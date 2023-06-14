2 địa điểm 'yêu' ai cũng nghĩ là dị nhưng một khi thử 'đổi gió' là 'ngất ngây men tình', 'cuộc yêu' ngày càng 'thú vị'

Tâm sự 14/06/2023 12:50

Hãy thử 'đổi mới' cùng người ấy tại những địa điểm này xem, cả hai có thể 'đê mê' quên lối về đấy!

Nếu đã quá nhàm chán với những cuộc yêu đơn giản theo cách truyền thống và hãy mang đến màu sắc mới lạ độc đáo cho chúng bằng việc thay đổi địa điểm cuộc yêu. Dưới đây là một vài thông tin thú vị bạn có thể tham khảo.

2 địa điểm 'yêu' ai cũng nghĩ là dị nhưng một khi thử 'đổi gió' là 'ngất ngây men tình', 'cuộc yêu' ngày càng 'thú vị' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ban công nhà

Nếu vẫn muốn tận hưởng không khí ngoài trời nhưng không gian sân vườn quá chật hẹp và không thể hành sự tại đó, bạn có thể lựa chọn ban công. Địa điểm thoáng mát này cũng sẽ mang tới cho cả hai nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ. Đương nhiên, bạn cũng phải chờ đến tối khuya, khi chẳng còn ai để ý mới có thể thoải mái "thử thách" tại nơi lộ thiên như vậy.

Đừng để lúc đang ‘mây mưa’ lại ngượng chín mặt khi bác hàng xóm đang ngó nghiêng không biết họ đang nhìn thấy điều gì nhé.

2 địa điểm 'yêu' ai cũng nghĩ là dị nhưng một khi thử 'đổi gió' là 'ngất ngây men tình', 'cuộc yêu' ngày càng 'thú vị' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong phòng tắm

Ngoài phòng ngủ thì phòng tắm là địa điểm rất được yêu thích trong mùa hè, đặc biệt với thời tiết nóng bức như hiện tại. Những màn dạo đầu và đùa nghịch cùng nhau dưới làn nước mát lạnh sẽ mang đến cho cả hai trải nghiệm thú vị và tuyệt vời.

Điều bạn cần lưu ý là hạn chế những tai nạn không đáng có. Chính bởi sự trơn trượt và ẩm ướt, không ít cặp đôi đã phải phải dừng cuộc vui giữa chừng bởi những sự cố bất ngờ. Ngoài ra, đừng lạm dụng không gian yêu độc đáo này khi đã quá khuya bởi nguy cơ nhiễm lạnh khá cao.

2 địa điểm 'yêu' ai cũng nghĩ là dị nhưng một khi thử 'đổi gió' là 'ngất ngây men tình', 'cuộc yêu' ngày càng 'thú vị' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Mỗi lần chuẩn bị 'hành sự', vợ lại vào nhà vệ sinh rên rỉ hàng giờ, chồng đạp cửa xông vào thì tá hỏa khi thấy thứ dưới sàn nhà

Mỗi lần chuẩn bị 'hành sự', vợ lại vào nhà vệ sinh rên rỉ hàng giờ, chồng đạp cửa xông vào thì tá hỏa khi thấy thứ dưới sàn nhà

Vợ vừa bước ra, anh mừng quá nên cũng lao vào luôn và không để ý đến chuyện vợ làm gì trong nhà tắm nữa. Cho đến vài lần như vậy, anh bắt đầu thấy sai sai.

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