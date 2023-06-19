3 điều cánh mày râu mong muốn chị em thực hiện trong mỗi lần 'ân ái' nhưng lại bày tỏ, nàng nào tinh ý sẽ nhận ra ngay

Tâm sự 19/06/2023 12:02

Chị em mà biết được những điều dưới đây, mỗi lần 'ân ái' chắc chắn các anh sẽ mê vợ như điếu đổ, chìm đắm mãi mà không thoát ra được.

Biết hâm nóng "chuyện ấy"

Hôn nhân là sự cộng hưởng giữa tình yêu và chuyện ấy. Vợ chồng càng hòa hợp chuyện gối chăn càng gắn bó, yêu thương và quấn lấy nhau không rời. Thay vì chờ chồng gợi ý, nằm im như khúc gỗ mỗi khi gần gũi phụ nữ hãy học cách chủ động, sáng tạo hơn trong chuyện yêu.

Đây không chỉ là cách hâm nóng đời sống vợ chồng mà còn giúp cả hai được thỏa mãn, được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Một chiếc đầm ngủ gợi cảm, một chút nước hoa trước khi lên giường chính là công thức tạo nên cuộc yêu cuồng nhiệt, gợi cảm nhất.

3 điều cánh mày râu mong muốn chị em thực hiện trong mỗi lần 'ân ái' nhưng lại bày tỏ, nàng nào tinh ý sẽ nhận ra ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lôi kéo bằng những lời ong bướm

Phụ nữ thường nghĩ, chỉ có đàn ông mới có thể nói những lời tán tỉnh "mây mưa" trong chuyện chăn gối . Họ không biết rằng, thực tế đàn ông rất dễ bị thu hút bởi những lời nói gợi tình của nữ giới. Có thể nói, khi về giường đàn ông giống như những đứa trẻ rất dễ bị bạn "lôi kéo" bằng những lời ong bướm, lả lơi.

Tuy nhìn bề ngoài các anh phong độ, bản lĩnh là thế nhưng đóng cửa phòng lại, chàng rất dễ "say thính". Chỉ cần bạn ôm vai, bá cổ nói nhỏ vào tai chàng rằng: "Đêm nay đưa em lên đỉnh nhé" hoặc "Cùng em lên đỉnh được không anh", rồi "Để xem bản lĩnh của chồng em tới đâu nào" thì lập tức chàng sẽ vì bạn mà tận lực cả đêm. Bởi những câu nói ngọt ngào ấy của bạn giống như 1 liều thuốc kích thích mọi giác quan, si mê dục vọng trong họ. Chỉ cần nghe được, nhất định chàng sẽ thể hiện "bản lĩnh" của chàng mà đưa bạn đi đến tận cùng của thăng hoa.

3 điều cánh mày râu mong muốn chị em thực hiện trong mỗi lần 'ân ái' nhưng lại bày tỏ, nàng nào tinh ý sẽ nhận ra ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dành thời gian massage cho nhau

Bạn có thật sự thấy thoải mái khi chồng tìm tới những địa chỉ massage để những phụ nữ khác đụng chạm tới cơ thể chàng dù rằng anh ấy khẳng định massage "trong sáng". Nếu không muốn, tại sao bạn lại không tự học những cách massage để có thể làm cho chồng rồi tranh thủ cùng anh ấy chuyện trò tâm sự. Không phải lúc nào đàn ông cũng chuộng ra quán, họ vốn rất thích "của nhà trồng được'. Chàng hiểu, bạn đang cố gắng làm mọi thứ để chiều chồng. Đặc biệt trong quá trình massage, bạn có thể vờ đụng chạm vào những điểm nhạy cảm trên người chồng, đảm bảo sẽ khiến chàng "rúng động" ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc cuộc massage sẽ chuyển sang cuộc yêu, tin rằng cả hai rồi sẽ vô cùng mãn nguyện.

3 điều cánh mày râu mong muốn chị em thực hiện trong mỗi lần 'ân ái' nhưng lại bày tỏ, nàng nào tinh ý sẽ nhận ra ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Những “góc yêu” giúp chuyện ấy thăng hoa: Phòng tắm, cánh cửa, kệ bếp... đều lý tưởng nếu biết điều này

Những “góc yêu” giúp chuyện ấy thăng hoa: Phòng tắm, cánh cửa, kệ bếp... đều lý tưởng nếu biết điều này

Nếu “cuộc yêu” của cả hai đang dần nhàm chán và tẻ nhạt thì hãy rời xa chiếc giường êm ái để tìm một địa điểm mới lạ hơn ngay chính trong căn nhà của bạn.

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