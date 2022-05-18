Xui xẻo chồng chất xui xẻo, các con giáp này trong tháng 6 dương lịch cần CẨN TRỌNG kẻo ngóc đầu không nổi

Con giáp mất tiền tháng 6/2022 gọi tên người tuổi Tý. Có thể thấy tài tộc của bạn không quá khả quan, bởi nguồn thu chính không có nhiều biến động, trong khi đó nguồn thu phụ cũng không khởi sắc, thậm chút còn thụt lùi.

Với người làm công ăn lương, bạn nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong tránh được sai sót, gây hao tài tốn của. Còn nếu bạn chỉ làm với thái độ đối phó, được đến đâu hay đến đấy thì kết quả sẽ ngày càng thụt lùi mà thôi. Với người làm ăn, tinh thần thiếu tỉnh táo khiến bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Thời gian này tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có chứ đừng ham đầu tư, nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay chứ đừng có tâm lý gỡ gạc. Đặc biệt, con giáp này nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen và đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Muốn làm giàu, bạn phải dựa vào sức của chính mình chứ không phải chờ đợi đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Khi vận khí đang nhiều hung hiểm như thế này, bạn cẩn thận vẫn hơn.

Tài vận của người tuổi Dần có thể có biến động mạnh trong tháng này nên không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm. Tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm.

Đặc biệt, trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá. Vì ghen tị, đố kị với tài năng và thành quả bạn có, những kẻ xấu bụng ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Do vậy, bản mệnh cần hành xử thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của.

Vấn đề chi tiêu cũng cần được xem xét cẩn thận. Dù bạn có khả năng kiếm tiền, cũng hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu nhưng cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt khoản không nhỏ.

Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh song kết quả cuối cùng có thể không như bạn mong muốn. Có người còn rơi vào tình trạng “ngày lắm mối, tối nằm không”, mất nhiều thời gian vô ích cho các mối quan hệ mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu.

Con giáp này ôm mộng tìm đối tượng ưng ý. Có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán chường, cô đơn.

Tuổi Hợi

Tháng 6 là thời điểm tài lộc của người tuổi Hợi suy giảm mạnh. Với người làm công việc cố định, công việc bất ổn kéo theo thu nhập trong tháng bấp bênh. Thậm chí nếu không đủ tập trung, bạn có thể sẽ gây ra sai sót buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục hậu quả hay bồi thường thiệt hại.

Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này cũng không ổn định, khó tụ tài. Lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng nên được loại bỏ, chớ nên nghe lời dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng kẻo vướng họa lao ngục hoặc trở thành thế thân cho kẻ khác.



Thêm vào đó, con giáp mất tiền tháng 6/2022 này cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình kẻo người chịu thiệt là chính bạn. Khi đến nơi đông người, con giáp này cũng cần nhớ bảo quản đồ đạc có giá trị cẩn thận để đề phòng trộm cướp. Nếu để hớ hênh, bạn sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian dòm ngó và trộm mất.

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