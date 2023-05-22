3 tư thế 'mới lạ' mà cánh mày râu nào cũng muốn 'trải nghiệm' cùng người thương, ai nghe qua cũng 'đỏ mặt ngại ngùng' không dám thử

Tâm sự 22/05/2023 14:16

Phần lớn cánh mày râu đều muốn trải nghiệm các tư thế 'mới mẻ' để tìm đến những cảm giác 'thăng hoa' hơn. Thế nhưng, lại chẳng dám ngỏ lời với người thương vì sợ bị phật lòng.

Tư thế đối mặt

Tư thế mặt đối mặt là một trải nghiệm thân mật mà bạn có thể thư giãn khi thâm nhập sâu. Bạn và đối tác nằm nghiêng nhìn đối mặt nhau. Hãy di chuyển cơ thể lên cao hơn một chút so với giường sao cho hông của bạn ở phía trên đối tác. Tiếp theo, bạn quấn chặt chân vòng quanh chân đối tác ở bên trong.

Để có màn dạo đầu hoàn hảo, cả hai có thể làm nóng lửa yêu từ những vuốt ve nhẹ nhàng đến những nụ hôn nồng nàn... Hãy kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. 

3 tư thế 'mới lạ' mà cánh mày râu nào cũng muốn 'trải nghiệm' cùng người thương, ai nghe qua cũng 'đỏ mặt ngại ngùng' không dám thử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nằm trên

Đối với tư thế này, đối phương sẽ dựa vào tường hoặc ghế trong khi bạn leo lên người. Nếu người nằm trên là nam giới thì cần lưu ý đừng dồn toàn bộ trọng lực cơ thể vào người nữ.

Tư thế nằm trên dễ thực hiện, nhưng một số phụ nữ có thể cảm thấy không thoải mái khi nằm dưới. Đặc biệt, phụ nữ lần đầu tiên quan hệ thường bị ám ảnh bởi cảm giác sợ đau nên bạn không nên quá nóng vội khi xâm nhập. Hãy khích lệ cô ấy nằm trên để có thể chủ động kiểm soát được các chuyển động trong cuộc yêu nhé.

3 tư thế 'mới lạ' mà cánh mày râu nào cũng muốn 'trải nghiệm' cùng người thương, ai nghe qua cũng 'đỏ mặt ngại ngùng' không dám thử - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế doggy biến thể

Tương tự như tư thế doggy, nhưng đối tác sẽ cúi xuống khuỷ tay của bạn, hoặc một tay ôm nhẹ bụng của bạn. Hãy đặt một chiếc gối bên dưới hông của bạn để có thể nghiêng qua góc bên phải một cách êm ái.

Tư thế doggy song đôi này nhẹ nhàng hơn so với doggy truyền thống nhưng cũng rất gợi cảm. Khi cúi người xuống, đối tác có thể thì thầm những lời yêu thương hoặc hỏi bạn: “Làm thế này em có thích không?”. Và bạn cũng có thể đáp trả anh ấy bằng những lời ngọt ngào.

3 tư thế 'mới lạ' mà cánh mày râu nào cũng muốn 'trải nghiệm' cùng người thương, ai nghe qua cũng 'đỏ mặt ngại ngùng' không dám thử - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ mới mẻ

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