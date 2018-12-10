Tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm 2019 có dấu hiệu chuyển biến tích cực, khởi sắc trông thấy so với năm cũ. Tuy nhiên, do bản tính tuổi Thìn ngạo mạn, bất cần, dễ bị kích động… nên hành sự phải cẩn thận, muốn đổi mới cục diện thì trước hết phải thay đổi chính mình.

Theo tử vi 2019, tuổi Mậu Thìn nữ mạng bị sao LA HẦU (Kim Tinh) chiếu mệnh. Đây là một sao “hung tinh” mang lại điềm xấu. Có nghĩa là dù năm nay vận mệnh có khởi sắc hơn năm ngoái nhưng cũng khó tránh khỏi những tranh cãi thị phi ngoài đời, có nhiều phiền muộn và sâu bi, vợ chồng bất hòa, sinh đẻ thì bất lợi. Tuy nhiên về con đường làm ăn, kinh doanh buôn bán thì khá thuận lợi, có tài có lộc. Tử vi Mậu Thìn nữ mạng năm 2019 tốt hay xấu? Nhìn chung xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm 2019 có vận niên là Mã Trúng Đao, có nghĩa là xấu. Tuy nhiên, nếu cung hạn trên lá số tử vi gặp nhiều sao cát lợi thì cơ hội phát triển vẫn rất nhiều.

Tử vi Mậu Thìn nữ mạng năm 2019 khá xấu Do đó để dịch chuyển cung hạn, nữ Mậu Thìn năm 2019 cần phải biết kiềm chế để không gặp thất bại, không nên cạnh tranh với ai, việc mình mình làm. Đặc biệt là cần tránh đi xa, kị sông nước, cầu phà… công việc kinh doanh thì cứ giữ nguyên như trước đầu tư bình thường thì sẽ phát triển, tránh đầu tư vào lĩnh vực mới, thất bại. Vận mệnh sẽ chuyển biến, về cuối năm thì gặp nhiều may mắn, mọi việc sẽ tốt hơn. Về thiên can Đinh gặp Kỷ có nghĩa là Sinh xuất: Khi nữ nhân làm ăn đều mang lại lợi nhuận cho người khác, có nghĩa là chỉ cần khinh xuất một chút là sẽ tiêu tán hết tiền bạc. Dẫn đến đau buồn, suy nhược, chính vì vậy, cần phải chú ý sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe để thay đổi vận mệnh, khởi sắc về cuối năm.

Về địa chi tuổi Mão gặp năm Hợi là Tam Hợp, nữ sống thiên về mặt tinh thần và tình cảm tuy nhiên vẫn còn chủ quan, nông nổi. Mão thể hiện cho sự quyết đoán, còn Hợi để nhìn xuyên suốt sự việc. Nên tính hung bạo của Mão sẽ làm dịu đi bởi sự thuần tính của Hợi. Nữ mạng Mậu Thìn 2019 gặp nhiều khó khăn, gia đình chưa ổn định Theo như trên có thể tổng quát tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nữ mạng 1988, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên bản thân có sự cố gắng thì có thể đạt được điều mình mong muốn. Mọi dự định trước khi thực hiện đều nên thận trọng, tránh sơ xuất bất cẩn, trở thành công cốc. Luận vận hạn tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nữ mạng Cung đặt mệnh tử vi năm 2019 tuổi Mậu Thìn nữ mạng Về mặt tử vi, tiểu vận đi vào Tuyệt Địa, nữ mạng 2019 cho thấy công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Gặp đại hạn 10 năm từ 23-32 tuổi, có nhiều Phúc tinh, Tài tinh. Đây cũng là thời gian để tạo dựng sự nghiệp, gặp nhiều khó khăn, gia đình chưa ổn định. Cung tiểu hạn tử vi Mậu Thìn nữ mạng năm 2019 Cung mệnh có các sao Thiên Việt, Thanh Long, Thiên Trù, Thiên Đức, Phúc Đức là những bộ sao tốt, trong nhà có tin vui về hỷ tín và có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên những người có sao xấu như Kiếp Sát, Tuyệt, Triệt… cơ thể sẽ bị xây xước, công việc làm ăn của gia đình không được tốt. Cung tam hợp tử vi Mậu Thìn 2019 nữ mạng Bản mệnh nữ mạng vững nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn Cung tam hợp gồm có Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Nguyệt Đức Đây sẽ có tin tốt, điềm báo may mắn trong công việc và đời sống. Còn những sao như Phục Binh, Tử Phủ, Thiên La, Suy, Tuần, Thiên Không, Phi Liêm, Mộc Dục chó thấy việc làm ăn của gia đình không được tốt và dễ mất mát của cải, tiền bạc Cung xung chiếu tử vi Mậu Thìn 2019 nữ mạng Nữ giới sẽ được tổ tiên âm phù dương trợ, chuyện dữ hóa lành nếu Cung Xung chiếu có các sao Thiên Phúc, Thiếu Âm, Quốc Ấn, Cô Thần, Bệnh Phù… Mặc dù năm 2019 tuổi Mậu Thìn nữ mạng cũng còn gặp nhiều điều bất lợi, song không cần phải quá lo lắng vì mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì được quý nhân phù trợ. *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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