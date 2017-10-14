Gia đình bạn đang gặp phải những vướng mắc, bất hòa, công việc làm ăn trục trặc? Đừng lo, thứ này có thể loại bỏ hết những tà khí, năng lượng xấu ứ đọng trong nhà, đem lại may mắn cho cả nhà.

Môi trường sống của chúng ta luôn tồn tại những nguồn năng lượng xấu từ trong lời nói, cảm xúc và suy nghĩ. Nó không chỉ mang đến những điều tiêu cực mà còn làm mối quan hệ xung quanh thêm căng thẳng. Nguồn năng lượng này có thể thẩm thấu vào trần nhà, thảm, gỗ, sàn nhà mà mắt chúng ta không thể nào thấy được. Thậm chí những nguồn năng lượng tiêu cực còn xuất phát từ những người bạn đến chơi, hay hàng xóm đến viếng thăm. Chúng ảnh hưởng đến hòa khí của cả gia đình, làm cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng, tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Gia đình bạn làm gì cũng gặp trục trặc.

Có khi công việc tưởng chừng đã hoàn thành tốt đẹp nhưng lại gặp trở ngại ở phút cuối cùng. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, nếu phát hiện sớm những dấu hiệu trên hãy tìm cách loại bỏ ngay lập tức. Việc đầu tiên bạn cần làm lau dọn sạch sẽ những ngóc ngách trong nhà sau đó tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra những chuyện không hay đó. Nếu vẫn không biết 'thủ phạm', hãy làm cách này để xua đi năng lượng xấu trong nhà:

Cho 1/3 muỗng muối vào cốc nước sạch rồi đặt ở góc phòng – nơi bạn nghĩ có những nguồn năng lượng tiêu cực. Đặt ở đó một ngày, điều quan trọng là đừng cho ai chạm vào hay di chuyển cốc nước. Nếu di chuyển, năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan biến. Sau 24 giờ, bạn hãy kiểm tra cốc nước. Nếu không có gì khác so với ban đầu có nghĩa là căn phòng đó không tồn tại tà khí. Nếu có vết bẩn và không giống như cốc bạn đã đặt lúc đầu nghĩa là có năng lượng xấu. Cốc nước muối đang làm nhiệm vụ loại bỏ năng lượng tiêu cực này và bạn nên đổ nước vào nhà vệ sinh, xả nó đi. Sau đó, tiếp tục đặt 1 cốc nước muối mới tại phòng đó cho đến khi bạn cảm thấy cốc vẫn trong veo như ban đầu. Tà khí xuất hiện khi có quá nhiều năng lượng xấu tồn tại trong gia đình. Vì thế, để mọi thứ luôn hài hòa, hãy giữ tâm thái thoải mái, bao dung với mọi người và sự việc xung quanh. Khi đó may mắn, sức khỏe và môi trường sống của bạn sẽ không xuất hiện những nguồn năng lượng xấu nữa. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xua-duoi-ta-khi-nang-luong-xau-de-gia-dinh-hung-thinh-giau-co-vuot-bac-nho-thu-nay-248503.html