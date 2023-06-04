Nền nhà với không gian thoáng, không có điểm giới hạn như trên giường cũng là nơi có thể tạo ra được những cảm hứng mới cho “chuyện ấy”. Nhưng bạn cũng phải thừa nhận một điều, sàn nhà nơi tiếp xúc của bàn chân, các đồ dùng, các vật nuôi trong nhà đi lại… sẽ tồn tại không ít vi khuẩn. Dù sàn nhà trải thảm, cũng là nơi tồn tại của các loại bụi, vi khuẩn.

Bằng mắt thường bạn có thể không thấy được những vi khuẩn, virus hay các loại côn trùng nhỏ đang tồn tại ở trên sàn nhà. Bạn nghĩ sàn nhà sạch sẽ nhưng việc quan hệ tình dục có thể khiến các virus, vi trùng này có cơ hội thâm nhập và gây bệnh, đặc biệt là các bệnh ở vùng kín.

Đây là nơi có thể tạo ra được không gian mới nhưng không phải là địa điểm hoàn hảo như bạn nghĩ. Bãi cỏ là nơi có rất nhiều động vật, con người qua lại chưa kể các loại côn trùng chết, xác động vật… có thể tồn tại cả những vi khuẩn nguy hiểm.

Mặt khác, địa điểm làm “chuyện ấy” ở bãi cỏ có thể khiến hàng trăm ánh mắt dòm ngó. Nguy hiểm nữa là rất dễ trúng gió và khiến bạn không hề thoải mái.



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Bể bơi

Bể bơi với làn nước mát, rộng, thoải mái được nhiều người cho rằng là địa điểm làm “chuyện ấy” có thể đưa lại cảm giác thăng hoa. Nhưng trên thực tế, đây là địa điểm có thể gây nên viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục. Nước bể bơi công cộng là nơi có nhiều người đến tắm, có những người mắc bệnh ngoài da hay các bệnh phụ khoa, nam học. Khi quan hệ có thể xảy ra xây xát đây là môi trường lý tưởng cho virus, vi khuẩn thâm nhập vào bên trong cơ thể gây bệnh.

Khi bạn đang ở dưới bể bơi, cơ thể sẽ cảm thấy lạnh hơn khi ở trong phòng. Việc quan hệ tình dục ở bể bơi có thể nguy hiểm tính mạng nếu trúng gió, cảm mạo. Do đó, khi ở bể bơi không làm chuyện ấy. Mặt khác, làm chuyện ấy ở nơi công cộng cũng là điều không nên gây phản cảm cho những người xung quanh.