cũ bệnh nặng, tôi bàng hoàng với bộ dạng hiện tại của anh, còn bất ngờ, xúc động hơn khi thấy 'người cũ' cầm một thứ

Một hôm, tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm anh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the vị trí hôn kích thích

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 21 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ