3 tư thế 'quan hệ' trên ghế cặp đôi nào cũng phải thử một lần trong đời: Vô vàn cảm xúc 'mới mẻ', 'chuyện yêu' ngày càng thú vị hơn

Tâm sự 01/06/2023 04:54

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc quan hệ trên ghế chưa, nếu chưa hãy thử ngay nhé, kẻo tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn đấy!

Tuy ghế sofa có không gian “khiêm tốn” và không thoải mái như trên giường nhưng nó sẽ giúp bạn sáng tạo hơn khi thực hiện các tư thế quan hệ.

Tư thế “xếp thìa”

Cũng như tư thế úp thìa, tư thế này dành cho các cặp đôi thích ôm nhau từ phía sau. Hai bạn sẽ cùng nằm quay về một hướng. Người nữ sẽ cong chân lên trong khi chàng “tiếp cận” phía sau. Nàng chỉ cần đưa nhẹ một chân đặt lên thành ghế để tạo nhiều không gian hơn cho chàng “thâm nhập”.

3 tư thế 'quan hệ' trên ghế cặp đôi nào cũng phải thử một lần trong đời: Vô vàn cảm xúc 'mới mẻ', 'chuyện yêu' ngày càng thú vị hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quỳ gối

Để thực hiện tư thế này, người nữ sẽ ngồi lên người của chàng với hai chân gập cùng đầu gối tựa lên ghế. Chàng có thể giữ nàng cân bằng và cùng lúc đó nắn nhẹ ngực nàng. Cô gái sẽ hoàn toàn làm chủ tư thế và khơi gợi cho cả 2 những phút giây thú vị mà không kém phần kích thích.

3 tư thế 'quan hệ' trên ghế cặp đôi nào cũng phải thử một lần trong đời: Vô vàn cảm xúc 'mới mẻ', 'chuyện yêu' ngày càng thú vị hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế tài xế ghế sau

Tư thế này tạo cảm giác thích thú cho những cặp đôi thích làm tinh trong ô tô. Khi chàng giống như người ngồi ở ghế sau ô tô, nàng sẽ ngồi lên đùi chàng. Một trong hai người có thể đổi phiên chủ động trong tư thế này. Chính điều này sẽ khiến cuộc yêu thêm thú vị và nồng nhiệt.

3 tư thế 'quan hệ' trên ghế cặp đôi nào cũng phải thử một lần trong đời: Vô vàn cảm xúc 'mới mẻ', 'chuyện yêu' ngày càng thú vị hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Chị gái qua đời tròn năm, một lần mẹ tôi lên thăm cháu, chứng kiến cảnh tượng trong phòng mà bà đau đớn, giận dữ tột cùng

Chị gái qua đời tròn năm, một lần mẹ tôi lên thăm cháu, chứng kiến cảnh tượng trong phòng mà bà đau đớn, giận dữ tột cùng

Hôm vừa rồi mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều quà quê để lên thành phố thăm con rể với hai cháu ngoại. Tôi có việc bận nên không đi cùng mẹ được. Mẹ tôi đi từ sáng sớm, đến gần trưa bà đột ngột gọi điện cho tôi nghẹn ngào khóc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế trên ghế

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 21 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 2 giờ 21 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền