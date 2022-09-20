"Xuôi chèo mát mái, êm ái như ru", vừa qua 20/9/2022, 3 con giáp ĐỔI VẬN bất ngờ, tiền tài nảy nở, của cải sinh sôi, tình duyên tự đến

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Sự “thăng quan tiến chức” trong công việc đi kèm với việc nâng cao về mặt tài chính.

Vừa qua 20/9/2022 con đường sự nghiệp diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này đạt được kết quả xuất sắc trong công việc do Chính Quan trợ mệnh. Đồng thời, bản mệnh có thể chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp nhờ vào sự thông minh và bản lĩnh của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia gặp đủ chuyện rắc rối do gặp Ngũ hành Thổ - Thủy xung khắc, còn người độc thân khó có thể tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tý tìm được cơ hội thể hiện ưu thế trong cách ngành nghệ thuật, nghiên cứu hoặc dịch vụ… Bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, một số người cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến thế giới xung quanh hơn là chỉ biết có mình. Vừa qua 20/9/2022, bạn nên tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn.

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. Cả bạn và người ấy đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Vừa qua 20/9/2022, bạn nên tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này vừa qua 20/9/2022 làm việc chịu khó chịu khổ, chăm chỉ siêng năng. Bạn sẽ ghi điểm với lãnh đạo bởi đam mê công việc hơn người khác. Hãy cố gắng phát huy năng lực cá nhân này hơn nữa bởi khả năng của con người là vô hạn.

Bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng, nhưng vì chính trực nên không biết sử dụng thủ đoạn để kiếm tiền nhanh. Phàm mọi chuyện luôn dựa vào sức mình, nên tiền tài chậm mà chắc.

Chính Tài mang đến những tín hiệu khởi sắc trong hôm nay trên vận trình tình cảm. Vận đào hoa vượng giúp cho người độc thân tìm được nhân duyên của đời mình. Chỉ cần bản mệnh mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ sớm tìm đến bạn thôi.

Con giáp này vừa qua 20/9/2022 làm việc chịu khó chịu khổ, chăm chỉ siêng năng. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.