5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận'

Tâm sự 23/05/2023 04:34

Để có thể nạp lại phần năng lượng đã mất đi sau khi 'thăng hoa' lúc 'yêu', các chị em có thể bổ sung những loại thực phẩm này cho chồng để phục hồi sinh lực, lấy lại phần năng lượng đã mất nhé.

Đàn ông sau khi quan hệ thường mất sức do bị kích thích mạnh để đạt được “cực khoái” dẫn đến hiện tượng xuất tinh. Mà mỗi lần xuất tinh có khoảng 500 triệu tinh trùng bơi trong một lượng tinh dịch nặng khoảng 7g. Vì thế một đời của người đàn ông có thể mất đi gần 20 lít tinh dịch, trong đó có một lượng tinh trùng nhiều hơn khoảng 200 lần dân số thế giới.

5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu khoa học, mỗi lần quan hệ tình dục, nam giới sẽ tiêu tốn 100 calo. Mức độ tiêu hao năng lượng này cao hơn khi đi bộ với tốc độ 5 km/h. Vì thế, sau khi quan hệ nam giới thường mất rất nhiều sức và cần phải bồi bổ để nạp đủ phần năng lượng đã mất đi.

Những thực phẩm nên bổ sung ngay sau khi ân ái

Cải chân vịt

Cải chân vịt giúp bổ sung năng lượng cho nam giới, cảm thấy hưng phấn hơn và tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, phục hồi sức khỏe sau khi quan hệ.

5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt Chia

Hạt Chia là một trong những loại thực phẩm giàu năng lượng và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì thế, ăn hạt Chia được cho là một trong những cách tốt nhất để bổ sung năng lượng và duy trì sức dẻo dai cho nam giới.

5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu là loại thực phẩm giúp thư giãn các mạch máu trên cơ thể. Đồng thời nó chứa citrulline - một chất giúp tâm trạng hưng phấn, cơ thể kích thích hơn, nhanh chóng lấy lại phần năng lượng đã mất đi.

Hải sản

Các loại hải sản như tôm, cua, hàu… giúp tăng cường chức năng tình dục, cải thiện lượng serotonin trong não. Vì vậy, nó là loại thức ăn cực kì tốt để giúp nam giới khôi phục sức lực sau khi quan hệ, để có tinh thần “chiến đấu” với lần sau.

5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng được xem là thực phẩm phòng the, rất giàu protein, giảm stress để nam giới dễ dàng lấy lại tình thần sau khi yêu, đồng thời nó cũng duy trì ham muốn tình dục và mang lại nhiều lợi ích khác tốt cho sức khỏe.

5 loại thực phẩm quen thuộc giúp cánh mày râu phục hồi lại năng lượng sau mỗi lần 'lâm trận' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the thực phẩm bồi bổ cho đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ