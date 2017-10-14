Xua đuổi tà khí, năng lượng xấu để gia đình hưng thịnh, giàu có vượt bậc nhờ thứ này

Tâm linh - Tử vi 14/10/2017 06:30

Gia đình bạn đang gặp phải những vướng mắc, bất hòa, công việc làm ăn trục trặc? Đừng lo, thứ này có thể loại bỏ hết những tà khí, năng lượng xấu ứ đọng trong nhà, đem lại may mắn cho cả nhà.

Môi trường sống của chúng ta luôn tồn tại những nguồn năng lượng xấu từ trong lời nói, cảm xúc và suy nghĩ. Nó không chỉ mang đến những điều tiêu cực mà còn làm mối quan hệ xung quanh thêm căng thẳng. Nguồn năng lượng này có thể thẩm thấu vào trần nhà, thảm, gỗ, sàn nhà mà mắt chúng ta không thể nào thấy được.

Thậm chí những nguồn năng lượng tiêu cực còn xuất phát từ những người bạn đến chơi, hay hàng xóm đến viếng thăm. Chúng ảnh hưởng đến hòa khí của cả gia đình, làm cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng, tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Gia đình bạn làm gì cũng gặp trục trặc.

Có khi công việc tưởng chừng đã hoàn thành tốt đẹp nhưng lại gặp trở ngại ở phút cuối cùng. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, nếu phát hiện sớm những dấu hiệu trên hãy tìm cách loại bỏ ngay lập tức. Việc đầu tiên bạn cần làm lau dọn sạch sẽ những ngóc ngách trong nhà sau đó tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra những chuyện không hay đó. Nếu vẫn không biết 'thủ phạm', hãy làm cách này để xua đi năng lượng xấu trong nhà:

Xua đuổi tà khí, năng lượng xấu để gia đình hưng thịnh, giàu có vượt bậc nhờ thứ này - Ảnh 1
Cốc nước muối có thể xua đuổi tà khí trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cho 1/3 muỗng muối vào cốc nước sạch rồi đặt ở góc phòng – nơi bạn nghĩ có những nguồn năng lượng tiêu cực. Đặt ở đó một ngày, điều quan trọng là đừng cho ai chạm vào hay di chuyển cốc nước. Nếu di chuyển, năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan biến. Sau 24 giờ, bạn hãy kiểm tra cốc nước. Nếu không có gì khác so với ban đầu có nghĩa là căn phòng đó không tồn tại tà khí.

Nếu có vết bẩn và không giống như cốc bạn đã đặt lúc đầu nghĩa là có năng lượng xấu. Cốc nước muối đang làm nhiệm vụ loại bỏ năng lượng tiêu cực này và bạn nên đổ nước vào nhà vệ sinh, xả nó đi. Sau đó, tiếp tục đặt 1 cốc nước muối mới tại phòng đó cho đến khi bạn cảm thấy cốc vẫn trong veo như ban đầu.

Tà khí xuất hiện khi có quá nhiều năng lượng xấu tồn tại trong gia đình. Vì thế, để mọi thứ luôn hài hòa, hãy giữ tâm thái thoải mái, bao dung với mọi người và sự việc xung quanh. Khi đó may mắn, sức khỏe và môi trường sống của bạn sẽ không xuất hiện những nguồn năng lượng xấu nữa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách xua đuổi tà khí tà khí Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 36 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay