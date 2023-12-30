XUI XẺO đủ đường, hôm nay 30/12/2023, 3 con giáp tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều, tài lộc lao dốc, vận đen đeo bám

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 18:45

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán hung cát đan xen, khổ sở đủ điều, chật vật áp lực đủ đường.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 30/12/2023, tuổi Ngọ được nhắc nhở chớ gây ra xích mích trong công việc. Làm gì cũng nên đặt chữ nhẫn lên đầu, một điều nhịn thì chín điều lành, đừng có hấp tấp. Con giáp này cũng đừng để bản thân tranh cãi với cấp trên hay kiện cáo, người thiệt thòi nhất chính là bản mệnh.

Tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày này kém may. Con giáp này làm ra tiền nhưng không giữ được, phải chi cho nhiều khoản phát sinh bất ngờ. Làm ăn khó khăn, dễ có tiểu nhân phá, nên tài lộc khó tụ.

Vận tình cảm lại có chiều hướng đi lên. Không ai thương bản mệnh bằng gia đình, khi khó khăn sẽ nhận ra ai là bạn bè tốt. Người có đôi biết quan tâm nửa kia hơn, không còn bận rộn và vô tâm như trước.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

XUI XẺO đủ đường, hôm nay 30/12/2023, 3 con giáp tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều, tài lộc lao dốc, vận đen đeo bám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ 30/12, người tuổi Mùi có vận trình rực sáng. Con giáp này được cấp trên ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ sự thông minh, nhanh nhạy cùng tư duy hợp lý, logic, người tuổi Mùi có thể đạt được thành công vượt trội, làm đâu thắng đó, tiền của ngày một nhiều.

Nguồn thu gia tăng, tuổi Mùi có thể tích lũy nhiều hơn hoặc trích ra một khoản để đầu tư làm ăn, giúp gia tăng lợi nhuận. Thời gian này, bản mệnh có thể cân nhắc những lời mời hợp tác. Lưu ý, cần phải có kế hoạch chi tiết, rõ ràng, nghiên cứu thật tỉ mỉ vấn đề để chắc chắn không có sơ xuất xảy ra.

XUI XẺO đủ đường, hôm nay 30/12/2023, 3 con giáp tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều, tài lộc lao dốc, vận đen đeo bám - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 30/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tham vọng với vị trí cao.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân mong muốn bạn đạt vị trí cao, luôn cố gắng.

Tình cảm: Tình cảm bạn luôn chủ động làm hoà, không muốn mâu thuẫn quá mức xảy ra. 

Tài lộc: Tạo nên mức chi tiêu mong muốn, làm việc ổn định.  

Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm.

XUI XẺO đủ đường, hôm nay 30/12/2023, 3 con giáp tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều, tài lộc lao dốc, vận đen đeo bám - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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