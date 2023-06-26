Hầu hết đàn ông thức dậy đều trong tình trạng “chào cờ” và sẵn sàng “chiến đấu”. Là bởi thời điểm đó, do sự lưu thông máu suốt đêm mà mức cholesterol trong cơ thể sẽ đạt đỉnh hơn bất kỳ giờ khắc nào khác trong ngày.

Vậy nên chị em hãy chịu khó chiều chồng vào thời điểm nhạy cảm này nhé, đôi lúc chủ động tấn công anh ấy nữa thì càng tốt. Đảm bảo anh chồng nào cũng thích mê và càng yêu vợ hơn khi được vợ hết lòng chiều chuộng như thế.

Bởi vậy đây sẽ là lúc mà đàn ông ham muốn cực kỳ cao, nếu lúc này được “lâm trận”, chồng sẽ cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái và tinh thần phấn chấn, thêm năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi ngủ ban đêm

Nếu như các chị em thời điểm này thường chỉ muốn một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật nồng nàn trước khi đi ngủ thì với đàn ông, đó lại là thời gian tuyệt vời họ thèm ân ái và rất muốn để chuyện ấy dâng trào lấn át tất cả.

Thông thường, sau một ngày vận động và “xả hơi” vào buổi sáng. Đêm đến, lượng testosterone trong cơ thể đàn ông lại tăng cao trở lại khiến họ rạo rực, bồn chồn. Và chuyện ấy chính là liều thuốc giúp các quý ông giải tỏa stress trong ngày và giúp cho họ dễ đi vào giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Do đó, chị em hãy biết cách nắm bắt những cơ hội quý giá này để đưa chàng “lên đỉnh” tối nay. Và cuộc yêu của 2 người sẽ hứa hẹn vô cùng nồng cháy.

Ảnh minh họa: Internet

Xem phim nội dung nhạy cảm

Thời điểm ham muốn của đàn ông khi yêu chính là lúc chàng xem những bộ phim có cảnh giường chiếu.

Những bộ phim đan xen các pha nóng bỏng chắc chắn sẽ làm gia tăng ham muốn ở chàng. Nếu có bạn ở bên cạnh, chàng chỉ muốn được cùng bạn “thực hành” ngay mà thôi. Bạn rất dễ nhận ra nỗi lòng thầm kín này bởi chàng sẽ lộ ra các dấu hiệu chàng muốn quan hệ với bạn. Anh ấy sẽ “rủ rê” bạn bằng cách vòng tay ôm bạn từ phía sau, hôn nhẹ vào gáy bạn hoặc cũng có khi chàng đặt lên môi bạn một nụ hôn thật sâu.

Hãy hưởng ứng cùng anh ấy để tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt, cũng là cách để tình cảm cả hai thêm chắp cánh bạn nhé.

Sau một thời gian dài nhịn yêu

Bạn và anh ấy đã lâu không gần gũi vì một số lý do như: anh ấy phải đi công tác, bạn đang trong thời gian ở cữ… Đến khi cả hai có thời gian dành cho nhau thì đây chính là một trong những thời điểm ham muốn của đàn ông khi yêu. Chắc chắn bạn và chàng sẽ có những giây phút hòa vào nhau cuồng nhiệt, gấp gáp vì cảm xúc dâng trào.