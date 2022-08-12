Xua đuổi tà khí tháng cô hồn, gần kề 16/7 âm lịch, vận số 3 con giáp tăng cao chóng mặt, tài lộc đỏ chót, lần lượt đón tam hỷ đến nhà

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 17:10

Tử vi dự đoán, gần kề ngày 16/7 âm lịch, những con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, có cơ hội trở thành đại gia, tiền của tiêu xài không hết.

Tuổi Mùi

Gần kề ngày 16/7 âm lịch, vận may của người cầm tinh con Dê sẽ rộng mở, ví tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Ngoài ra, tuổi Mùi hãy chú ý ăn mặc đẹp trước khi đi gặp đối tượng vì rất có cơ hội gặp được người ưng ý.

Về công việc, nếu bạn biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, bạn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Từ thời gian này, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc.

Xua đuổi tà khí tháng cô hồn, gần kề 16/7 âm lịch, vận số 3 con giáp tăng cao chóng mặt, tài lộc đỏ chót, lần lượt đón tam hỷ đến nhà - Ảnh 1
Gần kề ngày 16/7 âm lịch, vận may của người cầm tinh con Dê sẽ rộng mở, ví tiền bạc rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang thời điểm cận kề ngày 16/7 âm lịch, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay. Bản mệnh còn trúng vận đào hoa cực thịnh, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Bạn sẽ luôn gặp may mắn và cát tinh trong cuộc sống, thực hiện được những kế hoạch lớn lao, vươn lên nhanh chóng, tài lộc hanh thông. Đặc biệt từ thời gian này, bạn có cơ hội cao trở thành đại gia, nằm im cũng hưởng nhiều phước lành.

Xua đuổi tà khí tháng cô hồn, gần kề 16/7 âm lịch, vận số 3 con giáp tăng cao chóng mặt, tài lộc đỏ chót, lần lượt đón tam hỷ đến nhà - Ảnh 2
Bước sang thời điểm cận kề ngày 16/7 âm lịch, người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần bạn ra tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Gần kề ngày 16/7 âm lịch, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đồng thời, vì giỏi đầu tư mạo hiểm và dám chấp nhận rủi ro nên bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ những khoản đầu tư của mình.

Nếu bạn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định khi gặp sự cố, bạn sẽ đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Vì từ thời gian này vận may nằm trong tầm tay, chỉ cần chăm chỉ phát huy hết sở trường của mình thì bạn sẽ sớm đạt được những gì mình muốn.

Xua đuổi tà khí tháng cô hồn, gần kề 16/7 âm lịch, vận số 3 con giáp tăng cao chóng mặt, tài lộc đỏ chót, lần lượt đón tam hỷ đến nhà - Ảnh 3
Gần kề ngày 16/7 âm lịch, những cơ hội tốt xung quanh người tuổi Dậu sẽ dần xuất hiện khiến bạn đếm tiền mỏi tay, của cải đến từ tứ hướng, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi bạn ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ơn trên ban điềm lành vào ngày 8/8/2022, may mắn hiện diện khắp nơi, phú quý bốn bề hội tụ, thời kỳ làm giàu đến gần với 3 con giáp

Ơn trên ban điềm lành vào ngày 8/8/2022, may mắn hiện diện khắp nơi, phú quý bốn bề hội tụ, thời kỳ làm giàu đến gần với 3 con giáp

Tử vi dự đoán, vào đúng ngày 8/8/2022, những con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, có cơ hội trở thành đại gia, tiền của tiêu xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 16/7 âm lịch tử vi tháng 7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng