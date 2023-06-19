3 điều cánh mày râu mong muốn chị em thực hiện trong mỗi lần 'ân ái' nhưng lại bày tỏ, nàng nào tinh ý sẽ nhận ra ngay

Ảnh minh họa: Internet

Lôi kéo bằng những lời ong bướm

Phụ nữ thường nghĩ, chỉ có đàn ông mới có thể nói những lời tán tỉnh "mây mưa" trong chuyện chăn gối . Họ không biết rằng, thực tế đàn ông rất dễ bị thu hút bởi những lời nói gợi tình của nữ giới. Có thể nói, khi về giường đàn ông giống như những đứa trẻ rất dễ bị bạn "lôi kéo" bằng những lời ong bướm, lả lơi.

Tuy nhìn bề ngoài các anh phong độ, bản lĩnh là thế nhưng đóng cửa phòng lại, chàng rất dễ "say thính". Chỉ cần bạn ôm vai, bá cổ nói nhỏ vào tai chàng rằng: "Đêm nay đưa em lên đỉnh nhé" hoặc "Cùng em lên đỉnh được không anh", rồi "Để xem bản lĩnh của chồng em tới đâu nào" thì lập tức chàng sẽ vì bạn mà tận lực cả đêm. Bởi những câu nói ngọt ngào ấy của bạn giống như 1 liều thuốc kích thích mọi giác quan, si mê dục vọng trong họ. Chỉ cần nghe được, nhất định chàng sẽ thể hiện "bản lĩnh" của chàng mà đưa bạn đi đến tận cùng của thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Dành thời gian massage cho nhau

Bạn có thật sự thấy thoải mái khi chồng tìm tới những địa chỉ massage để những phụ nữ khác đụng chạm tới cơ thể chàng dù rằng anh ấy khẳng định massage "trong sáng". Nếu không muốn, tại sao bạn lại không tự học những cách massage để có thể làm cho chồng rồi tranh thủ cùng anh ấy chuyện trò tâm sự. Không phải lúc nào đàn ông cũng chuộng ra quán, họ vốn rất thích "của nhà trồng được'. Chàng hiểu, bạn đang cố gắng làm mọi thứ để chiều chồng. Đặc biệt trong quá trình massage, bạn có thể vờ đụng chạm vào những điểm nhạy cảm trên người chồng, đảm bảo sẽ khiến chàng "rúng động" ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc cuộc massage sẽ chuyển sang cuộc yêu, tin rằng cả hai rồi sẽ vô cùng mãn nguyện.