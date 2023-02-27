40 tuổi vẫn chạy chữa để mang thai mà chồng chẳng sốt ruột, hôm về nhà đột xuất tôi điếng người khi biết được sự thật đằng sau

Tâm sự 27/02/2023 16:30

Thấy bố mẹ chồng sốt ruột, tôi lặn lội khắp các viện, làm đủ các biện pháp hỗ trợ sinh nhưng vẫn không thụ thai. Tâm lý của tôi vì thế mà càng áp lực, căng thẳng thêm.

30 tuổi tôi mới lấy chồng. Khi ấy tôi đã là một phụ nữ khá thành công vì có 3 công ty may vừa và nhỏ. Tôi có sự nghiệp, có nhà riêng và có cả xe ô tô. Chồng tôi tuy nghèo nhưng giàu chí tiến thủ và rất yêu vợ. Vợ chồng lấy nhau anh cũng giúp tôi quản lý, truyền thông nên công ty phát triển vững mạnh.

Sau đám cưới, dù vợ chồng nỗ lực rất nhiều nhưng không hiểu sao 2 đứa vẫn chưa thể có con. Đi khám chồng tôi cũng chẳng hề bị sao, riêng tôi chỉ bị rối loạn nội tiết tố. Bác sĩ cũng nói đừng quá lo lắng vì hiếm muộn do nguyên nhân này thì hoàn toàn có thể được khắc phục và điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian và vợ chồng phải kiên trì thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

Mấy năm nay uống đủ các loại thuốc và theo rất nhiều phác đồ điều trị của bác sĩ mà tin vui vẫn biệt tăm. Điều này khiến tôi rất căng thẳng bởi tuổi cũng đã cứng. Tôi biết mỗi năm trôi qua, cơ hội mang bầu lại càng khó hơn. Vì thế bao tiền của tôi dồn hết vào thuốc thang chạy chữa.

40 tuổi vẫn chạy chữa để mang thai mà chồng chẳng sốt ruột, hôm về nhà đột xuất tôi điếng người khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu không thấy vợ chồng tôi con cái gì, bố mẹ chồng sốt ruột lắm. Mỗi lần nhìn thấy con dâu về quê, dù được mua sắm cho đủ thứ, ông bà vẫn thở dài. Họ bảo tôi lắm tiền mà không đẻ 1 đứa con cũng chẳng để làm gì. Họ còn bảo nhà này không cần tiền, chỉ cần có đứa cháu nội.

Thấy bố mẹ chồng sốt ruột, tôi lặn lội khắp các viện, làm đủ các biện pháp hỗ trợ sinh nhưng vẫn không thụ thai. Tâm lý của tôi vì thế mà càng áp lực, căng thẳng thêm. Chỉ có chồng vẫn luôn động viên, bảo không sinh được đứa con của 2 đứa thì sau này nhận con nuôi cũng được.

3 năm trở lại đây, trong khi tôi gần như tuyệt vọng buông tay chữa hiếm muộn thì bố mẹ chồng và chồng tôi lại tỏ ra bình thản lắm, không chút sốt ruột, cũng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện sinh con. Tôi còn tưởng họ thương con dâu không nhắc tới chuyện đó để không áp lực nên càng tận sức báo hiếu.

Cho tới mấy tháng trước, khi tôi quyết định sang nước ngoài điều trị hiếm muộn thì mẹ anh bắt con dâu giao hết việc công ty cho chồng quản lý, còn tôi sang bên đó tập trung điều trị. Nghe bà nói có lý nên tôi cũng bàn giao công ty cho chồng điều hành.

Hơn 2 tháng bên đó điều trị, bác sĩ nói tôi có nhiều dấu hiệu khả quan nên rất vui. Càng yên tâm hơn khi chồng điều hành công ty khá ổn nên tôi không còn quan tâm đến công việc nữa. Hôm trước đợt điều trị xong tôi được về nhà đợi kết quả nhưng tôi bí mật bay về không cho mọi người biết để gây bất ngờ.

40 tuổi vẫn chạy chữa để mang thai mà chồng chẳng sốt ruột, hôm về nhà đột xuất tôi điếng người khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối ấy khi vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng ở đó, tôi nghĩ sao hôm nay bà lại lên nhà chơi tôi. Kèm sau đó tôi  thấy tiếng bà sa sả nói con trai:

“Cái Nguyên (tên tôi) sẽ không đẻ được đâu dù đang sang Singapore chữa bệnh. Vì thế mẹ tính anh cứ đưa mẹ con cái Hân về quê ở với ông bà. 2 đứa đã lén lút đi lại 4 năm nay rồi, thằng bé cũng được 4 tuổi, phải cho 2 mẹ con nó 1 danh phận chứ”.

“Con không thể bỏ Nguyên được, tội cô ấy lắm”.

“Tội gì mà tội, nó có đẻ được cho anh đứa con như cái Hân không. Đã vậy, anh âm thầm bán hết công ty cho người khác đi rồi mau chóng bỏ vợ, vợ như vậy còn dây dưa gì nữa”.

Nghe cuộc nói chuyện của 2 người, tôi mới vỡ lẽ hóa ra từ lâu anh đã phản bội vợ để lén đến với người phụ nữ khác và có con với cô ta. Đã vậy anh còn hùa theo mẹ chồng muốn chiếm đoạt rồi bán hết công ty của tôi.

Tôi dại khờ quá. Cũng tại bởi lâu nay tôi cứ đau đáu chữa hiếm muộn do rối loạn nội tiết tố mà không biết sắp mất cả sự nghiệp bao công gây dựng rồi. Tại sao rối loạn nội tiết tố thôi cũng ảnh hưởng tới chuyện có con của tôi lâu đến vậy? 

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