3 đặc điểm nhận biết phụ nữ 'giỏi chuyện ấy', cánh mày râu đừng nên bỏ qua!

Tâm sự 01/06/2023 16:35

Để tìm được người 'bạn tình' phù hợp với mình mà không cần đợi đến lúc 'ái ân', cánh mày râu có thể nhận biết qua 3 đặc điểm dưới đây.

Tư thế, phong thái

Phụ nữ có tư thế và phong thái đẹp, gợi cảm thường có xu hướng ham muốn tình dục cao hơn. Khi người di chuyển hoặc vận động thì bộ ngực có sự rung lắc nhẹ, đàn hồi tốt, vòng hông nảy nở, cơ bắp vùng lưng rắn rỏi, uyển chuyển, có sức mạnh, động tác tích cực và hoạt bát, đều được xem là những người có khả năng tình dục khá mạnh.

Ngược lại, người phụ nữ lãnh đạm thường thả rũ cơ thể, thiếu sức sống, các cơ chảy xệ, mông phẳng, vóc dáng thiếu độ gợi cảm.

Nhìn tư thế và phong thái bề ngoài, phụ nữ gợi cảm đương nhiên sẽ gợi tình hơn, có khả năng mạnh hơn trong chuyện ấy.

3 đặc điểm nhận biết phụ nữ 'giỏi chuyện ấy', cánh mày râu đừng nên bỏ qua! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng thắt đáy lưng ong

Phụ nữ eo nhỏ vai so là người có khả năng mạnh mẽ trong "chuyện ấy". Khi xưa các cụ chọn dâu thường thích những người có vòng hai nhỏ, vòng ba “vĩ đại” vì hứa hẹn sinh con đàn cháu đống. Để kinh nghiệm không mai một, các cụ còn truyền miệng câu: “Những người thắt đáy lưng ong, đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con”.

Các nhà khoa học cũng đưa ra tỷ số eo /hông (waist-hip ratio - WHR, là con số đo ở vùng thắt nhất của eo và phình to nhất của mông) của phụ nữ, người nào có tỷ số eo-hông 0,7 thì có nội tiết tố nữ ở trạng thái tốt nhất. Nội tiết tố nữ giúp cho phụ nữ có hoạt động tình dục và sinh sản viên mãn. Không những thế, những người phụ nữ này ít bị các bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư buồng trứng…

3 đặc điểm nhận biết phụ nữ 'giỏi chuyện ấy', cánh mày râu đừng nên bỏ qua! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy biết cách điều khiển cơ thể mình

Không có gì ngạc nhiên khi các nữ vận động viên được đánh giá cao trong “chuyện ấy” bởi họ có được sự tự tin về cơ thể mình và biết cách kiểm soát được cơ thể trong mọi chuyển động. Bởi vậy, nếu bạn nắm bắt và hiểu được những chuyển động cơ thể của đối phương, nàng sẽ cho bạn một “cuộc yêu” đầy đam mê và ấn tượng.

3 đặc điểm nhận biết phụ nữ 'giỏi chuyện ấy', cánh mày râu đừng nên bỏ qua! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Sung sướng vì lấy được cô vợ nóng bỏng, chuẩn bị cho một đêm ân ái nồng cháy, vợ bỗng ngất lịm, bác sĩ phán một câu khiến tôi chết lặng tím tái mặt mày

Sung sướng vì lấy được cô vợ nóng bỏng, chuẩn bị cho một đêm ân ái nồng cháy, vợ bỗng ngất lịm, bác sĩ phán một câu khiến tôi chết lặng tím tái mặt mày

Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng vợ tuyệt đối. Đàn ông khi yêu, ai cũng có những nhu cầu nhất định. Còn tôi không cần biết cô ấy đã thành đàn bà hay chưa, vẫn cương quyết giữ gìn đến đêm tân hôn.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the phụ nữ giỏi chuyện ấy

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