3 năm làm dâu ở nhà chồng, ngày nào đi tắm tôi cũng phải mang theo dao trong nơm nớp lo sợ

Tâm sự 01/04/2023 13:45

Yêu nhau được gần 2 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tôi làm vợ của anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Từ ngày lên Hà Nội làm việc tôi đã rất bơ vơ, ở đây tôi không quen ai ngoài người anh họ và mấy anh chị đồng nghiệp vừa quen. Cũng tại đây tôi gặp Phú, người đàn ông có trái tim ấm áp. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.

Làm việc với nhau hơn 1 năm thì chúng tôi trở thành 1 đôi, từ ngày có Phú cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Tôi được yêu thương quan tâm đúng nghĩa, tôi thấy Hà Nội này ấm áp và có đủ tình yêu thương để có thể níu giữ chân tôi ở lại.

Tôi yêu Phú bằng cả trái tim mình và tôi muốn gắn bó suốt cả cuộc đời này. Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh đã rất vui mừng. Tôi biết Phú có 1 mái ấm không hạnh phúc, mẹ anh mất sớm, 2 năm sau bố anh đi bước nữa. Hai người đều có hai cậu con riêng và sau này có sinh 1 bé gái năm nay mới học lớp 7.

Yêu nhau được gần 2 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tôi làm vợ của anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Phú vẫn yêu thương tôi như những ngày hai đứa còn tự do yêu đương. Bố mẹ chồng cũng đối xử rất tốt với tôi. Khi ấy tôi nghĩ về làm dâu thế này là hạnh phúc rồi.

3 năm làm dâu ở nhà chồng, ngày nào đi tắm tôi cũng phải mang theo dao trong nơm nớp lo sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi sự cố xảy ra khi chúng tôi bắt đầu sống chung với gia đình chồng. Con riêng của mẹ chồng cũng sống ở đó, anh ta rất lạnh lùng ít nói. Ngày đi làm tối về ngủ lặng lẽ như 1 cái bóng, Phúc với Phú tuổi cũng gần bằng nhau.

Ngày mới gặp anh ấy tôi vừa thấy thương vừa thấy sợ, thương vì gia đình anh ấy tan vỡ từ sớm lý do là cả bố và mẹ đều ngoại tình , sợ vì anh ấy rất ít nói và có ánh mắt sắc lạnh. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó tôi không gặp sự cố đáng sợ ấy. Hôm đó chồng tôi về muộn, tôi về nhà là cởi đồ đi tắm nhưng chẳng hiểu sao cái khóa bị hỏng nên tôi chỉ khép chặt lại vì chủ quan cả nhà đi vắng nên chắc không có ai vào.

Lúc đang tận hưởng những giây phút mát mẻ sau 1 ngày làm việc mệt nhọc trong nhà tắm thì bỗng dưng tôi có cảm giác chiếc cửa đang mở hé và có ai đó đang nhìn mình. Tôi cố trấn an mình chắc là chồng về nên cố nói to:

- Ông xã về rồi đấy à.

Nhưng lúc tôi ngó ra thì không thấy ai cả. Tôi vội mặc đồ vào tay chân run bắn. Lúc bước ra tim tôi suýt rụng xuống khi Phúc đang đứng đó mỉm cười nhìn tôi 1 cách bí hiểm. Tôi tái mặt liền chạy vào đóng cửa lại tim vẫn đập thình thịch. Lúc này có giọng nói của Phúc vọng vào:

- Nhìn cơ thể em cũng quyến rũ đấy, tôi rất thích.

Lúc này tôi bủn rủn ngồi thụp xuống đất tay ôm lấy ngực. Tôi bấm số gọi ngay chồng về, anh thấy tôi có vẻ sợ hãi nên cũng vì sớm hơn dự định. Sau cái đêm hôm đó tôi bảo chồng cho người sửa lại khóa cửa, tôi cũng bàn chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu vì điều kiện kinh tế chưa cho phép hơn nữa nhà của bố mẹ cũng rất rộng rãi. Tôi không dám nói ra sự thật vì sợ hai anh em họ lại xích mích với nhau.

3 năm làm dâu ở nhà chồng, ngày nào đi tắm tôi cũng phải mang theo dao trong nơm nớp lo sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng được 1 tuần thì khóa nhà tắm ở tầng 3 nơi vợ chồng tôi ở lại bị hỏng. Nhiều lần tắm ra tôi lại thấy 1 cái bóng chạy lên tầng và trên đó là phòng của Phúc. Tôi thắc mắc mãi sao anh ta chưa chịu lấy vợ. Nhiều khi ngồi chung mâm cơm anh ta cứ liếc nhìn tôi bí hiểm khiến tôi lạnh sống lưng không nuốt nổi. Có nhiều lần còn cố tình chạm vào chân tôi nữa.

Tôi không dám ở nhà 1 mình, chồng mà đi vắng tôi cũng qua nhà bạn chơi hoặc khóa trái cửa phòng lại. Suốt 3 năm nay dù nay đã có con và anh ta chuẩn bị lấy vợ nhưng đêm nào đi tắm tôi cũng mang dao đi trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Tôi thấy người con riêng của mẹ chồng cứ bệnh hoạn và đáng sợ làm sao ấy. Làm dâu bao năm mà chưa lần nào tôi về nhà trong trạng thái vui vẻ hào hứng cả, cứ thế này chắc tôi đau tim mà chết mất.

 

 

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Anh chồng vừa mất, nửa đêm tôi rùng mình bởi thứ âm thanh nhạy cảm từ phòng chị dâu, bước sang mở cửa thì sững sờ trước hành động lạ của chị

Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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