Xin chia buồn với 3 con giáp vào ngày 17/10, rắc rối xuất hiện liên miên, gian khó đồng loạt kéo đến

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 09:23

Do bị hung vận bủa vây, những con giáp sau gặp vận đen, trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong ngày này.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần hết sức cẩn thận trong ngày 17/10, bởi có điềm báo hung hiểm xuất hiện. Trong quá trình làm việc, bạn cần tránh vì bất cẩn mà xảy ra tai nạn, thương tật. Khi tham gia giao thông cũng phải giữ khoảng cách và vận tốc an toàn, kẻo không chỉ gây hại cho bản thân mà còn liên đới cả người khác.

Xin chia buồn với 3 con giáp vào ngày 17/10, rắc rối xuất hiện liên miên, gian khó đồng loạt kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trạng thái tinh thần bất ổn cũng khiến bạn khó mà hoàn thành được nhiệm vụ như mong đợi. Rắc rối trong công việc khiến bản mệnh không phát huy được hết năng lực của mình, sinh cảm giác chán nản và muốn bỏ cuộc. Áp lực và những điều không như ý từ phía công việc cũng ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của con giáp này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể không gặp nhiều may mắn ở các phương diện cuộc sống vào ngày 17/10. Bản mệnh có điềm báo thất thoát tiền bạc khá rõ. Hung tinh chủ về hao tài xuất hiện, con giáp này có những tính toán chưa thực sự khôn ngoan và chính xác nên mất mát tiền của là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, con giáp này nên thận trọng trước mỗi quyết định của mình mới có thể hạn chế tối đa xui xẻo.

Xin chia buồn với 3 con giáp vào ngày 17/10, rắc rối xuất hiện liên miên, gian khó đồng loạt kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung ngày 17/10 không phải là thời điểm thích hợp để Hợi tiến hành những hạng mục công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Vận khí bất ổn, bạn nên án binh bất động, quan sát và thăm dò thị trường thêm một chút thời gian trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vào ngày 17/10 vẫn chịu ảnh hưởng của Tam Tai. Tử vi dự báo, ngày 17/10 tới đây cũng không phải là ngày may mắn về tiền bạc của người tuổi thìn. Vấn đề công việc phát sinh liên tiếp khiến cho thu nhập của người tuổi Thìn không tốt, thậm chí sụt giảm thê thảm, còn nguồn thu phụ cũng không khởi sắc. Người tuổi Thìn cần chú ý trong việc tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, tránh để bị người khác lợi dụng mà rơi vào cảnh trắng tay.

Xin chia buồn với 3 con giáp vào ngày 17/10, rắc rối xuất hiện liên miên, gian khó đồng loạt kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn không dành đủ thời gian cũng như sự chăm sóc cho mối quan hệ của mình, điều này dẫn đến những vết rạn nứt mà hai người cần phải nhanh chóng điều chỉnh, hàn gắn lại. Tình hình tài chính có nhiều biến động, để tránh rơi vào hoàn cảnh éo le thì bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Những lời mời gọi, rủ rê hợp tác cũng cần được xem xét, đánh giá cẩn thận trong thời gian này kẻo đó có thể là một cái bẫy dành cho bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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