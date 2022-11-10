Xởi lởi trời gởi cho, đúng giờ Tý hôm nay (10/11/2022), 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, may mắn ghé thăm, mệnh chủ thập phần vượng sắc, gia đạo có kinh hỷ, cuối năm tin vui ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 01:27

Đúng giờ Tý hôm nay 10/11/2022, 3 con giáp này nằm im tiền tài cũng tự đến, may mắn ghé thăm bản mệnh, gia đạo nhiều hỷ sự, cuối năm tin vui ồ ạt kéo đến.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Thân hôm nay rất được lòng mọi người bao gồm cả người thân lẫn người lạ bằng sự vui vẻ, hòa nhã và chân thành của mình. Nếu được ai đó bày tỏ muốn hỗ trợ cho bạn thì bạn nên vui vẻ đón nhận nhé, đừng vội từ chối như thế.

Người tuổi Thân hãy cố gắng để tỉnh táo và bản lĩnh hơn ngày hôm nay, sau những thành quả giá trị đạt được nhờ có Thiên Ấn che chở, đừng ngủ quên trên chiến thắng bạn nhé. Hãy cố gắng để tiếp tục dấn bước và khẳng định mình trong những sân khấu mới, theo đuổi những đam mê mà bạn thực sự yêu thích để hoàn thiện nó, nếu bạn muốn có một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Ngày này sẽ giúp hàn gắn những tổn thương tình cảm từ trước đó. Khi cả hai đều chấp nhận lùi một bước để bảo vệ mối quan hệ này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh. Trong tình yêu không thể thiếu đi sự lắng nghe và cảm thông, có như vậy mối quan hệ mới bền lâu được.

Xởi lởi trời gởi cho, đúng giờ Tý hôm nay (10/11/2022), 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, may mắn ghé thăm, mệnh chủ thập phần vượng sắc, gia đạo có kinh hỷ, cuối năm tin vui ồ ạt - Ảnh 1
Người tuổi Thân hãy cố gắng để tỉnh táo và bản lĩnh hơn ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của người tuổi Hợi là điềm báo thứ 5 này là một ngày có nhiều điều vui vẻ, tích cực với tuổi này. Tâm trạng thoải mái nên con giáp này quyết định mọi thứ dễ dàng hơn, tinh thần lạc quan tiếp thêm năng lượng cho bạn làm việc hiệu quả, hãy cố gắng duy trì phong độ như lúc này.

Thực Thần còn mang tới cho Hợi những may mắn trong chuyện tiền bạc, có được khoản tiền bất ngờ như được cho tiền, trúng vé số hay bốc thăm trúng thưởng… May mắn này là lộc trời cho nên nếu có thể con giáp này hãy tán lộc để gia tăng thêm vận may trong thời gian tới.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày hôm nay. Đây vốn là một việc rất đáng mừng, vì vậy nếu cũng có thiện cảm với nhau, bạn hãy thử cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau xem sao.

Xởi lởi trời gởi cho, đúng giờ Tý hôm nay (10/11/2022), 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, may mắn ghé thăm, mệnh chủ thập phần vượng sắc, gia đạo có kinh hỷ, cuối năm tin vui ồ ạt - Ảnh 2
Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của người tuổi Hợi là điềm báo thứ 5 này là một ngày có nhiều điều vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Quan đưa tới tin tốt lành cho người tuổi Sửu có một ngày thứ Năm hanh thông, vui vẻ. Dường như những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng và từ đó bạn có thêm động lực mới cho cuộc sống của mình.

Nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà nếu có việc gì thì hôm nay bạn sẽ giảm nhẹ được hung họa khi bạn đối mặt với mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn, không dễ nổi nóng như trước. Hơn nữa, bạn luôn có chỗ dựa tin thần tuyệt vời từ bạn bè hoặc người thân nên bạn luôn cảm thấy tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa. Trải qua những mâu thuẫn, hai người lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Cả hai đều nhất trí sẽ cùng chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Xởi lởi trời gởi cho, đúng giờ Tý hôm nay (10/11/2022), 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, may mắn ghé thăm, mệnh chủ thập phần vượng sắc, gia đạo có kinh hỷ, cuối năm tin vui ồ ạt - Ảnh 3
Nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà nếu có việc gì thì hôm nay bạn sẽ giảm nhẹ được hung họa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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