3 tư thế 'quan hệ' trên ghế cặp đôi nào cũng phải thử một lần trong đời: Vô vàn cảm xúc 'mới mẻ', 'chuyện yêu' ngày càng thú vị hơn

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc quan hệ trên ghế chưa, nếu chưa hãy thử ngay nhé, kẻo tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn đấy!

Tuy ghế sofa có không gian “khiêm tốn” và không thoải mái như trên giường nhưng nó sẽ giúp bạn sáng tạo hơn khi thực hiện các tư thế quan hệ.

Tư thế “xếp thìa”

Cũng như tư thế úp thìa, tư thế này dành cho các cặp đôi thích ôm nhau từ phía sau. Hai bạn sẽ cùng nằm quay về một hướng. Người nữ sẽ cong chân lên trong khi chàng “tiếp cận” phía sau. Nàng chỉ cần đưa nhẹ một chân đặt lên thành ghế để tạo nhiều không gian hơn cho chàng “thâm nhập”.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quỳ gối

Để thực hiện tư thế này, người nữ sẽ ngồi lên người của chàng với hai chân gập cùng đầu gối tựa lên ghế. Chàng có thể giữ nàng cân bằng và cùng lúc đó nắn nhẹ ngực nàng. Cô gái sẽ hoàn toàn làm chủ tư thế và khơi gợi cho cả 2 những phút giây thú vị mà không kém phần kích thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế tài xế ghế sau

Tư thế này tạo cảm giác thích thú cho những cặp đôi thích làm tinh trong ô tô. Khi chàng giống như người ngồi ở ghế sau ô tô, nàng sẽ ngồi lên đùi chàng. Một trong hai người có thể đổi phiên chủ động trong tư thế này. Chính điều này sẽ khiến cuộc yêu thêm thú vị và nồng nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Chị gái qua đời tròn năm, một lần mẹ tôi lên thăm cháu, chứng kiến cảnh tượng trong phòng mà bà đau đớn, giận dữ tột cùng Hôm vừa rồi mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều quà quê để lên thành phố thăm con rể với hai cháu ngoại. Tôi có việc bận nên không đi cùng mẹ được. Mẹ tôi đi từ sáng sớm, đến gần trưa bà đột ngột gọi điện cho tôi nghẹn ngào khóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tu-the-quan-he-tren-ghe-cap-oi-nao-cung-phai-thu-mot-lan-trong-oi-vo-van-cam-xuc-moi-me-chuyen-yeu-ngay-cang-thu-vi-hon-587892.html