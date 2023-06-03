5 sở thích 'yêu' của chị em phụ nữ, vừa thú vị vừa đầy tình cảm, anh nào học hỏi chắc vợ 'chiều chuộng' hết mình

Đừng nghĩ rằng cực khoái là điều quan trọng nhất với phụ nữ. Vậy phụ nữ thích gì khi làm chuyện ấy? Trong số 4 người thì có đến 3 người muốn được thoải mái và thích thú khi "làm chuyện ấy". Vì thế, đàn ông cũng không cần quá quan trọng hay áp lực chuyện phải làm nàng "lên đỉnh".

Không nhiều phụ nữ chịu thừa nhận là họ thích thử những điều mới mẻ. Sự thật, phụ nữ tưởng tượng về rất nhiều những hoạt động tình dục thú vị nhưng chưa dám bày tỏ. Vậy sao bạn không thủ thỉ với cô ấy, hỏi xem cô ấy có muốn thử một điều gì mới lạ hơn không.

Mới đầu cô ấy có thể ngần ngại không dám chia sẻ. Nhưng chỉ cần bạn cởi mở và thẳng thắn chia sẻ, thấu hiểu, cô ấy sẽ nói ra những điều mà cô ấy thực sự mong muốn.

Phụ nữ thích được yêu vào buổi sáng

Đàn ông có thể sẵn sàng quan hệ tình dục trong 3,5 giây. Nhưng phụ nữ thì muốn màn dạo đầu kéo dài, lãng mạn và có cảm giác được nâng niu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ nữ không thích "yêu" vào buổi sáng.

Thật ra, rất nhiều người phụ nữ thích quan hệ vào sáng sớm. Đó không chỉ là một hành động lãng mạn mà còn như một bắt đầu mới mẻ cho một ngày làm việc.

Tình dục cũng không nhất thiết phải là hoạt động ban đêm. Nhất là khi hai người đều đã mệt lả sau một ngày dài hoạt động, ai cũng chỉ muốn đi ngủ ngay. Vì thế "yêu" vào buổi sáng, khi cả hai đều tràn đầy sức sống, cuộc vui sẽ rất tuyệt vời!

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Thời gian ‘yêu’ vừa đủ

Một lầm tưởng quen thuộc của đàn ông là phụ nữ muốn quan hệ càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, "yêu" quá lâu đôi khi khiến phụ nữ rất mệt, thậm chí có người sẽ bị đau. Vậy nên đừng tìm những bí quyết để "yêu" hàng giờ liền nữa. Phụ nữ chỉ cần khoảng nửa giờ là đủ rồi.

Họ cũng muốn được kiểm soát

Đôi khi, đàn ông không biết làm thế nào để khiến phụ nữ hạnh phúc và thăng hoa. Họ sẽ thắc mắc phụ nữ thích đàn ông làm gì khi quan hệ? Câu trả lời là đôi lúc phụ nữ muốn được tự mình kiểm soát cuộc vui. Họ muốn tự chọn tư thế, tự chọn vị trí, cách thức và tốc độ "hành động".

Cho người phụ nữ được kiểm soát cũng là một trong những cách đổi mới rất thú vị. Sao tối nay hai người không cùng thử đổi "người chỉ huy"?

Có lẽ rất ít anh chàng biết được những sở thích thú vị này của phụ nữ, nếu người yêu hoặc chồng mình không biết những điều này phụ nữ hãy thủ thỉ cho các anh ấy hiểu nhé.