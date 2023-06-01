3 tư thế 'quan hệ' trên ghế cặp đôi nào cũng phải thử một lần trong đời: Vô vàn cảm xúc 'mới mẻ', 'chuyện yêu' ngày càng thú vị hơn

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc quan hệ trên ghế chưa, nếu chưa hãy thử ngay nhé, kẻo tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn đấy!
- Mệt đừ người sau khi 'lăn giường' cùng chồng cũ trong một đêm mưa, trước khi rời đi, chồng cũ nói câu này khiến tôi suy nghĩ cả ngày
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Tuy ghế sofa có không gian “khiêm tốn” và không thoải mái như trên giường nhưng nó sẽ giúp bạn sáng tạo hơn khi thực hiện các tư thế quan hệ.
Tư thế “xếp thìa”
Cũng như tư thế úp thìa, tư thế này dành cho các cặp đôi thích ôm nhau từ phía sau. Hai bạn sẽ cùng nằm quay về một hướng. Người nữ sẽ cong chân lên trong khi chàng “tiếp cận” phía sau. Nàng chỉ cần đưa nhẹ một chân đặt lên thành ghế để tạo nhiều không gian hơn cho chàng “thâm nhập”.
Tư thế quỳ gối
Để thực hiện tư thế này, người nữ sẽ ngồi lên người của chàng với hai chân gập cùng đầu gối tựa lên ghế. Chàng có thể giữ nàng cân bằng và cùng lúc đó nắn nhẹ ngực nàng. Cô gái sẽ hoàn toàn làm chủ tư thế và khơi gợi cho cả 2 những phút giây thú vị mà không kém phần kích thích.
Tư thế tài xế ghế sau
Tư thế này tạo cảm giác thích thú cho những cặp đôi thích làm tinh trong ô tô. Khi chàng giống như người ngồi ở ghế sau ô tô, nàng sẽ ngồi lên đùi chàng. Một trong hai người có thể đổi phiên chủ động trong tư thế này. Chính điều này sẽ khiến cuộc yêu thêm thú vị và nồng nhiệt.