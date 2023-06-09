5 vị trí mà anh chàng nào cũng mong muốn được người yêu 'hôn đắm đuối' trong lúc 'ÂN ÁI'

Để giúp cả hai có những giây phút 'thăng hoa' hết mình, chị em đừng ngần ngại hôn vào những điểm này trên cơ thể người thương nhé!

Nam giới rất thích những cử chỉ vuốt ve, âu yếm từ phụ nữ. Họ luôn mong muốn nhận được sự quan tâm từ đối tác và cả những lời ngọt ngào. Điều này không chỉ làm tăng sự lãng mạn cho chuyện tình cảm hai bạn mà còn khơi gợi khoái cảm khi ân ái. Vì vậy, đôi khi phụ nữ phải là người chủ động “mời gọi” và “tấn công” chàng để cả hai có được những phút giây ân ái thăng hoa nhất. Dưới đây là những vị trí đàn ông thích được hôn khi “yêu” mà chị em cần nắm rõ để khiến chàng mê mệt.

Đôi tai Những nụ hôn hay cái vuốt ve nhẹ nhàng vào tai là cách tuyệt vời để thể hiện tình cảm và sự nồng nhiệt của bạn dành cho chàng trong mỗi “cuộc yêu”. Theo các chuyên gia tình dục, tai là một trong những vị trí nhạy cảm nhất của nam giới. Khi hôn nhẹ tai chàng, anh ấy chắc chắn sẽ bị kích thích vì sự quyến rũ tinh tế của bạn. Hãy bắt đầu với một vài lời thì thầm vào tai để khơi gợi sự khao khát và hứng thú ở đối phương. Sau đó, bạn có thể vuốt ve, hôn nhẹ hoặc thậm chí cắn nhẹ vùng dái tai của chàng. Hành động này sẽ cho thấy sự khao khát chuyện ấy của bạn đang dâng cao và sẵn sang “nhập cuộc” cùng chàng.

Ảnh minh họa: Internet Viền môi Hôn môi là cách quen thuộc mà các cặp đôi thường làm với nhau khi ân ái, tuy nhiên bạn lại thường bỏ qua phần viền môi. Theo các chuyên gia tình dục, xung quanh viền môi chứa rất nhiều dây thần kinh cảm giác, có thể thúc đẩy cảm xúc tình dục của đối phương. Bạn có thể hôn nhẹ khu vực này hoặc dùng lưỡi để trêu đùa viền môi của chàng. Tuy nhiên, nó cũng là một vị trí khá nhạy cảm nên bạn cần phải cẩn thận hơn và tránh cọ xát quá mạnh, có thể gây tổn thương cho chàng. Vùng cổ Hầu hết phụ nữ sẽ tập trùng vùng tai của đối phương trong màn dạo đầu mà bỏ qua vùng cổ. Nếu bạn chưa bao giờ dành tặng chàng những nụ hôn nồng nhiệt vào vùng cổ, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị khi “yêu”. Theo đó, cổ là một trong những vị trí cực kỳ nhạy cảm mà bạn có thể tận dụng để thu hút chàng và giúp anh ấy cảm thấy thỏa mãn với cuộc yêu của cả hai. Ảnh minh họa: Internet Rốn Chắc hẳn bạn chưa bao giờ nghe về việc hôn ở rốn của chàng, nhưng đây là một nơi tuyệt vời để kích thích sự nồng nhiệt của chàng. Tuy nhiên bạn nên thực hiện nhẹ nhàng để không khiến chàng cảm thấy nhột. Dùng ngón tay vẽ vòng tròn quanh rốn của anh ấy trước khi vuốt ve hoặc hôn nhẹ ở bên trong. Xương sống Đây là một vị trí khá thú vị nhưng phụ nữ lại ít biết điều này. Thật ra, cột sống lưng cũng có thể là một nơi cần sự quan tâm của bạn trong những lần ân ái nồng nhiệt của cả hai. Bạn hãy dùng tay vuốt nhẹ xương sống của chàng, sau đó làm tăng khoái cảm của chàng bằng cách thử hôn xương sống trước khi bàn tay của anh ấy đan vào mái tóc của bạn. Điều này sẽ khiến anh ấy phải phát ra những âm thanh thể hiện sự sung sướng. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-vi-tri-ma-anh-chang-nao-cung-mong-muon-uoc-nguoi-yeu-hon-am-uoi-trong-luc-an-ai-590335.html