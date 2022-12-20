Trái lại, thường phức tạp hơn khi khơi dậy ham muốn từ phụ nữ. Và các nàng thường bị hấp dẫn bởi mùi hương hơn là hình thể.

Người ta thường nói “con trai yêu bằng mắt”, vậy nên phái mạnh dễ bị đánh thức bởi thị giác. Khi bạn mặc một bộ đồ ngủ sexy, hình ảnh đó sẽ khiến thần kinh chàng tiết ra nhiều testosterone ham muốn. Ngoài ra, những cái chạm nhẹ từ phía bạn tình cũng đủ khiến chàng đứng ngồi không yên. Vậy nên thời gian đụng chạm ngoài da cho đến lúc “lên giường” xảy ra rất nhanh. Nếu muốn chàng chủ động trong chuyện yêu, chị em hãy thử kích thích anh ấy theo cách này nhé.

Những thời điểm vàng đàn ông ham muốn nhất

Vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng là thời điểm mà nhiều quý ông thường thức giấc. Lúc này, “cậu nhỏ” của họ thường ở trạng thái “chào cờ” và sẵn sàng nhập cuộc cho một cuộc "yêu" hoàn hảo.

Nguyên nhân là do, ở thời điểm mới thức giấc, sự lưu thông máu suốt đêm khiến mức cholesterol trong cơ thể sẽ đạt đỉnh hơn bất kỳ giờ khắc nào khác trong ngày.

Điều này khiến các quý ông có ham muốn “lâm trận” cao. Ngoài ra, sau một giấc ngủ sâu ban đêm, đàn ông sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn, tinh thần phấn khởi và nhiều năng lượng cho một ngày mới làm việc hiệu quả.

Nếu chiều chồng vào thời điểm này hoặc chủ động tấn công chàng khi mới thức giấc, đảm bảo chàng sẽ thích mê và càng yêu vợ hơn. Khi đàn ông đã được thỏa mãn, chàng sẽ ngoan như một chú cún biết nghe lời và chiều chuộng bạn mọi nơi, mọi lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi ngủ ban đêm

Nếu như các chị em thời điểm này thường chỉ muốn một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật nồng nàn trước khi đi ngủ thì với đàn ông, đó lại là thời gian tuyệt vời họ thèm ân ái và rất muốn để chuyện ấy dâng trào lấn át tất cả.

Thông thường, sau một ngày vận động và “xả hơi” vào buổi sáng. Đêm đến, lượng testosterone trong cơ thể đàn ông lại tăng cao trở lại khiến họ rạo rực, bồn chồn. Và chuyện ấy chính là liều thuốc giúp các quý ông giải tỏa stress trong ngày và giúp cho họ dễ đi vào giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Do đó, chị em hãy biết cách nắm bắt những cơ hội quý giá này để đưa chàng “lên đỉnh” tối nay. Và cuộc yêu của 2 người sẽ hứa hẹn vô cùng nồng cháy.

Ngoài ra, còn một số thời điểm sau đàn ông cũng sẵn sàng lâm trận:

Khi phải “nhịn chuyện ấy” một thời gian

Khi muốn xin lỗi vợ sau trận cãi vã

Khi xem phim nội dung nhạy cảm