Xui xẻo gọi tên 3 con giáp nào dễ mất mất tiền oan 3 tháng cuối năm 2022?

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 21:00

Cẩn thận mất tiền vào những tháng cuối năm nhé các con giáp ơi.

Tuổi Thìn 

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có những quãng trầm khá rõ rệt trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm 2022 này. Vì thế, bạn cần phải nhắc bản thân cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong công việc, chớ vội bằng lòng với những gì mình đang có kẻo trở thành người tụt hậu lúc nào không hay. 

 

Với người làm công ăn lương, tài lộc đổ vào túi nhỏ giọt, cơ hội tăng lương không có nhiều. Công việc xuất hiện nhiều áp lực khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, bi quan, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng.

Bạn cần tìm cách động viên bản thân để nhanh chóng vượt qua khó khăn, nếu có gì khúc mắc thì hãy nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, chớ tự mình tìm cách mày mò, khắc phục kẻo đi sai hướng, gây tổn hao tiền bạc.

 

Với người làm ăn, bạn nên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới thì bạn nên nhanh chóng nắm bắt kẻo người khác vượt qua. Ngược lại, nếu bạn cứ luôn chần chừ, do dự thì tài lộc giậm chân tại chỗ, thậm chí bị kẻ xấu tìm cách hãm hại gây lỗ vốn.

 

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của.

Tuổi Tị

 

Thực chất, tiền bạc của người tuổi Tị có đổ về trong túi nhưng lại khó tích lũy. Bản mệnh thường rơi vào tình cảnh làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên lúc nào cũng thấy túng thiếu. Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp hoặc kẻ tiểu nhân, mà ngọn nguồn chủ yếu là về tiền hoặc quyền lợi.

Xui xẻo gọi tên 3 con giáp nào dễ mất mất tiền oan 3 tháng cuối năm 2022? - Ảnh 1
Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, đừng quá tham lam kẻo rơi vào thị phi, tranh chấp, thậm chí gây ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc tiền bạc của mình.

Trong thời điểm vẫn chưa gặt hái được thành tựu nào quá lớn lao khiến lãnh đạo tăng mức đãi ngộ như thế này, nếu muốn cải thiện cuộc sống, bạn cần chi tiêu tiết kiệm hoặc tính tới việc làm thêm.

 

Người làm ăn có cơ hội được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn lớn nhưng cũng không tránh khỏi thị phi đeo bám. Bản mệnh cần ý thức được vị thế và khả năng của mình để đưa ra những quyết sách đúng đắn.

Con giáp mất tiền 3 tháng cuối năm 2022 không nhất thiết phải chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Ngược lại, bạn có thể phát triển ở những thị trường ngách, nơi năng lực của mình là lợi thế, như vậy thì đồng tiền sẽ chảy vào túi dễ dàng hơn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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