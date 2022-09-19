Xin chúc mừng 3 con giáp này vừa bước qua 19/9 Cát Lợi cất cánh, tình duyên hanh thông cực độ, trở thành ĐẠI GIA vang danh thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 03:35

Vừa bước qua 19/9, 3 con giáp này lộc lá đầy tràn, anh em bà con đều phải ganh tị.

Tuổi Sửu

Vừa bước qua 19/9 Thực thần dẫn đường cho tài lộc về tay tuổi Sửu. Hôm nay là một ngày rực rỡ với con giáp này. Cát thần mang tới bản mệnh những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được.

Cũng nhờ thời gian qua bận rộn làm ăn nên tuổi Sửu đã kiếm được những khoản thu khổng lồ, xứng đáng với công sức bỏ ra. Con giáp này may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Tuy nhiên trong thời điểm này, sức khỏe của tuổi Sửu không được tốt. Bản mệnh ăn uống kém ngon miệng, cảm thấy mệt mỏi trong người do thời tiết nóng nực. Có thể con giáp này còn mắc bệnh dạ dày nữa, hãy cẩn trọng.

Xin chúc mừng 3 con giáp này vừa bước qua 19/9 Cát Lợi cất cánh, tình duyên hanh thông cực độ, trở thành ĐẠI GIA vang danh thiên hạ - Ảnh 1

Vừa bước qua 19/9 Thực thần dẫn đường cho tài lộc về tay tuổi Sửu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý vừa bước qua 19/9 không có trở ngại nào. Tý không chỉ thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc mới mà còn biết cách tận dụng cơ hội trước mắt để thể hiện năng lực của chính mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này có dấu hiệu giảm sút do bản tính dễ tin người nên đã đưa ra quyết định sai lầm khi đầu tư làm ăn. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp một chút trở ngại. Người tuổi này vô tình khiến đối phương bị tổn thương sâu sắc vì những lời nói được nói ra trong lúc bản thân nóng giận. Nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này, Tý cần hạ cái tôi để mọi chuyện được tốt đẹp hơn.

Xin chúc mừng 3 con giáp này vừa bước qua 19/9 Cát Lợi cất cánh, tình duyên hanh thông cực độ, trở thành ĐẠI GIA vang danh thiên hạ - Ảnh 2

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý vừa bước qua 19/9 không có trở ngại nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vừa bước qua 19/9 được Lục Hợp nâng đỡ đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có thể sẽ hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng giữa đôi bên, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu.

Vợ chồng sau những biến cố khó khăn thì cũng có được khoảng thời gian sóng yên bể lặng mà bình tâm hâm nóng lại tình cảm hôn nhân. Trong quá trình chung sống, những khúc mắc gây ra rạn nứt là không tránh khỏi nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, miễn là tình yêu còn đó.

Thiên Quan giáng họa kéo theo thị phị ập tới nhắc nhở những chú Chuột cần phải cẩn trọng hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Những lời đồn đại có thể khiến cho bạn tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến uy tín cũng như đường công danh của mình.

Xin chúc mừng 3 con giáp này vừa bước qua 19/9 Cát Lợi cất cánh, tình duyên hanh thông cực độ, trở thành ĐẠI GIA vang danh thiên hạ - Ảnh 3

Vừa bước qua 19/9 được Lục Hợp nâng đỡ đường tình duyên vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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