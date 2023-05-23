3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến cánh mày râu 'gục ngã' trước chị em phụ nữ, áp dụng thường xuyên các anh 'nghiện chẳng rời'!

Tâm sự 23/05/2023 22:45

Chị em mà đưa những chiêu thức này vào 'cuộc yêu', đảm bảo các anh 'quấn quýt' không buông, tình cảm vợ chồng cứ 'mặn nồng' như lúc mới cưới.

Massage cho chàng

Trong những phút dạo đầu, việc bạn massage cho chàng sẽ khiến chàng cảm thấy được âu yếm và chiều chuộng hơn. Có rất nhiều bài massage cho chàng thư giãn trước lúc yêu, bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu để massage cho hiệu quả hơn. Với bàn tay mềm mại lượt trên cơ thể chàng, hương tinh dầu thoang thoảng sẽ khiến chàng nhanh chóng “nhập cuộc”. Nên nhớ bạn dùng bàn tay mềm mại của bạn day nhẹ vào những đốt sống cổ đang đau, từ từ mơn man đến cánh tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ sau lưng và chốt hạ tại đôi chân của chàng. Và những chỗ nhạy cảm của chàng.

3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến cánh mày râu 'gục ngã' trước chị em phụ nữ, áp dụng thường xuyên các anh 'nghiện chẳng rời'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi anh xã một cách thật lòng nhất

Đàn ông tưởng mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra, trước người phụ nữ mình yêu thì cũng như một đứa trẻ con thôi các mẹ ạ. Chị em mình nên biết ý mà hào phóng tặng anh vài lời khen ngọt ngào, thật lòng là đủ khiến các anh chết mê chết mệt. Lời khen không hề tốn kém lại mang đến hiệu quả tâm lý tuyệt vời.

Thoải mái khi thể hiện tình yêu đối với chồng

Đã là vợ chồng đầu ấp má kề mỗi đêm với nhau rồi thì khi "yêu", các chị đừng ngại ngùng làm gì nữa. Hãy vứt bỏ mọi quy tắc đạo đức thường ngày hay những ngại ngùng mỗi lần gần gũi chồng đi. Nếu muốn chồng say thì đừng bao giờ giữ hình mẫu phụ nữ cổ điển, ra vẻ thanh cao khi ái ân.

Đàn ông hấp dẫn bởi những người phụ nữ táo bạo, sáng tạo trong lúc "yêu". Chính bởi vậy, các chị vợ đừng bao giờ giữ mác "gái ngoan" khi đã đồng ý trút đi lớp xiêm y mà gần gũi với chồng. Hãy tự tin chứng minh cho chồng thấy vợ luôn dành cho anh ấy điều tuyệt vời nhất.

3 tuyệt chiêu 'phòng the' khiến cánh mày râu 'gục ngã' trước chị em phụ nữ, áp dụng thường xuyên các anh 'nghiện chẳng rời'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Làm chuyện ấy vì nhu cầu chồng quá cao, vợ trẻ lại bất lực vì những điều thầm kín không thể nói thành lời

Làm chuyện ấy vì nhu cầu chồng quá cao, vợ trẻ lại bất lực vì những điều thầm kín không thể nói thành lời

Nhưng bản thân nín lặng chịu đựng dường như không phải vũ khí của những người vợ này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tuyệt chiêu phòng the

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ