5 dấu hiệu nhận biết chàng đã 'cán đích' trong lúc 'ân ái', thỏa mãn và hài lòng khi làm 'chuyện ấy' cùng bạn

Nếu trong cuộc “yêu”, chồng có dấu hiệu thở gấp, dồn dập, thậm chí rên lên khe khẽ và trở nên “cuồng dại” thì chắc chắn anh ấy đang cực kỳ ham muốn và đạt đến mức hưng phấn cực độ kể cả thể chất lẫn tinh thần đấy.

Nếu thấy chồng có dấu hiệu này, vợ hãy cùng anh ấy phối hợp thật tốt để có đêm ân ái cuồng nhiệt hoàn hảo nhé.

Tình dục không phải là vấn đề trong vài phút, vài giây mà là toàn bộ trải nghiệm. Hầu hết đàn ông sẽ không được thỏa mãn nếu không có một vài cái vuốt ve hoặc nụ hôn nhẹ nhàng.

Những cái ôm và âu yếm sẽ tạo ra sự lãng mạn, gắn kết giữa bạn và người kia. Nếu chàng thấy hài lòng khi làm chuyện ấy với bạn, chàng sẽ âu yếm bạn thường xuyên hơn.

Lần “ái ân” sau với bạn, chàng nhiệt thành với màn dạo đầu hơn

Hơn ai hết, chàng hiểu giá trị mà bạn mang lại cho chàng. Chỉ có bạn mới có đủ quyền uy và chiêu trò giúp chàng tận hưởng cảm giác “lên đỉnh” tuyệt vời đó. Vì thế lần ái ân sau, chàng cần mẫn và chăm chỉ hơn ở màn dạo đầu.

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Anh ấy khen bạn

Nam giới rất thành thật trong vấn đề nhận xét đối phương. Nếu không hài lòng, anh ấy có thể giữ im lặng để vợ không bị tổn thương. Tuy nhiên, một khi khi chàng đã mở lời khen bạn thật tuyệt vời thì anh ấy đang nói rất chân thành.

Không chỉ thể hiện sự hài lòng, khen ngợi kỹ năng "chăn gối" của đối tác cũng là một cách chàng muốn nói rằng, anh ấy mong được tiếp tục "ân ái" như vậy.

Sau chuyện ấy, chàng e thẹn như một “cô gái trong trắng”

Chàng bỗng dưng xấu hổ, thu mình lại và bất cứ lời nói hay cái nhìn của bạn lúc này với chàng đều khiến chàng bối rối, lúng túng. Chỉ có chàng mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại như vậy. Vì chàng lần đầu chạm đến được cái ngưỡng cao nhất của “lên đỉnh”.