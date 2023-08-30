2 năm kết hôn nhưng lần nào làm đàn bà đúng nghĩa, đợi đến lúc ký vào tờ giấy ly hôn, tôi bẽ bàng vì lời giải thích của chồng

Tâm sự 30/08/2023 10:20

Yến năm nay 32 tuổi, cô và chồng vừa cùng nhau đưa ra quyết định sẽ ly hôn. Trên thực tế tình cảm của hai người không thực sự tốt nhưng nó cũng không quá xấu.

Trong lòng Yến đều nghĩ đến chồng nhưng cô không biết vì lý do gì mà từ khi kết hôn đến nay chồng cô không động vào người cô. Chính vì vậy, Yến quyết định ly hôn.

Trên thực tế, cuộc hôn nhân Yến và chồng đều do bố mẹ hai bên sắp đặt. Khi đó Yến và chồng đều đã lớn tuổi và vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Bố mẹ hai bên đều biết nhau nên đã ghép đôi cho vợ chồng Yến, chính vì vậy hai người đã đến với nhau một cách nhanh chóng.

2 năm kết hôn nhưng lần nào làm đàn bà đúng nghĩa, đợi đến lúc ký vào tờ giấy ly hôn, tôi bẽ bàng vì lời giải thích của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hẹn hò, Yến nhận thấy trong mắt chồng không có cô nhưng không biết anh có để ý đến người phụ nữ khác hay không. Một thời gian sau đó, chồng chủ động cầu hôn với Yến. Vậy nhưng sau khi kết hôn, chồng vẫn luôn lạnh nhạt với Yến, chuyện này cô chẳng thể nói ra bên ngoài.

Mặc dù đã kết hôn được hai năm nhưng chồng Yến chưa một lần đụng vào người cô. Cũng vì chuyện này Yến quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau hai năm kết hôn. Vậy nhưng vào đúng ngày hai người ly hôn, Yến mở vali của chồng thì phát hiện bấy lâu nay anh bị oan. Yến tìm thấy một lá thư trong vali của chồng, thì ra đó là thư của bố mẹ cô gửi cho con rể. Trong thư bố mẹ Yến mong con rể đừng ép Yến làm những việc mà cô không thích, ngay cả việc động phòng cũng nên thuận theo tự nhiên không nên ép buộc.

2 năm kết hôn nhưng lần nào làm đàn bà đúng nghĩa, đợi đến lúc ký vào tờ giấy ly hôn, tôi bẽ bàng vì lời giải thích của chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yến nhớ lại khi mới kết hôn cô có phần hướng nội, khá ít nói, có lẽ chính vì điều này khiến chồng nghĩ rằng cô không muốn sống chung cùng với anh. Yến nhận ra chính hành động của mình đã khiến chồng không dám động vào cô suốt 2 năm qua. Giờ đây phát hiện cô vô cùng ân hận, vậy nhưng hiện nay hai người đã chuẩn bị ly hôn rồi, Yến làm cách nào để bộc bạch lòng mình với chồng để níu kéo hạnh phúc đây?

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Khi được bạn bè giới thiệu cho Dương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.

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