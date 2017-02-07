Với Xử Nữ, họ luôn rất xem trọng những lời hứa. Vì vậy một khi không chắc chắn hay biết là không thể, họ sẽ không bao giờ hứa hẹn. Nhưng một khi họ đã hứa thì có thế nào cũng sẽ cố gắng và kiên quyết thực hiện cho bằng được. Xử Nữ yêu không mấy khi nói lời ngọt ngào nhưng họ luôn thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động rất nhỏ, ẩn chứa như cả tấm lòng của họ. Đây là cung hoàng đạo một khi yêu là rất đậm sâu, như là lần yêu cuối cùng của đời họ.

Ma Kết không thích và nhiều khi là không màng đến những lời hứa hẹn hay nghe người khác hứa với mình. Phần lớn người cung Ma Kết sống rất lý trí. Nếu họ không chắc chắn có thể làm được, họ tuyệt đối không bao giờ hứa. Ở họ luôn có cảm giác thiếu an toàn. Và một khi thừa nhận tình yêu, hãy hiểu đó thật sự là những gì thật tâm và chân thành nhất của họ. Khi họ vẫn chưa nói thì đó là họ vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Do đó, một khi thì tình yêu của Ma Kết rất đậm sâu và luôn có thể kéo dài cả đời.

Cự Giải (21/5 – 21/6)

Cự Giải luôn xem lời hứa có ý nghĩa rất lớn lao. Họ sẽ không hứa nếu khả năng thực hiện không tới 80 hay 90%. Vì vậy, nếu ai từng hứa hẹn điều gì với họ, dù có thể họ luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất là ghi lòng tạc dạ, khó mà quên được. Họ sẽ luôn đợi chờ đối phương thực hiện lời hứa, bền bỉ và rất kiên trì. Nếu người hứa đã quên thì Cự Giải dễ dàng bị tổn thương.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Bạch Dương luôn xem trọng những lừa hứa, nhất là con gái Bạch Dương. Nhiều lúc sẽ vì tình cảm hay tinh thần bộc phát mà họ sẽ có những lời hứa. Nhưng họ chắc chắn sẽ kiên quyết thực hiện chúng cho bằng được.

Chỉ cần một lời hứa, bạn hãy tin rằng Bạch Dương đã đảm bảo một cách chắc chắn cho tình cảm của họ.

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