5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận'

Để có thể nạp lại phần năng lượng đã mất đi sau khi 'thăng hoa' lúc 'yêu', các chị em có thể bổ sung những loại thực phẩm này cho chồng để phục hồi sinh lực, lấy lại phần năng lượng đã mất nhé.

Đàn ông sau khi quan hệ thường mất sức do bị kích thích mạnh để đạt được “cực khoái” dẫn đến hiện tượng xuất tinh. Mà mỗi lần xuất tinh có khoảng 500 triệu tinh trùng bơi trong một lượng tinh dịch nặng khoảng 7g. Vì thế một đời của người đàn ông có thể mất đi gần 20 lít tinh dịch, trong đó có một lượng tinh trùng nhiều hơn khoảng 200 lần dân số thế giới. Ảnh minh họa: Internet Theo các nghiên cứu khoa học, mỗi lần quan hệ tình dục, nam giới sẽ tiêu tốn 100 calo. Mức độ tiêu hao năng lượng này cao hơn khi đi bộ với tốc độ 5 km/h. Vì thế, sau khi quan hệ nam giới thường mất rất nhiều sức và cần phải bồi bổ để nạp đủ phần năng lượng đã mất đi.

Những thực phẩm nên bổ sung ngay sau khi ân ái Cải chân vịt Cải chân vịt giúp bổ sung năng lượng cho nam giới, cảm thấy hưng phấn hơn và tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, phục hồi sức khỏe sau khi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet Hạt Chia Hạt Chia là một trong những loại thực phẩm giàu năng lượng và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì thế, ăn hạt Chia được cho là một trong những cách tốt nhất để bổ sung năng lượng và duy trì sức dẻo dai cho nam giới.

Ảnh minh họa: Internet Dưa hấu Dưa hấu là loại thực phẩm giúp thư giãn các mạch máu trên cơ thể. Đồng thời nó chứa citrulline - một chất giúp tâm trạng hưng phấn, cơ thể kích thích hơn, nhanh chóng lấy lại phần năng lượng đã mất đi. Hải sản Các loại hải sản như tôm, cua, hàu… giúp tăng cường chức năng tình dục, cải thiện lượng serotonin trong não. Vì vậy, nó là loại thức ăn cực kì tốt để giúp nam giới khôi phục sức lực sau khi quan hệ, để có tinh thần “chiến đấu” với lần sau. Ảnh minh họa: Internet Trứng Trứng được xem là thực phẩm phòng the, rất giàu protein, giảm stress để nam giới dễ dàng lấy lại tình thần sau khi yêu, đồng thời nó cũng duy trì ham muốn tình dục và mang lại nhiều lợi ích khác tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loai-thuc-pham-quen-thuoc-giup-canh-may-rau-phuc-hoi-lai-nang-luong-sau-moi-lan-lam-tran-584584.html