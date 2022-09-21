Khi vận thế khởi sắc, cát tinh soi chiếu, ba con giáp sau đây làm gì cũng thuận lợi, thành công.

Tuổi Tuất Tháng 9, tuổi Tuất là 1 trong số những con giáp có hạn Thái Tuế, chuyện công việc ít nhiều đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong nửa đầu tháng. Theo các chuyên gia phong thủy, giai đoạn nửa cuối tháng 9 là lúc họ "ăn nên làm ra. Tử vi học có nói, chỉ cần nhẫn nhịn bước vào giai đoạn này thì người tuổi Tuất sẽ được bù đắp lại gấp 5, gấp 10. Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, từ chiều ngày 22/9 tuổi Tuất được trời thương, làm gì cũng được suôn sẻ, có thể nói tiền cứ chảy ào ào vào túi. Đặc biệt, vận số được đẩy lên cao nhất, cuộc sống của người tuổi Tuất có những chuyển biến đáng kể. Tuổi Tuất vốn chăm chỉ, kín tiếng, nếu biết cách tận dụng cơ hội, nỗ lực sớm hôm thì thành quả thu về sẽ khiến họ cũng phải kinh ngạc.

Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp. Người tuổi này thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình. Trong cuộc sống, họ rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Phần lớn con giáp này đều có nhiều bạn bè. Họ được giúp đỡ nhiệt tình trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet Từ chiều ngày mai, tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, phúc khí vượng phát. Nếu thời điểm trước, họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại thì bước vào giai đoạn này thì mọi vướng mắc của họ đều được tháo gỡ. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội làm ăn phát tài, mua được nhà, tậu được xe. Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị. Mặt khác, những con giáp tuổi Dậu cũng có vận đào hoa vượng. Những người độc thân có nhiều người theo đuổi. Đồng thời, những người đã có đôi có cặp cũng có nhiều gian để ở bên nhau hơn trước.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường cần cù, chịu khó. Họ có nhiều ưu điểm như sống độc lập, kiên định và không ngại khó, ngại khổ. Người tuổi này thường sinh trưởng trong gia đình không mấy khá giả nên trưởng thành sớm, không ngừng vươn lên Ảnh minh họa: Internet Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được đồng nghiệp coi trọng, cấp trên tin tưởng. Họ được nhận thêm công việc, nhiệm vụ mới. Đây là cơ hội và cũng là thách thức, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực hơn để tránh được sai sót. Dù bận rộn công việc đến đâu, người tuổi Sửu cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Họ không nên ôm đồm quá nhiều việc, thay vào đó, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xin-chuc-mung-3-con-giap-sau-chieu-ngay-mai-22-9-gap-hung-hoa-cat-trung-so-doc-dac-tien-ve-day-nha-505368.html