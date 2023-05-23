3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến cánh mày râu 'gục ngã' trước chị em phụ nữ, áp dụng thường xuyên các anh 'nghiện chẳng rời'!

Chị em mà đưa những chiêu thức này vào 'cuộc yêu', đảm bảo các anh 'quấn quýt' không buông, tình cảm vợ chồng cứ 'mặn nồng' như lúc mới cưới.

Massage cho chàng

Trong những phút dạo đầu, việc bạn massage cho chàng sẽ khiến chàng cảm thấy được âu yếm và chiều chuộng hơn. Có rất nhiều bài massage cho chàng thư giãn trước lúc yêu, bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu để massage cho hiệu quả hơn. Với bàn tay mềm mại lượt trên cơ thể chàng, hương tinh dầu thoang thoảng sẽ khiến chàng nhanh chóng “nhập cuộc”. Nên nhớ bạn dùng bàn tay mềm mại của bạn day nhẹ vào những đốt sống cổ đang đau, từ từ mơn man đến cánh tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ sau lưng và chốt hạ tại đôi chân của chàng. Và những chỗ nhạy cảm của chàng.

Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi anh xã một cách thật lòng nhất

Đàn ông tưởng mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra, trước người phụ nữ mình yêu thì cũng như một đứa trẻ con thôi các mẹ ạ. Chị em mình nên biết ý mà hào phóng tặng anh vài lời khen ngọt ngào, thật lòng là đủ khiến các anh chết mê chết mệt. Lời khen không hề tốn kém lại mang đến hiệu quả tâm lý tuyệt vời.

Thoải mái khi thể hiện tình yêu đối với chồng

Đã là vợ chồng đầu ấp má kề mỗi đêm với nhau rồi thì khi "yêu", các chị đừng ngại ngùng làm gì nữa. Hãy vứt bỏ mọi quy tắc đạo đức thường ngày hay những ngại ngùng mỗi lần gần gũi chồng đi. Nếu muốn chồng say thì đừng bao giờ giữ hình mẫu phụ nữ cổ điển, ra vẻ thanh cao khi ái ân.

Đàn ông hấp dẫn bởi những người phụ nữ táo bạo, sáng tạo trong lúc "yêu". Chính bởi vậy, các chị vợ đừng bao giờ giữ mác "gái ngoan" khi đã đồng ý trút đi lớp xiêm y mà gần gũi với chồng. Hãy tự tin chứng minh cho chồng thấy vợ luôn dành cho anh ấy điều tuyệt vời nhất.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tuyet-chieu-phong-the-khien-canh-may-rau-guc-nga-truoc-chi-em-phu-nu-ap-dung-thuong-xuyen-cac-anh-nghien-chang-roi-584663.html