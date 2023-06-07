5 TƯ THẾ 'phòng the' mới lạ giúp nâng tầm 'cuộc yêu' , muốn cùng nhau đến 'chốn hoan lạc' thì đừng nên bỏ qua!

Tâm sự 07/06/2023 04:07

Để giúp bạn và người ấy 'cán đích' nhanh chóng trong 'cuộc yêu' thì đừng ngại áp dụng những tư thế 'ái ân' này, đảm cảo cả hai đi đến chốn hoan lạc.

Tư thế xoắn

Bạn nữ nằm nghiêng, bạn nam quỳ gối phía sau. Một chân bạn nữ duỗi thẳng, một kề lên vai hoặc hông bạn tình. Bạn nam là người chủ động giữ nhịp độ ‘cuộc yêu’. Ưu điểm: Cả hai có thể nhìn vào mắt nhau trong lúc ‘yêu’, bạn nữ cũng có thể dễ dàng khích lệ, hỗ trợ đối phương.

5 TƯ THẾ 'phòng the' mới lạ giúp nâng tầm 'cuộc yêu' , muốn cùng nhau đến 'chốn hoan lạc' thì đừng nên bỏ qua! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế múa ba-lê

Trong tất cả các kiểu quan hệ thì tư thế này đòi hỏi cả sức lực lẫn sự khéo léo. Bạn nữ đứng trụ một chân, chân còn lại vòng qua hông bạn nam. Bạn nam một tay ôm đối phương một tay đỡ chân để giữ vững thế đứng. Ưu điểm: Mặt đối mặt, cả hai có nhiều thời gian để tương tác cùng nhau.

Tư thế xe đẩy

Tư thế này khá khó và đòi hỏi độ dẻo dai cao. Bạn nữ chống tay xuống giường, chân đặt ngang hông bạn nam. Bạn nam giữ chân bạn nữ và tiến tới từ phía sau. Ưu điểm: Mang lại nhiều cảm giác mới mẻ. Và nếu như việc ‘yêu’ bằng những cách khác nhau luôn tạo hứng thú hơn thì gel bôi trơn là một lựa chọn đúng đắn khi hai người muốn tăng cảm giác kích thích và xúc cảm lẫn nhau trong suốt thời gian quan hệ.

5 TƯ THẾ 'phòng the' mới lạ giúp nâng tầm 'cuộc yêu' , muốn cùng nhau đến 'chốn hoan lạc' thì đừng nên bỏ qua! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế toa tàu

Bạn nam ngồi trên ghế hoặc ngồi tựa lưng vào tường, nàng ngồi lên đùi chàng và cùng nhịp nhàng vận động. Ưu điểm: Bạn nữ không nhìn thấy đối tác nên thỏa sức "tưởng tượng", đồng thời hai tay bạn nam cũng thoải mái kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương.

Tư thế chữ M

Bạn nam ngồi co chân, ngả người chống tay về sau, bạn nữ cũng thực hiện tư thế tương tư. Cả hai cùng tiến tới cho đến khi chạm vào nhau và cùng điều chỉnh nhịp độ. Ưu điểm: Hai người có thể cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ khi nhìn vào mắt nhau.

5 TƯ THẾ 'phòng the' mới lạ giúp nâng tầm 'cuộc yêu' , muốn cùng nhau đến 'chốn hoan lạc' thì đừng nên bỏ qua! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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