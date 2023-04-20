3 cách giúp chị em 'thỏa mãn' trong chuyện 'giường chiếu', cánh mày râu chỉ cần 'ra tay' một lần cũng đủ khiến chị em 'sung sướng'

Các chàng trai chỉ cần áp dụng những điều này trong cuộc 'ân ái' sẽ khiến cho người thương 'quyến luyến' không buông.

Massage vòng 1

Trong màn dạo đầu, cái mà phụ nữ thích nhất là hôn và vuốt ve vòng 1. Vòng 1 là nơi khá nhạy cảm và tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác, do đó, nàng thậm chí có thể ’lên đỉnh’ nếu như được bạn tình chăm sóc khu vực này chu đáo. Nó cũng có thể coi là điểm G thứ hai của người phụ nữ. Cách làm mà nàng muốn bạn thực hiện đó là khen ngợi vòng 1, vuốt ve, hôn và nâng niu khu vực mềm mại này của cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng tay

Trước khi thực hiện bí quyết đưa nàng lên đỉnh nhanh nhất với màn dạo đầu bằng tay này, bạn cắt móng tay và vệ sinh tay thật sạch với xà bông. Việc làm này không chỉ giúp đối tác của bạn mà còn giúp bạn tránh được những căn bệnh viêm nhiễm lây qua đường tình dục. Đặc biệt là tránh được những tổn thương vùng kín không đáng có cho bạn tình của bạn.

Khen ngợi thật ngọt ngào

Khi yêu, phụ nữ sợ nhất người đàn ông không hài lòng với cơ thể của mình hay cách mình ’yêu’ cùng chàng. Do đó, để xóa bỏ nghi ngờ này, hãy khen ngợi cô ấy bằng những lời lẽ thật chân thật và dịu dàng để cho cô ấy cảm nhận được tình yêu của bạn. Khen ngợi cũng là một cách thể hiện sự hưng phấn của mình, cũng như là điều mà bạn thích thú khi ’yêu’ cùng cô ấy. Lắng nghe những lời ngọt ngào của bạn khi lên giường sẽ mang lại cho người phụ nữ những xúc cảm không thể quên.

Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm cô hàng xóm 'mặc như không mặc' xông vào ôm chặt lấy tôi rồi đưa ra một đề nghị tội lỗi khiến tôi mất ngủ, rạo rực mãi không thôi Trong thời gian vợ tôi vắng nhà, cô hàng xóm rất thường xuyên kiếm cớ sang nhà tôi. Nhưng đêm hôm qua thật sự hãi hùng, cô ấy xuất hiện trước nhà tôi với bộ dạng khiến ai cũng phải bàng hoàng.

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