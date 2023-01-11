1h sáng đêm tân hôn, cả nhà giật mình bởi tiếng hét thảm thiết của anh trai, tông cửa xông vào thì sửng sốt với cảnh tượng trên giường

Tâm sự 11/01/2023 20:24

Đêm tân hôn của anh chị, 1 giờ đêm, cả nhà tôi giật nảy mình, choàng tỉnh từ trong giấc ngủ khi nghe được tiếng hét thảm thiết của anh trai.

Ngày anh trai tôi đưa bạn gái về ra mắt, ai cũng giật mình ngã ngửa khi nhìn chị ấy. Anh tôi cao ráo trắng trẻo, đẹp trai sáng láng, còn bạn gái anh thì vừa vừa lùn vừa béo, nhan sắc chấm vớt may ra được 5 điểm. Nhìn hai người không có một chút tương xứng nào. Anh tôi dáng người dong dỏng, chị ấy thì thừa cân nên trông to như gấp đôi bạn trai, chẳng khác gì số 1 đứng cạnh số 0.

Khi chị ấy về, bố mẹ tôi xúm vào phản đối thì anh trai đủng đỉnh bảo ông bà suy nghĩ nông cạn. Lấy vợ chẳng ai nhìn vào nhan sắc, bây giờ người ta nhìn vào tính nết và điều kiện. Chị ấy dù chẳng xinh đẹp, thon thả song lại có hai ưu điểm cực lớn.

Một là rất ngoan ngoãn và nghe lời anh tôi. Anh hơi to tiếng thì chị đã im bặt không dám cãi lại nửa câu. Nói chung là cực kỳ yêu anh tôi và sợ bạn trai một phép. Thứ hai là gia đình chị rất khá giả. Sau khi anh chị cưới nhau, bố mẹ vợ sẽ cho anh chị một mảnh đất có giá trị. Chưa nói, nếu anh muốn mua xe hoặc gây dựng cơ nghiệp, chắc chắn ông bà bên đó cũng không tiếc tay giúp đỡ con rể. Điều kiện duy nhất của họ chỉ là anh chung thủy và đối xử tốt với con gái họ mà thôi.

1h sáng đêm tân hôn, cả nhà giật mình bởi tiếng hét thảm thiết của anh trai, tông cửa xông vào thì sửng sốt với cảnh tượng trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ nghe con trai phân tích xong thì cũng xuôi xuôi. Vậy là, đạp lên tất cả những lời đàm tiếu xì xào của thiện hạ về sự “đũa lệch” của anh chị, anh trai tôi và chị dâu đã tổ chức một đám cưới linh đình rộn ràng.

Bố mẹ chị dâu có cho đất nhưng trước mắt thì anh chị vẫn sống cùng gia đình chồng. Nhà tôi chỉ có hai anh em, tôi là em gái út, hiện tại chưa kết hôn, đang sống cùng bố mẹ. Đêm tân hôn của anh chị, 1 giờ đêm, cả nhà tôi giật nảy mình, choàng tỉnh từ trong giấc ngủ khi nghe được tiếng hét thảm thiết của anh trai. Lo sốt vó, bố mẹ và tôi vội vã chạy sang xem anh chị có chuyện gì. Không hiểu sao cửa phòng tân hôn lại không khóa trong mà chỉ khép hờ. Chắc một trong hai người vừa dậy, khi quay về phòng quên chưa chốt cửa lại.

Tông cửa xông vào, nhà tôi phải choáng váng khi nhìn cảnh tượng trên giường. Chị dâu ngồi cả thân hình to tướng của chị ấy lên người chồng, vừa bóp cổ anh tôi vừa gầm gừ trách móc anh bạc bẽo, trăng hoa.

Anh tôi sắp ngạt thở tới nơi, mặt nhăn nhó sợ hãi, liên tục kêu gào. Cả nhà phải xúm vào giải cứu cho anh, tất nhiên lúc ấy anh chị mặc đồ ngủ chứ không phải trong bộ dạng nhạy cảm đâu.

Anh tôi sau khi thoát khỏi tay vợ thì lập cập run rẩy trốn vội ra sau lưng bố mẹ. Chúng tôi hỏi han mới biết anh chị tân hôn xong, chuẩn bị đi ngủ thì chị dâu đọc được tin nhắn đến trong điện thoại của chồng. Là một cô nàng đồng nghiệp ở công ty anh, ỡm ờ nhắn tin hỏi thăm đêm tân hôn của anh với vợ béo thế nào. Lời hỏi thăm ấy rõ ràng quá vô duyên. Đã thế anh tôi còn đáp lời cô ta, chê vợ nọ kia.

Dù giữa hai người đó không có gì cả, chỉ là những lời bông đùa quá trớn nhưng cũng đủ khiến chị dâu tức tối tăng xông. Anh tôi biết vợ đọc được tin nhắn cũng hơi chột dạ nhưng nghĩ chị vừa hiền vừa yêu chồng, anh chỉ cần xoa dịu xin lỗi một chút là xong.

Nhưng không, chị dâu sau khi bước qua cửa nhà tôi thì biến hình trở lại bản chất thật, chứ trước nay chị ấy toàn diễn với chồng. Chị ấy cực kỳ dữ dằn và khá bạo lực. Hai người cãi nhau qua lại mấy câu, chị dâu nhảy xổ vào chồng trừng trị anh đến nơi đến chốn, tới mức anh tôi phải la hét thảm thiết cầu cứu. Anh tôi sai nên bố mẹ đuối lý, không dám bênh, chỉ bảo chị dâu có gì từ từ giải quyết.

1h sáng đêm tân hôn, cả nhà giật mình bởi tiếng hét thảm thiết của anh trai, tông cửa xông vào thì sửng sốt với cảnh tượng trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, anh tôi trước mặt chị dâu không dám nói gì nhưng sau lưng thì nhăn nhó kêu than, rằng không muốn sống với cô vợ vừa kém cỏi về nhan sắc vừa không hiền thục dịu dàng. Anh còn bảo không thiết tha gì mảnh đất kia nữa. Anh thà lấy vợ nghèo rớt mùng tơi nhưng ngọt ngào biết chiều chồng còn hơn.

Ấy vậy mà hễ có mặt chị dâu thì anh tôi im thin thít, sợ vợ một phép không dám to tiếng nửa câu. Chị dâu vừa đảm đang vừa hiếu thảo, bố mẹ tôi cũng chẳng chê trách được điểm nào.

Anh kêu thì cứ kêu thế nhưng vẫn chấp nhận chịu đựng vợ thì chứng tỏ là còn lâu mới ly hôn được. Lúc yêu nhau, anh “to còi” hùng hổ, oai phong bao nhiêu thì bây giờ tình cảnh khác biệt một trời một vực, đối bên đổi vai cho nhau một cách hoàn hảo! Chẳng chẳng chuyện nhà nào hài như chuyện vợ chồng anh tôi!

Rước em ôsin xấu xí về nhà để phụ việc nhưng không ngờ em còn 'phục vụ' chồng tôi tận giường và nũng nịu đòi 'danh phận' bà chủ

Rước em ôsin xấu xí về nhà để phụ việc nhưng không ngờ em còn 'phục vụ' chồng tôi tận giường và nũng nịu đòi 'danh phận' bà chủ

Sau khi cẩn thận thử việc mấy mối liền, tôi ưng ý chọn Ly, một cô gái 27 tuổi khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và đặc biệt là Ly không xinh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 47 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 58 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 2 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng