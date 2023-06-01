3 tư thế 'quan hệ' nhiều cặp đôi 'mê như điếu đổ' nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe, nhất là tư thế thứ ba

Nhiều người còn hay gọi vui đây là tư thế “La hán đẩy xe bò”. Đây cũng là một tư thế quan hệ nguy hiểm mà các cặp đôi nên tránh. Lúc này, người nữ sẽ chống 2 tay xuống đất, còn trọng lượng phần thân sau của người phụ nữ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của người nam.

Vì vậy, tư thế quan hệ này cực kỳ nguy hiểm đối với những người bình thường. Chỉ áp dụng cho những người có cơ thể dẻo dai, tập yoga và có cân nặng vừa phải.

Ở tư thế này, người phụ nữ có thể bị đau nhức cánh tay vì chống quá lâu dưới sàn. Khi người nam không kiểm soát được tốc độ, lực, có thể gây ảnh hưởng đến phần xương lưng của bạn, thậm chí là bị gãy. Hơn nữa, lực đẩy quá mạnh có thể khiến bàn tay của người nữ bị trượt nên dễ gây ra té ngã xuống sàn nhà rất nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế 69 đứng

Đây cũng là một trong những tư thế được rất nhiều cặp đôi ưa thích bởi sự mới lạ, dễ đem lại khoái cảm và lên đỉnh. Tuy nhiên, tư thế này lại tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 2 vợ chồng đấy.

Điểm đặc thù của tư thế 69 đứng đó là người nam đứng thẳng, còn người nữ thì trong tư thế trồng cây chuối ngược lại. Ở tư thế này, toàn bộ lượng máu của cơ thể sẽ dồn xuống phần tim và phần đầu làm cho cơ quan phía trên bị căng phồng lên khiến cho người phụ nữ không còn cảm nhận được gì nữa.

Ngoài ra, tư thế này còn gây ra tình trạng trượt tay, trượt chân bất kỳ lúc nào nếu chẳng may người chồng quan hệ quá mạnh hay không đủ lực để giữ đối phương. Lúc này, cân nặng của người vợ có thể khiến “cậu nhỏ” của người chồng bị tổn thương hoặc rạn xương, gãy cổ…khi bị ngã.

Vì vậy, đây là một tư thế quan hệ tình dục gây nguy hiểm cần tránh. Trường hợp đảm bảo người nam có đủ sức lực, đủ độ dẻo dai để bê đỡ người nữ hay bối cảnh xung quanh an toàn thì mới được thực hiện tư thế này.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế Doggy

Theo một khảo sát cho thấy có đến 100% nam giới yêu thích tư thế Doggy, thậm chí cũng có rất nhiều chị em phụ nữ thích và chỉ có thể “lên đỉnh” ở tư thế này. Điều này cũng rất dễ hiểu vì ở tư thế này, chàng hoàn toàn có thể dễ dàng hoạt động cũng như sự cọ xát trong quá trình “quan hệ” sẽ giúp cả 2 dễ dàng “lên đỉnh”.

Tuy nhiên, có rất nhiều chị em phụ nữ chia sẻ rằng quan hệ xong bị đau, tức và hơi nhói vùng bụng dưới. Đặc biệt là mỗi khi chàng “hoạt động” quá mạnh thì rất dễ chạm vào phần tử cung, bàng quang và sẽ gây khó chịu.

Ngoài ra, khi quan hệ ở tư thế này thì “cô bé” sẽ bị gập khá nhiều để “cậu nhỏ” có thể đi thẳng và sâu vào bên trong. Đây chính là nguyên nhân khiến cho nhiều chị em bị đau toàn bộ vùng bụng trong suốt 1 tuần sau đó. Vô tình gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng cũng như tạo cảm giác sợ hãi cho người phụ nữ mỗi khi quan hệ.

Vì vậy, hãy lưu ý chia sẻ với chàng về tình trạng của bản thân mình. Chỉ nên thực hiện tư thế này khi bạn thực sự thoải mái, không nên cố gắng chịu đau để chiều chàng vì càng như vậy “cô bé” của bạn sẽ càng phản ứng lại, lúc đó bạn sẽ chẳng còn cảm nhận được một chút “khoái cảm” nào nữa.