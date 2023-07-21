1 tuần trở lại đây đêm nào chồng cũng đi vệ sinh rất lâu, một lần mất ngủ, vợ xuống xem thế nào thì nghe tiếng rên rỉ không ngớt: 'Nữa đi, nữa đi anh...'

Tâm sự 21/07/2023 13:08

Càng gần thì tiếng rên rỉ càng to, bỗng nhiên nghe cô ta không chịu được liền nói: 'Nữa đi anh, vào nữa đi...'

Em và chồng em đều là những người vô cùng bận rộn, vì vậy dạo gần đây em có thuê 1 con bé giúp việc ở quê lên. Nó năm nay mới 19 tuổi, tuổi thì ít nhưng mặt già khắm già khú rồi, hơn nữa tính tình, ăn mặc, đi đứng lại quê 1 cục, được mỗi cái chăm chỉ và nấu ăn ngon. Vì thế em cũng yên lòng trao gửi cái gia đình này cho nó với mong muốn được nó chăm sóc nhà cửa chu toàn, ngờ đâu em mới phát hiện ra nó còn chăm luôn cả chồng em.

Tháng trước, em chậm kinh đi khám thì bác sĩ nói có bầu được gần 2 tháng rồi. Em mừng lắm, về thông báo ngay với chồng thì được anh mở hẳn 1 bữa tiệc liên hoan. Nhưng từ khi em có thai, trong người cứ mệt mỏi khó chịu không tiện làm gì cả. Tất tần tật mọi thứ trong nhà đều giao cho ô sin kể cả chuyện chuẩn bị đồ cho chồng em đi làm.

Và đương nhiên, chuyện vợ chồng em cũng không thể đáp ứng cho ông xã được.

Có lẽ em cũng sai khi mà không biết tự chăm sóc để bản thân mình ốm yếu như vậy. Nhưng em tin tưởng người giúp việc và nghĩ trông nó xấu bẩn thế chắc chắn 1 ông trưởng phòng như chồng em cũng chẳng đoái hoài tới.

1 tuần trở lại đây đêm nào chồng cũng đi vệ sinh rất lâu, một lần mất ngủ, vợ xuống xem thế nào thì nghe tiếng rên rỉ không ngớt: 'Nữa đi, nữa đi anh...' - Ảnh 1
1 tuần trở lại đây, đêm nào cũng thấy chồng tỉnh dậy đi vệ sinh còn dưới phòng ô sin thì cứ có tiếng rên lạ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, 1 tuần trở lại đây, đêm nào cũng thấy chồng tỉnh dậy đi vệ sinh còn dưới phòng ô sin thì cứ có tiếng rên lạ. Em tò mò cộng thêm nghi ngờ, 1 lần liền lén xuống rình xem. Lúc đó, thấy điện nhà vệ sinh đang bật sáng, em chắc mẩm anh chồng đang ngồi trong đó, em nhẹ nhàng áp sát vào cửa phòng cô ô sin lắng nghe.

Càng gần thì tiếng rên rỉ càng to, bỗng nhiên nghe cô ta không chịu được liền nói:

- Nữa đi anh, vào nữa đi, lần đầu tiên em có cảm giác sung sướng thế này.

Sau đó là giọng chồng em:

- Bình tĩnh, chờ anh 1 chút nhé.

1 tuần trở lại đây đêm nào chồng cũng đi vệ sinh rất lâu, một lần mất ngủ, vợ xuống xem thế nào thì nghe tiếng rên rỉ không ngớt: 'Nữa đi, nữa đi anh...' - Ảnh 2
Nứt mắt ra đã biết giựt chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nghe vậy, em choáng hết cả người liền đạp cửa thật mạnh xông vào. Quả nhiên, thấy chồng em đang đè lên người ô sin. Anh ta và cả ô sin tái xanh mặt ú ớ:

-Em…em…sao em lại xuống đây? Không phải..em mệt quá đi ngủ rồi sao?

Anh ta vừa nói vừa vớ vội áo mặc, em giật luôn lấy chiếc áo, kéo chăn ra để cho 2 người trần như nhộng khiến họ xấu hổ cúi gằm mặt:

- Anh nghĩ tôi bầu bì ốm đau không biết gì nên mới là cái trò khốn nạn này à? Trời ơi là trời, chồng ơi là chồng.

Em nói xong tiến lại giật tóc ô sin đánh nó tới tấp:

- Nứt mắt ra đã biết giựt chồng người khác, để tao xem sau này mày sống kiểu gì, khốn nạn.

Chồng em còn mặt dầy vào can:

- Kìa em ơi, tha cho cô ta, cô ta còn nhỏ tuổi chưa biết gì.

Em càng nóng máu cầm luôn chiếc đèn gỗ đánh túi bụi:

- Nhỏ à? Nhỏ mà đã biết lên giường với chồng người khác rồi, nhỏ gì cái loại này.

Nói rồi em đánh cả chồng cả ô sin 1 trận tơi tả. Anh ta sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên không dám làm gì em. Xong xuôi em tuyên bố đuổi thẳng cổ ô sin về quê mà không trả 1 đồng lương nào hết.

Em làm như vậy cũng là nhân nhượng và hiền từ lắm rồi, vậy mà chồng em còn dám nói:

- Sao em ác với người ta vậy, có gì thì đổ lên đầu anh đây này.

Đến nước này thì em cũng cạn lời, em có nên viết đơn ly dị ngay lập tức không? Còn đứa bé trong bụng thì phải làm sao đây?

Cứ 1h đêm chồng lại mộng du đi khỏi phòng, một lần tò mò đi theo, vợ 'đứng hình' khi thấy anh đang quờ quạng trên giường cô hàng xóm góa chồng

Cứ 1h đêm chồng lại mộng du đi khỏi phòng, một lần tò mò đi theo, vợ 'đứng hình' khi thấy anh đang quờ quạng trên giường cô hàng xóm góa chồng

Chị chỉ đi theo anh xem anh sẽ làm gì mà thôi, bởi chị biết anh thường xuyên thế này, không thể đêm nào mình cũng đi theo anh được.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự Tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai