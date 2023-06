Xin chúc mừng! Ngay đầu tuần mới (12/12 - 14/12), Thần Tài rót lộc vào túi, hửng nắng là có tiền, làm gì cũng vượng phát

Tử vi học có nói, đầu tuần mới đến, tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Mặc dù vài năm trước đó, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí hy sinh mất mát. Tuổi Dần sẽ khổ tận cam lai, những đau khổ sẽ qua đi thay vào đó là những hy vọng đáng mong chờ.

Đặc biệt, tuổi Dần chỉ cần làm bất cứ điều gì cũng có thể thành công rực rỡ, tài vận không những dồi dào mà sự nghiệp ngày càng vững chắc. Dự kiến, từ bây giờ trở về sau, cuộc sống sẽ trở nên sung túc hơn.

Tử vi học có nói, đầu tuần mới đến, tuổi Dần là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán đầu tuần mới đến, tuổi Mão gặp nhiều may mắn về tài chính khi dòng tiền liên tục rót vào túi. Do được thần tài và thần may mắn cùng chiếu cố nên tuổi Mão trở thành một trong 3 con giáp phát tài. Cụ thể, tuổi Mão có thể giải quyết hết các khoản nợ nần một cách dễ dàng, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất.