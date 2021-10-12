Xem vận hạn năm 2022 của 12 con giáp: Luận Thuận Lợi - Khó Khăn

Trong tử vi 2022, vận hạn là một trong những yếu tố được rất nhiều người quan tâm. Sau đây là vận hạn chung của các tuổi trong năm 2022 tương ứng 12 con giáp như: Tỷ, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

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Xem vận hạn năm 2022 tuổi Dần

Thuận lợi: Vận trình cuộc sống của người tuổi Dần trong năm 2022 Nhâm Dần có tín hiệu tươi sáng và đón nhiều may mắn.

Khó khăn: Luận tử vi vận hạn 2022 cho thấy những thuận lợi có thể chỉ ở thời điểm ban đầu, do ảnh hưởng Thái Tuế chiếu mệnh cho nên năm Nhâm Dần người tuổi này cẩn trọng có thể bị tổn thất về tiền bạc hoặc bị tiểu nhân phá hoại.

Xem bói vận hạn 2022 tuổi Mão

Thuận lợi: Đây là năm người tuổi Mão có đường tình duyên khá tốt, chuyển tình cảm chuyển biến thuận lợi như ý muốn. Sự nghiệp gặp dịp phát triển, thăng tiến nhanh chóng hoặc có địa vị trong xã hội.

Khó khăn: Xem vận hạn năm 2022 người tuổi Mão đề phòng trong năm Nhâm Dần gặp phải hạn liên quan đến xe cộ, đi lại. Tốt nhất nên hạn chế di chuyển trong năm này.

Xem bói tử vi vận hạn 2022 tuổi Thìn

Thuận lợi: Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, đặc biệt là con đường kinh doanh.

Khó khăn: Luận tử vi vận hạn năm 2022 cho biết người sinh năm Thìn vẫn có thể gặp các vấn đề về tài vận khiến người tuổi này hao tốn tiền của, đau buồn, mất lòng trong các mối quan hệ trong năm 2022.

Xem vận hạn năm 2022 tuổi Tỵ

Thuận lợi: Gặp nhiều may mắn trong con đường công danh sự nghiệp

Khó khăn: Cần lưu ý tới sức khỏe, tài vận tiền tài thất thoát.

Coi vận hạn năm 2022 tuổi Ngọ

Thuận lợi: Năm Nhâm Dần tới báo hiệu đem tới nhiều thành công và may mắn cho người tuổi Ngọ.

Khó khăn: Bói tử vi vận hạn tuổi Ngọ năm 2022 khuyên bạn vẫn cần đề phòng hòa khí trong gia đạo hay mối quan hệ tình cảm, bạn bè đều chuyển biến theo chiều không tốt.

Xem bói tử vi vận hạn 2022 tuổi Mùi

Vận hạn tuổi Mùi năm 2022

Thuận lợi: Xem vận hạn năm 2022 thì n ăm nay người tuổi Mùi gặp may nhiều trong vấn đề nhân duyên, quan hệ mở rộng, con đường sự nghiệp thăng tiến.

ăm nay người tuổi Mùi gặp may nhiều trong vấn đề nhân duyên, quan hệ mở rộng, con đường sự nghiệp thăng tiến. Khó khăn: Cần chú ý hơn về vấn đề sức khỏe.

Xem bói vận hạn các tuổi năm 2022 tuổi Thân

Người tuổi Thân sang năm 2022 Nhâm Dần sẽ không được tốt cho năm, gặp nhiều điềm xấu. Tuy nhiên theo xem tuổi vận hạn năm 2022 vẫn có thể hóa giải nguy cơ nhờ sự hỗ trợ của quý nhân hoặc sự nỗ lực của bản thân người tuổi Thân trong năm. Đặc biệt là đi xa, du học, công tác nước ngoài sẽ có nhiều may mắn.

Xem vận hạn năm 2022 tuổi Dậu

Thuận lợi: 2022 đối với người tuổi Dần là một năm khá phát đạt. Nhiều khả năng công danh sự nghiệp có điều kiện thăng tiến và đạt được một số thành quả to lớn.

Khó khăn: Coi vận hạn năm 2022 của người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều vất vả trong con đường tình duyên và gia đạo.

Xem bói vận hạn 2022 tuổi Tuất

Thuận lợi: Năm 2022 của người tuổi Tuất sẽ có nhiều biến đổi tích cực hơn 2021 về cả con đường công danh sự nghiệp, tài vận.

Khó khăn: Xem vận hạn năm 2022 cho biết người tuổi Tuất có thể gặp mẫu thuận trong gia đạo, vợ chồng có cãi cọ nhưng không lớn.

Xem bói tử vi vận hạn 2022 tuổi Hợi

Năm Nhâm Dần tới người tuổi Hợi sẽ có vận trình không mấy suôn sẻ và tốt đẹp. Nhưng được quý nhân phù trợ nên về sau cùng con đường sự nghiệp vẫn có chuyển biến tích cực.

Tổng kết xem vận hạn năm 2022 cho 12 con giáp:

Tùy vào từng độ tuổi, giới tính và năm xem bói mà vận hạn mỗi người có những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Để theo dõi chi tiết vận hạn các tuổi năm 2022 từng can chi trong 12 con giáp thì hãy truy cập phongthuyso.vn hoặc liên hệ trực tiếp của thầy tử vi tại fanpage để được hỗ trợ tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tử vi phong thủy.