Xui xẻo đeo bám chẳng tha những con giáp tuổi này trong tuần đầu tiên của tháng 9

Người tuổi Mão không gặp được nhiều may mắn trong tuần này khi có hung tinh rình rập. Vì hành xử không khéo léo, bạn vừa làm mất lòng cấp trên lại vừa gây thù chuốc oán với đồng nghiệp, khiến công việc tiến triển rất khó khăn.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao còn khuyên bản mệnh cần có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh túi tiền chưa rủng rỉnh. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai.

Chuyện làm ăn cũng chẳng mấy thuận lợi bởi bạn đánh giá nhầm khả năng của mình cũng như chưa lường hết được những biến động của thị trường. Bạn cần xem đây là bài học để không mắc lại trong tương lai, gây nên những sai lầm nghiêm trọng.

Phương diện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi người độc thân không có thái độ tích cực, thiện chí trong việc tìm kiếm nửa kia. Bạn thường nói chuyện một cách dửng dưng, nhát gừng với mọi người nên không được ai chú ý.

Tuổi Ngọ

Tinh thần của con giáp tuổi Ngọ tuần này dễ bị chùng xuống. Để tránh cảm giác buồn, khó làm việc, dù cho bạn đang làm tại nhà hay vẫn đến văn phòng thì cũng hãy thường xuyên trò chuyện với đồng nghiệp của mình và có những buổi thảo luận ngẫu hứng về công việc.

Tuần này không chỉ vận trình tình cảm không như ý mà cả có những người bạn làm tuổi Ngọ cảm thấy thất vọng. Lúc này, bạn có thể loại bỏ bớt đi những mối quan hệ độc hại, tốt nhất bạn nên lắng nghe bản thân và đưa ra những quyết định phù hợp cho mình.

May mắn là có Thái Âm Cát tinh phù trợ công việc, nhân duyên của bản mệnh sau khi có những biến cố lại trở về ổn định hơn. Tất cả là nhờ công sức của bạn khi bạn chủ động tìm hướng giải quyết, tránh được những sai sót không đáng có và sẵn sàng tìm cách sửa sai để giảm nhẹ những rắc rối.

Tuy nhiên, cuối tuần bạn có cảm giác kiệt sức và đây là lúc để bạn được hoàn toàn nghỉ ngơi, do đó, nếu có việc gì cũng nên để sang lúc khác để bạn có thể nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho tuần tiếp theo với rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn nhé.

Tuổi Hợi

Dù là con giáp xui xẻo tuần này nhưng người tuổi Hợi cần nhắc nhở mình quyết tâm trong công việc, không nên bỏ cuộc giữa chừng kẻo bao nhiêu công lao của mình bỏ ra trước đó đều uổng phí. Tuần này có nhiều khó khăn xuất hiện đòi hỏi bạn phải giải quyết tuần tự, chớ nên nóng vội.

Phương diện tiền bạc cũng không có dấu hiệu phát triển nào đáng nói, do đó bạn cần tìm ra hướng đi mới cho mình, chớ mãi rập khuôn theo một lối mòn đã vạch sẵn. Nếu bây giờ bạn không năng động lên thì sau này sẽ bị đối thủ vượt qua rất dễ dàng.

Phương diện tình cảm hài hòa hay khúc mắc chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của hai người. Bạn không nên nói những lời chọc giận nửa kia chỉ vì không hài lòng về một vấn đề nào đó. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì quan hệ đôi bên rất dễ xuất hiện rạn nứt.

Ngoài ra, bản mệnh còn dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.