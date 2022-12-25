2h sáng tỉnh giấc nghe tiếng rì rầm khe khẽ dưới bếp, nhìn sang không thấy vợ tôi đi tìm thì rợn người nhìn việc vợ lén làm

Cảnh tượng tôi chứng kiến được trong nhà bếp khiến tôi sững sờ, thậm chí còn có phần rợn người. Lúc này vợ tôi đang ngồi trên chiếc giường ấy, bên cạnh là giỏ đồ quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh.

Thời gian gần đây, đêm nào tôi cũng nghe được những tiếng thủ thỉ nho nhỏ vang lên trong đêm. Thế nhưng do cả ngày đi làm mệt mỏi nên buổi tối tôi ngủ rất say. Dù có nghe thấy song cũng chỉ là nghe thấy lơ mơ, chứ tôi cũng không tỉnh giấc hoàn toàn. Lại nghĩ chắc là tiếng động từ bên nhà hàng xóm vẳng sang. Vì nhà hàng xóm đang có con nhỏ nên tôi đoán đứa bé thức giấc giữa đêm và họ ru con ngủ mà thôi. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Đêm qua tôi chợt tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh thì không thấy vợ đâu. Đồng thời tôi lại tiếp tục nghe được những tiếng rì rầm khe khẽ. Lần này tôi tỉnh giấc hoàn toàn. Nghiêng tai lắng nghe thì phát hiện những tiếng dỗ dành thủ thỉ ấy hình như ở ngay trong chính nhà tôi chứ không phải phải vọng từ nhà hàng xóm sang. Nhất là vợ tôi lại không thấy đâu, chăn gối chỗ cô ấy nằm đã lạnh tanh nên tôi đoán vợ dậy từ khá lâu rồi.

Nhìn đồng hồ mới 2 giờ sáng, tôi khó hiểu vô cùng, không biết vợ đi đâu vào giờ này. Những tiếng rì rầm khe khẽ vẫn tiếp tục vang lên. Nghe giống hệt tiếng tiếng người mẹ dỗ dành ru con ngủ. Tôi linh cảm vợ có điều gì đó giấu mình nên nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ để tìm cô ấy. Đêm qua tôi chợt tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh thì không thấy vợ đâu - Ảnh minh họa: Internet Cảnh tượng tôi chứng kiến được trong nhà bếp khiến tôi sững sờ, thậm chí còn có phần rợn người. Trong nhà bếp của chúng tôi có đặt một chiếc giường cũ, bình thường để vài đồ lặt vặt ít dùng đến. Lúc này vợ tôi đang ngồi trên chiếc giường ấy, bên cạnh là giỏ đồ quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Trên tay cô ấy ôm một bọc chăn, được vợ bé ẵm như đang bế em bé vài tháng tuổi.

Vợ tôi vừa bế cái bọc chăn ấy vừa nựng nịu và hát ru như thể đang ru con ngủ. Cô ấy còn nhìn bọc chăn với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Trong lòng tôi vừa chua xót vừa thương vợ vô cùng. Vợ chồng tôi đã mất đi đứa con đầu lòng cách đây 2 tháng, khi nó mới được 5 tháng trong bụng mẹ. Lần đó vợ tôi đi đường chẳng may bị va quệt, cô ấy không có thương tích gì nặng nhưng đứa bé trong bụng thì không giữ được vì bị sinh non. Đó là nỗi đau rất lớn đối với vợ chồng tôi và gia đình hai bên. Nhưng vợ chồng tôi còn trẻ, rồi chúng tôi sẽ lại có những đứa con khác. Tôi luôn động viên vợ như vậy và thấy cô ấy cũng đã nhẹ lòng trở lại. Ai ngờ trong lòng cô ấy vẫn chất chứa nỗi đau đớn và xót xa đến thế. Hẳn cô ấy nhìn thấy nhà hàng xóm có em bé mới sinh được vài tháng, lại nghĩ đến đứa con xấu số của mình, để rồi không kìm lòng được lén lút làm ra hành động như vậy lúc nửa đêm. Giỏ đồ kia là vợ tôi mua từ lúc mang thai, để chờ đón con chào đời. Có lẽ việc làm đó khiến vợ tôi được nguôi ngoai phần nào nỗi thương nhớ con.

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