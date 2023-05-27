3 lợi ích tuyệt vời của việc làm 'chuyện ấy' thường xuyên, cặp đôi nào nghe qua cũng phải bất ngờ

Tâm sự 27/05/2023 04:56

Không chỉ giúp chuyện tình cảm của vợ chồng 'vẹn tròn' và 'mặn nồng' như lúc mới yêu, việc 'quan hệ' còn mang lại 3 lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

Ngoài giúp bạn tiêu thụ nhiều calorie, việc quan hệ cũng cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ khỏi những cơn đột quỵ. Hiệu quả quan hệ tình dục đối với tim mạch trên nam giới (và tất nhiên cả nữ giới), kết luận đàn ông quan hệ tình dục ba lần một tuần có thể làm giảm một nửa nguy cơ các bệnh về tim mạch. Quan hệ tình dục điều độ giúp giảm ít nhất 10% nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim so với những người có đời sống tình dục không cân đối.

3 lợi ích tuyệt vời của việc làm 'chuyện ấy' thường xuyên, cặp đôi nào nghe qua cũng phải bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp phòng ngừa ung thư

Theo một vài nghiên cứu, đàn ông trên 50 tuổi có đời sống tình dục đều đặn ít có khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn so với những người dành ít thời gian cho việc này. Một nghiên cứu của tập san BJU quốc tế chứng minh được rằng việc quan hệ có thể làm giảm nguy cơ ung tuyến tiền liệt ở đàn ông lớn tuổi.

3 lợi ích tuyệt vời của việc làm 'chuyện ấy' thường xuyên, cặp đôi nào nghe qua cũng phải bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục cải thiện khả năng kiểm soát bàng quang của phụ nữ

Sàn chậu khỏe là điều quan trọng để tránh tình trạng tiểu không tự chủ. Có khoảng 30% phụ nữ mắc bệnh tiểu không tự chủ. Quan hệ tình dục đều đặn cũng giống như một bài tập luyện cho cơ sàn chậu. Khi bạn đạt cực khoái, nó gây ra các cơn co thắt ở các cơ đó, giúp tăng cường sức mạnh cho các cơ sàn chậu.

3 lợi ích tuyệt vời của việc làm 'chuyện ấy' thường xuyên, cặp đôi nào nghe qua cũng phải bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Em họ dưới quê lên ở nhờ vài tháng, nửa đêm nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng kín, tôi đứng tim với cảnh tượng đang diễn ra

Em họ dưới quê lên ở nhờ vài tháng, nửa đêm nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng kín, tôi đứng tim với cảnh tượng đang diễn ra

Khi nghe âm thanh ấy phát ra trong phòng con bé, tôi lén đến nghe thử thì càng bàng hoàng hơn với cảnh tượng...

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the lợi ích của quan hệ

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