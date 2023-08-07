3 năm chăm vợ nằm liệt giường, đêm nọ không làm chủ được bản thân làm ra chuyện đáng xấu hổ, sáng hôm sau khi bác sĩ nói 1 câu mà tôi lặng người

Tâm sự 07/08/2023 18:54

Cưới nhau được hơn 1 năm thì Yến đột ngột bị tai nạn phải nằm liệt, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho rồi khi tuổi đời còn quá trẻ mà phải chịu đựng cuộc sống tàn phế.

Yến may mắn khi có 1 người chồng như thế. Lúc yêu nhau, cô đã biết anh là người tình cảm, sống có trách nhiệm. Nhưng đến khi cưới nhau rồi, Yến càng thương chồng hơn khi càng hiểu anh, Yến càng cảm thấy anh vô cùng tốt bụng và thật lòng yêu thương mình.

Cưới nhau được hơn 1 năm thì Yến đột ngột bị tai nạn phải nằm liệt, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi cho rồi khi tuổi đời còn quá trẻ mà phải chịu đựng cuộc sống tàn phế. Nhưng Tuấn luôn động viên vợ, không cho cô buông xuôi. Anh nói:

- Có anh ở đây, anh không bao giờ rời bỏ em, em phải mạnh mẽ để sống tiếp, chúng ta còn giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ còn chưa thực hiện xong mà.

Yến chỉ biết khóc và khóc, cô vì chồng mà tự động viên mình phải thật mạnh mẽ. Mỗi ngày, anh đều chăm sóc vợ đầy đủ, tỉ mỉ. Anh lo cho vợ từ giờ uống thuốc cho đến tập luyện vật lý trị liệu.

3 năm chăm vợ nằm liệt giường, đêm nọ không làm chủ được bản thân làm ra chuyện đáng xấu hổ, sáng hôm sau khi bác sĩ nói 1 câu mà tôi lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày vợ nằm liệt, Tuấn cũng xin nghỉ việc ở nhà luôn để tiện chăm sóc vợ. Ban đêm, anh nhận việc làm online để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù có thiếu ngủ, thiếu ăn, vất vả thế nào nhưng Tuấn không bao giờ kêu ca với vợ, anh luôn tươi cười trước mặt vợ để cô yên tâm trị bệnh.

Thiếu tiền, anh lại đi vay để mua thuốc cho vợ, vay xong lại nai lưng ra trả. Ai cũng nói anh sao si tình quá, không đem Yến về nhà mẹ đẻ để họ chăm sóc thì Tuấn chỉ cười:

- Cô ấy đã là vợ tôi thì tôi phải có trách nhiệm cả đời với cô ấy chứ.

Cho đến 3 năm sau, đôi khi Tuấn cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cuộc sống vợ chồng anh cứ trôi qua trong lặng thầm như vậy khiến ai cũng chán nản.

1 hôm, Tuấn buồn quá liền đi uống rượu, lúc về nhà anh say khướt loạng choạng. Nhìn thấy vợ nằm đó, bỗng nhiên anh bật khóc rồi ôm chầm lấy cô hôn lấy hôn để. Yến thấy chồng như vậy thì cũng ôm anh rồi rơi nước mắt.

Không ngờ, Tuấn lao vào vợ mặc cho em không hề cử động gì cả.

Nhưng sáng ra, anh lại tự đánh mình :

- Tại sao mày lại tồi tệ như thế chứ, mày là thằng chồng khốn nạn.

Yến ôm lấy đầu chồng:

- Em hiểu anh mà, nhưng thực sự hôm qua em đã có cảm giác.

Tuấn nghe vậy ngạc nhiên rồi vui mừng, có lẽ bệnh tình của vợ anh đã tiến triển tốt sau 1 thời gian dài được chồng chăm sóc.

Quả thực hơn 1 tháng sau, Yến có biểu hiện bất thường, Tuấn vội vã mời bác sĩ đến khám thì vị bác sĩ mỉm cười nói:

- Đúng là tình yêu thật kỳ diệu. Chúc mừng anh chị, cô ấy đã có thai rồi.

Nghe vậy, Yến và Tuấn cùng nhau bật khóc như mưa như gió. Tuấn ôm chầm lấy vợ:

- Vậy là anh lại có động lực rồi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Yến quay sang nói với chồng:

- Là công lao của anh mà, em tự hào và hạnh phúc khi có 1 người chồng như anh.

Vị bác sĩ mỉm cười:

- Cô đang hồi phục rất tốt, cứ đà này chẳng mấy mà đi lại được bình thường đâu. Chúc mừng nhé.

Vợ chồng Yến cảm ơn bác sĩ rồi nhìn nhau hạnh phúc mãn nguyện. Đúng là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn.

Đi công tác dài ngày, tôi nhớ chồng đến nôn nao, đêm ấy đang trằn trọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách sạn cùng lời yêu cầu tày đình

Đi công tác dài ngày, tôi nhớ chồng đến nôn nao, đêm ấy đang trằn trọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách sạn cùng lời yêu cầu tày đình

Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân bí mật eva chuyện eva tâm sự tình yêu chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người