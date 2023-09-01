Xin chúc mừng 3 con giáp hưởng hết Ân Phúc trời đất, túi lúc nào cũng đầy tiền trong tháng 9/2023: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trúng số liên miên, phúc khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội trúng số đổi đời trong tháng 9 này, sự nghiệp phất lên một tầm cao mới.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng tháng 9 này chính là lúc vận trình của tuổi Mão vượng phát. Con giáp này mang tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Không những vậy, bản mệnh còn đón năm mới với nhiều may mắn, tài lộc rót đầy túi.

Được thần may mắn hỗ trợ, bản mệnh có nguồn năng lượng tích cực để tập trung giải quyết công việc. Con giáp này thậm chí có thể đạt kết quả ngoài sức mong đợi. Bằng tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mão vẫn luôn cố gắng hết mình, không đầu hàng trước khó khăn.

Đây là thời điểm tuổi Mão nhận nhiều tài lộc, việc làm ăn buôn bán nhận doanh thu cao. Trong dịp này, các mối quan hệ của tuổi Mão cũng tốt đẹp.

Xin chúc mừng 3 con giáp hưởng hết Ân Phúc trời đất, túi lúc nào cũng đầy tiền trong tháng 9/2023: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trúng số liên miên, phúc khí ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, bạn có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, bạn biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Tý được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Không chỉ vậy, sắp tới, bạn sẽ được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, tạo nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn nữa, con giáp này cũng khá may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được người phù hợp với mình trong những lần hợp tác công việc. Nhìn chung trong tháng 9 này, người tuổi Tý gặp nhiều điều may, ít điều xui, cả tuần bình an, may mắn, tài lộc dồi dào.

Xin chúc mừng 3 con giáp hưởng hết Ân Phúc trời đất, túi lúc nào cũng đầy tiền trong tháng 9/2023: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trúng số liên miên, phúc khí ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ biết tiêu tiền và cũng rất giỏi kiếm tiền. Mục tiêu của tuổi Ngọ chính là kiếm càng nhiều tiền càng tốt và chưa bao giờ ngừng làm việc. Trong tháng 9 này bạn sẽ nhận được một hợp đồng lớn, khiến bạn cảm thấy vô cùng thích thú và đã cố gắng hết mình để thu về món lợi như ý. 

Tiền bạc kiếm được do công việc phụ lại nhiều hơn cả công việc chính. Việc kí được hợp đồng cũng tạo điều kiện cho bạn được tăng lương, thưởng và đó là lý do bạn chưa bao giờ thôi nỗ lực. Hãy tính đến chuyện thăng quan tiến chức nhé, đừng khiêm tốn mà từ chối.

Xin chúc mừng 3 con giáp hưởng hết Ân Phúc trời đất, túi lúc nào cũng đầy tiền trong tháng 9/2023: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, trúng số liên miên, phúc khí ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Có lộc Thần Tài: 3 con giáp tài giỏi lại may mắn hơn người, trong 5 ngày tới nhất định giàu lên nhanh chóng, ăn 3 đời chưa hết của 

Có lộc Thần Tài: 3 con giáp tài giỏi lại may mắn hơn người, trong 5 ngày tới nhất định giàu lên nhanh chóng, ăn 3 đời chưa hết của 

Trong vòng 5 ngày tới, 3 con giáp có lộc Thần Tài sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, thu về nhiều thành tựu. Đặc biệt có người bất ngờ giàu lên nhanh chóng, tiền bạc đầy nhà. 

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 1/9 tu vi ngay 2/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy