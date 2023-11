Xởi lởi trời gởi cho, đúng giờ Tý hôm nay (10/11/2022), 3 con giáp này 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, may mắn ghé thăm, mệnh chủ thập phần vượng sắc, gia đạo có kinh hỷ, cuối năm tin vui ồ ạt

Người tuổi Thân hãy cố gắng để tỉnh táo và bản lĩnh hơn ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của người tuổi Hợi là điềm báo thứ 5 này là một ngày có nhiều điều vui vẻ, tích cực với tuổi này. Tâm trạng thoải mái nên con giáp này quyết định mọi thứ dễ dàng hơn, tinh thần lạc quan tiếp thêm năng lượng cho bạn làm việc hiệu quả, hãy cố gắng duy trì phong độ như lúc này.

Thực Thần còn mang tới cho Hợi những may mắn trong chuyện tiền bạc, có được khoản tiền bất ngờ như được cho tiền, trúng vé số hay bốc thăm trúng thưởng… May mắn này là lộc trời cho nên nếu có thể con giáp này hãy tán lộc để gia tăng thêm vận may trong thời gian tới.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của người khác phái trong ngày hôm nay. Đây vốn là một việc rất đáng mừng, vì vậy nếu cũng có thiện cảm với nhau, bạn hãy thử cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về nhau xem sao.

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hàng ngày của người tuổi Hợi là điềm báo thứ 5 này là một ngày có nhiều điều vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Quan đưa tới tin tốt lành cho người tuổi Sửu có một ngày thứ Năm hanh thông, vui vẻ. Dường như những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng và từ đó bạn có thêm động lực mới cho cuộc sống của mình.

Nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà nếu có việc gì thì hôm nay bạn sẽ giảm nhẹ được hung họa khi bạn đối mặt với mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn, không dễ nổi nóng như trước. Hơn nữa, bạn luôn có chỗ dựa tin thần tuyệt vời từ bạn bè hoặc người thân nên bạn luôn cảm thấy tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa. Trải qua những mâu thuẫn, hai người lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Cả hai đều nhất trí sẽ cùng chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà nếu có việc gì thì hôm nay bạn sẽ giảm nhẹ được hung họa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo