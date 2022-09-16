Xin chia buồn với 3 con giáp này vào 17/9, cả ngày gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 15:15

Bản mệnh 3 con giáp này sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ khó lường, hãy luôn thận trọng nhé.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo vào ngày này. Do hung tinh án ngữ nên có thể bạn sẽ phải đối mặt với những chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh khá vất vả khi có điềm báo tiểu nhân đang tìm mọi cách phá hoại, chơi xấu. Có những việc bạn đã nỗ lực rất nhiều, chỉ chờ tới ngày gặt quả ngọt nhưng khi gần chạm tay tới đích thì bị kẻ xấu tác động, lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Vì thế, bản mệnh cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng, nhất là những đối tượng cố tình tiếp cận mình.

Xin chia buồn với 3 con giáp này vào 17/9, cả ngày gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng không mấy suôn sẻ, mọi kế hoạch ngày càng trở nên sa sút, bản mệnh dù có kiếm được tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay được lâu. Con giáp này gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác làm ăn, nếu không cẩn thận còn có thể bị lừa lọc.

Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ bị Thiên Cẩu hung tinh án ngữ trong tuần nên càng về cuối tuần hung vận lấn át cát vận, mưu sự khó thành. Công việc không được tốt lắm, lý do là bởi tuổi Ngọ dễ lơ là nên hay mắc lỗi, từ đó tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng gây ra không ít rắc rối.

Xin chia buồn với 3 con giáp này vào 17/9, cả ngày gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc không khả quan lắm, mặc dù không có dấu hiệu hao tài nhưng cũng chẳng có cơ hội kiếm tiền nên cuối cùng tài chính của bạn dần hao hụt vì chi phí cuộc sống. Bạn nên có một khoản tiết kiệm để phòng trừ những lúc gặp phải chuyện không may.

Tuổi Mùi

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, dưới tác động của hung tinh, người tuổi Mùi thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai.

Xin chia buồn với 3 con giáp này vào 17/9, cả ngày gặp nhiều xui xẻo, tài lộc thất thoát, tiểu nhân phá hoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Thời điểm này, bạn hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết kẻo rơi vào tình trạng xôi hỏng bỏng không, vừa mất tiền vừa đánh mất cả các mối quan hệ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

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